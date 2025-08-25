Aleksander Aamodt Kilde will im kommenden Winter wieder angreifen. Keystone

Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde arbeitet hart an seiner Rückkehr in den Weltcup. Doch seine schwer verletzte Schulter macht ihm auch 19 Monate nach dem Horror-Sturz in Wengen weiter zu schaffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aleksander Aamodt Kilde kämpft noch immer mit starken Einschränkungen nach seinem Sturz in Wengen 2024.

Er hofft auf ein Comeback bei der Abfahrt in Beaver Creek im Dezember. Aktuell trainiert er mit dem norwegischen Team in Chile – noch mit Vorsicht.

Kilde arbeitet mit Physiotherapeuten an seiner Schulter. Sein grosses Ziel: Am 7. Februar 2026 bei der Olympia-Abfahrt in Bormio am Start zu stehen. Mehr anzeigen

«Wenn es langsamer geht, als man hofft, ist das natürlich frustrierend», sagt Aleksander Aamodt Kilde der norwegischen Zeitung «Verdens Gang» mit Blick auf seinen Genesungsverlauf. Nach mehreren Operationen kann er seine linke Schulter noch immer nicht vollständig bewegen.

Mehr als 90 Grad schafft er nicht – für eine stabile Abfahrt bräuchte er aber mindestens 120 Grad. «Die Schulter muss dem grossen Druck standhalten. Noch ist das nicht möglich», erklärt er.

Den Saisonstart in Sölden, wo am 26. Oktober ein Riesenslalom auf dem Programm steht, hat Kilde bereits abgehakt. Sein Comeback will er bei der Abfahrt in Beaver Creek im Dezember geben. Ein erster Testlauf Anfang August auf dem Gletscher in Juvass gab ihm Hoffnung: «Beine und Körper fühlten sich sehr gut an.»

Nun reist er mit dem norwegischen Speed-Team für vier Wochen nach Chile. Dort will er den nächsten Schritt wagen – wenn auch mit Einschränkungen. «Ich werde nicht gleich Vollgas geben können. Ich muss Schritt für Schritt gehen», so der 32-Jährige. Was er erwarten könne, wisse er nicht genau. «Diese Unsicherheit habe ich schon lange.»

Kampfgeist trotz Rückschlägen

Seit dem Sturz in der Wengen-Abfahrt vom 13. Januar 2024 musste Kilde mehrfach unters Messer. Beim Unfall am Lauberhorn hatte er sich an der Schulter und an der Wade so schwer verletzt, dass er zunächst 45 Tage im Rollstuhl sass.

Der Ski zerschnitt einen Nerv, der eine Lähmung der Muskulatur zur Folge hatte. Im Februar dieses Jahres wurde er ein bislang letztes Mal operiert. Dabei wurden ihm Sehnen aus seinem eigenen Rücken und Oberschenkel transplantiert.

Am 13. Januar 2024 stürzte Aleksander Aamodt Kilde in der Lauberhorn-Abfahrt schwer. Keystone

Trotz aller Rückschläge bleibt Kilde motiviert. Mit Physiotherapeuten arbeitet er täglich an Koordination und Stabilität. «Die Schulter braucht einfach Zeit», sagt er. Denn Kilde verfolgt ein grosses Ziel: am 7. Februar 2026 in der Olympia-Abfahrt in Bormio am Start zu stehen.

Bis dahin ist der Weg weit – doch er geniesst jeden Moment, den er wieder mit seinen Teamkollegen auf den Ski verbringen darf: «Das habe ich nicht für selbstverständlich genommen. Jetzt mit den Jungs unterwegs zu sein, ist fantastisch.»