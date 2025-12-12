Michelle Gisin muss im Helikopter atransportiert werden. KEYSTONE

Nach ihrem schweren Sturz beim Abfahrtstraining in St. Moritz gibt es erste vorsichtige Entwarnung: Michelle Gisin hat zwei Operationen gut überstanden und meldet sich mit einer Sprachnachricht beim Cheftrainer zurück.

Einen Tag nach dem schweren Trainingssturz von Michelle Gisin in St. Moritz hat der Schweizer Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor ein Gesundheits-Update gegeben. Gisin habe ihm am Freitagmorgen eine Sprachnachricht gemacht. «Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Die Operationen sind gut verlaufen», sagte Tschuor gegenüber SRF.

Die Engelbergerin hatte einerseits einen Eingriff an der Halswirbelsäule, andererseits am rechten Handgelenk. Noch offen ist, wie die Verletzung im linken Knie behandelt wird. «Dort laufen weitere Untersuchungen», so Tschuor. Gisin habe «positiv gewirkt» und bereits wieder ans Team gedacht, hält Tschuor abschliessend fest.

Gisin verletzt sich im zweiten Abfahrtstraining. Die Tempomessung zeigte gerade 112,6 km/h an, als Gisin zur Kurve ansetzte, die Kontrolle über ihre Ski verlor und ungebremst in die Sicherheitsnetze flog. Die 32-Jährige wurde umgehend ins örtliche Spital geflogen und später nach Zürich überführt, wo sie auch operiert wurde.

