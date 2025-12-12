  1. Privatkunden
Gesundheits-Update nach Horror-Sturz «Die Operationen sind gut verlaufen» – Frauen-Cheftrainer Tschuor über Gisin

Syl Battistuzzi

12.12.2025

Michelle Gisin muss im Helikopter atransportiert werden.
Michelle Gisin muss im Helikopter atransportiert werden.
KEYSTONE

Nach ihrem schweren Sturz beim Abfahrtstraining in St. Moritz gibt es erste vorsichtige Entwarnung: Michelle Gisin hat zwei Operationen gut überstanden und meldet sich mit einer Sprachnachricht beim Cheftrainer zurück.

Syl Battistuzzi

12.12.2025, 09:42

12.12.2025, 09:52

Einen Tag nach dem schweren Trainingssturz von Michelle Gisin in St. Moritz hat der Schweizer Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor ein Gesundheits-Update gegeben. Gisin habe ihm am Freitagmorgen eine Sprachnachricht gemacht. «Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Die Operationen sind gut verlaufen», sagte Tschuor gegenüber SRF

Die Engelbergerin hatte einerseits einen Eingriff an der Halswirbelsäule, andererseits am rechten Handgelenk. Noch offen ist, wie die Verletzung im linken Knie behandelt wird. «Dort laufen weitere Untersuchungen», so Tschuor. Gisin habe «positiv gewirkt» und bereits wieder ans Team gedacht, hält Tschuor abschliessend fest. 

Gisin verletzt sich im zweiten Abfahrtstraining. Die Tempomessung zeigte gerade 112,6 km/h an, als Gisin zur Kurve ansetzte, die Kontrolle über ihre Ski verlor und ungebremst in die Sicherheitsnetze flog. Die 32-Jährige  wurde umgehend ins örtliche Spital geflogen und später nach Zürich überführt, wo sie auch operiert wurde.

Gisins Sturz im Video

Gisins Sturz im Video

Die Schweiz bangt um Michelle Gisin. Sie stürzt im Abfahrtstraining in St. Moritz schwer.

11.12.2025

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

Ski alpin. Lindsey Vonn lanciert Speedsaison mit einem Paukenschlag

Ski alpinLindsey Vonn lanciert Speedsaison mit einem Paukenschlag

Abfahrt in St. Moritz. Lindsey Vonn deklassiert die Konkurrenz – Schweizerinnen verpassen die Top-10

Abfahrt in St. MoritzLindsey Vonn deklassiert die Konkurrenz – Schweizerinnen verpassen die Top-10

Hier logieren die Schweizerinnen. Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Ski-Stars kommen

Hier logieren die SchweizerinnenWas ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Ski-Stars kommen

Ski Videos

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Mehr Videos