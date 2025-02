Diese Traum-Duos kämpfen um die WM-Medaillen in der Team-Kombi

Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami wollen gemeinsam eine WM-Medaille gewinnen. Bild: Keystone

Die neueste Errungenschaft der FIS feiert in dieser Woche in Saalbach Premiere. Erstmals ist die Team-Kombination Programmpunkt an einer Elite-WM. Den Anfang machen die Frauen – und die Aufstellungen versprechen Hochspannung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag steht an der Ski-WM in Saalbach eine Premiere auf dem Programm: Erstmals findet eine Team-Kombination – bestehend aus einer Abfahrt und einem Slalom-Lauf – statt.

Den Anfang machen die Frauen am Dienstag. Die Nominationen der Top-Nationen versprechen hochkarätige Duelle und viel Spannung.

Für die Schweiz treten etwa Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener gemeinsam an, die USA setzt auf Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin und Österreich greift mit Mirjam Puchner und Katharina Liensberger nach den Medaillen. Mehr anzeigen

Das sich abzeichnende, zuletzt mehrfach hinausgezögerte Ende der herkömmlichen Kombination, bestehend aus Abfahrt oder Super-G und früher aus zwei Slalom-Durchgängen, dann noch aus einem Lauf im Stangenwald, hatte Neuerungen im Wettkampf-Kalender von Grossveranstaltungen erfordert.

Die Suche nach Alternativen gestaltete sich schwierig. Die als beste Alternative betrachteten Parallel-Rennen hielten nicht das, was sie sich in den Entscheidungs-Gremien des Internationalen Skiverbandes FIS erhofft hatten. Kaum ein Wettkampf fand unter fairen Bedingungen statt, kaum ein Wettkampf zog keine kritischen Voten mit sich. Die ständigen Veränderungen im Reglement zeitigten das Gegenteil der erhofften Wirkung. Die Befürworter des Formats wurden immer weniger. Geblieben ist der Teamwettkampf – und auch der ist in weiten Kreisen weiterhin umstritten.

Die Premiere bei der WM

Von der Team-Kombination erhoffen sie sich bei der FIS eine breiter abgestützte Zustimmung, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Das Format hat mit Sicherheit mehr Potenzial, zumal erwartet werden kann, dass gerade bei den Spitzenfahrerinnen und -fahrern das Interesse an einer Teilnahme weitaus grösser sein dürfte als an Parallel-Rennen.

Anhaltspunkte gibt es vor der Premiere keine. Die Team-Kombination hat es im Weltcup bisher nicht gegeben. Die einzigen Testversuche sind in den letzten zwei Wintern an den Junioren-Weltmeisterschaften abgehalten worden. Der Ablauf ist einfach. Zwei Fahrerinnen beziehungsweise zwei Fahrer spannen zusammen, von denen die (der) eine eine Abfahrt bestreitet und die (der) andere einen Slalom-Lauf. Die Rangliste ergibt sich aus der Gesamtzeit der beiden Fahrten.

Hochkarätige Startliste

Die Startliste für die Team-Kombination der Frauen lässt sich sehen – auch aus Schweizer Sicht. Swiss-Ski schöpft für den Wettbewerb der Frauen das erlaubte Kontingent von vier Duos aus. Überraschend wird auch Lara Gut-Behrami am Start sein. Die Tessinerin hatte in der vergangenen Woche verlauten lassen, «eher nicht» mitmachen zu wollen. Sie bildet mit Wendy Holdener ein Team. Dazu werden Corinne Suter/Camille Rast, Malorie Blanc/Mélanie Meillard und Priska Ming-Nufer/Eliane Christen die Schweizer Farben vertreten.

Die Nominationen der Top-Nationen

Schweiz:

Lara Gut-Behrami/Wendy Holdener

Corinne Suter/Camille Rast

Malorie Blanc/Mélanie Meillard

Priska Ming-Nufer/Eliane Christen

Österreich:

Mirjam Puchner/ Katharina Liensberger

Conny Hütter/Katharina Huber

Stephanie Venier/Katharina Truppe

Christina Ager/Katharina Gallhuber

USA:

Breezy Johnson/Mikaela Shiffrin

Lauren Macuga/Paula Moltzan

Jacqueline Wiles/Katie Hansien

Lindsey Vonn/AJ Hurt

Norwegen:

Kajsa Lie/Mina Holtmann

Italien:

Laura Pirovano/Giorgia Collomb

Elena Curtoni/Martina Peterlini

Nicol Delago/Marta Rossetti

Deutschland:

Emma Aicher/Lena Dürr

Kira Widle-Winkelmann/Jessica Hilzinger

Frankreich:

Laura Gauché/Marie Lamure

Romane Miradoli/Marion Chevrier

Karen Clément/Clarisse Brèche

Slowenien:

Ilka Stuhec/Andreja Slokar

