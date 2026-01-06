Camille Rast und Wendy Holdener sorgten in Kranjska Gora für ein Schweizer Glanzresultat. KEYSTONE

Die Schweiz war die letzten drei Winter jeweils die beste Ski-Nation, doch diese Saison schlägt Österreich zurück. Nun ist der Kampf um den Nationencup so eng wie schon lange nicht mehr.

Wer ist die beste Ski-Nation der Welt? Die Schweiz und Österreich liefern sich in diesem Ski-Winter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Nationen-Weltcup. Nachdem Österreich auf Rang 1 weggezogen ist, kam die Schweiz an diesem Wochenende dank des Doppel-Triumphs von Camille Rast wieder bis auf 19 Punkte an unseren östlichen Nachbarn ran.

So funktioniert der Nationen-Cup Die Weltcup-Punkte sämtlicher Fahrerinnen und Fahrer einer Nation werden zusammengezählt.

Folgende Punkte gibt es für die Platzierungen der Athlet*innen.

1. 100 Punkte

2. 80 Punkte

3. 60 Punkte

4. 50 Punkte

5. 45 Punkte

6. 40 Punkte

7. 36 Punkte

8. 32 Punkte

9. 29 Punkte

10. 26 Punkte

11. 24 Punkte

12. 22 Punkte

13. 20 Punkte

14. 18 Punkte

15. 16 Punkte

Ab Rang 16 absteigend immer einen Punkt weniger, bis Rang 30, was noch einen Weltcup-Punkt gibt. Mehr anzeigen

In den letzten drei Saisons hat Swiss-Ski die Nationenwertung immer gewonnen, in den letzten sechs Wintern war Österreich nur in der Saison 2021/22 knapp vor der Schweiz klassiert.

Der Nationen-Weltcup der letzten 5 Jahre 2024/25:

1. Schweiz 10'823 Punkte

2. Österreich 7'459 Punkte

2023/24:

1. Schweiz 10'882 Punkte

2. Österreich 9'287 Punkte

2022/23:

1. Schweiz 11'318 Punkte

2. Österreich 8'729 Punkte

2021/22:

1. Österreich 10'667 Punkte

2. Schweiz 10'410 Punkte

2020/21:

1. Schweiz 10'087 Punkte

2. Österreich 9'211 Punkte

2019/20:

1. Schweiz 8'732 Punkte

2. Österreich 7'694 Punkte Mehr anzeigen

Aber wer holte in dieser Saison die Punkte? Wer hat enttäuscht? blue News schaut sich die einzelnen Fahrer*innen genauer an, teilt sie in Kategorien ein und wirft einen Blick auf das Rest-Programm.

Die Verletzten

Dass Swiss-Ski schon früh in der Saison hinter Österreich gefallen ist, hängt definitiv auch mit Verletzungen zusammen. So fiel die Zweite im Gesamtweltcup der letzten Saison, Lara Gut-Behrami, nach nur einem Rennen (Rang 3 in Sölden) für den Rest der Saison verletzt aus. Das sind potenziell über 1000 Punkte, die der Schweiz fehlen. Zudem verletzte sich mit Michelle Gisin eine weitere zuverlässige Punktesammlerin und auch Speed-Ass Corinne Suter konnte bisher noch nicht am Renngeschehen teilnehmen – sie kehrt aber am kommenden Wochenende in Zauchensee zurück. Bei den Männern hofft Gino Caviezel nach seinem schweren Sturz in der letzten Saison in Bormio weiterhin auf sein Comeback.

Lara Gut-Behrami wird im laufenden Winter keine Rennen mehr bestreiten. sda

Im österreichischen Team hat es mit Katharina Liensberger kürzlich auch eine Top-Athletin erwischt, welche den Rest der Saison verletzt verpassen wird. Liensberger holte letzte Saison über 500 Punkte. Zu Ende ist die Saison auch für Stefan Eichberger. Der Speed-Aufsteiger verletzte sich in Gröden schwer.

Die Punktehamster

Die Schweiz ist auch in diesem Winter stark auf Dominator Marco Odermatt angewiesen. Der 28-Jährige hat schon wieder 855 Punkte gesammelt und damit fast das Doppelte von seinem österreichischen Namensvetter und ersten Verfolger im Gesamtweltcup, Marco Schwarz.

Für die Schweizer Männer holt sonst Loïc Meillard – trotz schwachem Saisonstart – die meisten Punkte – dahinter folgen die Speed-Spezialisten, Franjo von Allmen, Alexis Monney und Stefan Rogentin, die bisher weniger Rennen (7) hatten als die Techniker (9).

Bei Österreich liefert Vincent Kriechmayr gewohnt konstant ab, während Stefan Brennsteiner im Riesenslalom in neue Sphären aufgestiegen ist und die Disziplinenwertung sogar anführt. Auch Riesenslalom-Weltmeister Raphael Haaser liefert fleissig Punkte.

Bei den Frauen überstrahlt aus Schweizer Sicht Camille Rast alle. Dank ihrer zwei Siege in Kranjska Gora fordert sie sogar Ski-Queen Mikaela Shiffrin im Gesamtweltcup heraus. Mit Wendy Holdener hat sonst nur eine einzige weitere Schweizerin über 100 Zähler geholt.

Bei den Österreicherinnen hat Julia Scheib ihre grosse Durchbruch-Saison und führt die Riesenslalom-Wertung an. Dahinter hat Österreich ziemlich viel Breite und gleich sieben weitere Fahrerinnen, die schon über 100 Punkte eingefahren haben.

Die Enttäuschungen

Bei den Schweizer Technikern gibt es hinter Loic Meillard eine grosse Lücke. Bisher nicht in Form kamen Riesenslalom-Spezialist Thomas Tumler (bestes Ergebnis Rang 9) und bei den Slalom-Fahrern Daniel Yule (bestes Ergebnis Rang 11) und Ramon Zenhäusern (nur ein 25. Rang).

Bei Österreichs Männern ist Manuel Feller noch nie in die Top 10 gefahren und sprach von sportlichen und privaten Problemen. Auch Slalom-Spezialist Fabio Gstrein (letzte Saison zwei Podestplätze) kam bisher nicht über einen zehnten Rang hinaus.

Bei den Schweizer Frauen enttäuscht Mélanie Meillard, die letzte Saison die achtbeste Slalom-Fahrerin war – in diesem Winter fehlt der Top-10-Rang noch. Bei den Speed-Frauen konnte die erfahrene Priska Ming-Nufer bisher gerade mal acht Punkte einfahren.

In Österreich hätte man sich von Christina Ager sicher mehr erhofft, die Speed-Spezialistin kam in vier Rennen bisher nicht über den 27. Rang hinaus.

Das weitere Programm

Das restliche Programm ist bei den Männern ziemlich ausgeglichen, mit noch je sieben Speed- und Technik-Rennen. Bei den Frauen spricht der restliche Rennkalender tendenziell eher für das breite österreichische Speed-Team. Es sind noch je sechs Abfahrten und Super-G auszutragen, jedoch nur noch je vier Slaloms und Riesenslaloms.

Das Rest-Programm Männer

6x Abfahrt

5x Super-G

4x Riesenslalom

7x Slalom

Frauen

6x Abfahrt

6x Super-G

4x Riesenslalom

4x Slalom Mehr anzeigen

Weiter geht es im Ski-Weltcup am Mittwoch mit einem Männer-Nachtslalom in Madonna di Campiglio.

