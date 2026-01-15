  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Noch 3 Wochen bis Milano/Cortina Diese Schweizer Ski-Stars dürfen von Olympia träumen, diese zittern noch

Sandro Zappella

15.1.2026

Saison-Aufsteiger Alessio Miggiano könnte es an Olympia schaffen – hat aber viel Konkurrenz.
Saison-Aufsteiger Alessio Miggiano könnte es an Olympia schaffen – hat aber viel Konkurrenz.
KEYSTONE

Welche Schweizer Skifahrer dürfen an die Olympischen Spiele in Milano und Cortina, die Anfang Februar beginnen? Viele haben die Selektionskriterien schon erfüllt, andere müssen noch um ihren Platz zittern.

Sandro Zappella

15.01.2026, 19:30

15.01.2026, 19:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In drei Wochen geht es in Milano/Cortina los mit den Olympischen Spielen 2026.
  • Für die Schweizer Ski-Asse geht es erst mal darum, sich überhaupt für den Grossanlass zu qualifizieren.
  • Einige haben die Selektionskriterien längst erfüllt, andere müssen in den letzten Rennen vor Olympia aber noch um die Teilnahme zittern.
Mehr anzeigen

Am 6. Februar beginnen die Olympischen Spiele in Milano/Cortina. Das Highlight auch für die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer. Um an Olympia teilzunehmen, müssen sich die Ski-Stars aber erst mal qualifizieren. Dafür gibt es klare Richtlinien von Swiss-Ski und Swiss Olympic. Festgehalten ist im Selektionskonzept, dass grundsätzlich entweder ein Top-7-Rang oder zwei Ränge in den Top 15 (in der gleichen Disziplin) vorausgesetzt werden, um die Kriterien für die Olympia-Teilnahme zu erfüllen.

Wer darf an die Winterspiele?. Diese Kriterien entscheiden, welche Schweizer Ski-Stars an Olympia teilnehmen dürfen

Wer darf an die Winterspiele?Diese Kriterien entscheiden, welche Schweizer Ski-Stars an Olympia teilnehmen dürfen

Aber wie sieht es derzeit aus bei Swiss-Ski? Wer hat sich qualifiziert und wer muss noch zittern? blue Sport zieht drei Wochen vor den Winterspielen Bilanz.

Abfahrt Frauen

Malorie Blanc  ✅

In St. Moritz und Zauchensee fuhr Blanc jeweils auf die Ränge 13 und hat die Anforderung damit bereits erreicht.

Malorie Blanc war in diesem Winter bisher die konstanteste Speedfahrerin der Schweiz.
Malorie Blanc war in diesem Winter bisher die konstanteste Speedfahrerin der Schweiz.
KEYSTONE

Janine Schmitt ✅

Mit dem Exploit und Rang 5 in Zauchensee hat Schmitt die Olympia-Kriterien erfüllt.

Sie rettete Schweizer Ehre in Zauchensee. Das ist Ski-Aufsteigerin Janine Schmitt

Sie rettete Schweizer Ehre in ZauchenseeDas ist Ski-Aufsteigerin Janine Schmitt

Jasmine Flury ❓

Mit Rang 11 in St. Moritz hat Flury bisher die halbe Olympia-Selektion erfüllt.

Corinne Suter 🩼

Die Titelverteidigerin gab erst in Zauchensee ihr Comeback. Sie könnte von der Medizinalklausel profitieren und aufgeboten werden, auch wenn die Selektions-Kriterien nicht erfüllt sind.

Delia Durrer, Jasmina Suter, Priska Ming-Nufer und Joana Hählen ❌

Haben bisher alle noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

17. Januar: Abfahrt in Tarvisio 🇮🇹

Die Abfahrt in Crans-Montana am 30. Januar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar, deshalb ist das Rennen in Tarvisio die letzte Chance, um die Selektionskriterien noch zu erfüllen.

Abfahrt Männer

Bei den Abfahrern wird es in der Schweiz ein Gedränge geben um die bloss vier Startplätze. Bereits fünf Fahrer haben die Kriterien erfüllt, zwei weitere haben die halbe Selektion bisher geschafft. In einem SRF-Interview vor den Rennen in Wengen sagte Chef-Trainer Tom Stauffer: «Im Vordergrund steht das Medaillenpotenzial.»

Marco Odermatt ✅

Mit den Rängen 1, 1 und 2 der grosse Favorit auf den Olympia-Titel.

Franjo von Allmen ✅

Zählt mit den Rängen 4, 2 und 1 ebenfalls zu den ganz heissen Olympia-Eisen in der Abfahrt.

Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind als Schweizer Abfahrer für Olympia gesetzt.
Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind als Schweizer Abfahrer für Olympia gesetzt.
KEYSTONE

Alessio Miggiano ✅

Hat mit dem sensationellen Rang 5 in Gröden die Kriterien erfüllt.

Mega-Talent hat den Gröden-Knaller angekündigt. Das ist der Schweizer Ski-Aufsteiger Alessio Miggiano

Mega-Talent hat den Gröden-Knaller angekündigtDas ist der Schweizer Ski-Aufsteiger Alessio Miggiano

Niels Hintermann ✅

Hat mit Rang 7 in Gröden die Kriterien erfüllt.

Alexis Monney ✅

Hat die Kriterien mit zwei neunten Rängen erfüllt.

Stefan Rogentin ❓

Hat mit Rang 8 in Beaver Creek die halbe Miete.

Marco Kohler ❓

Mit Rang 11 in Gröden bisher ebenfalls die halbe Selektion erfüllt.

Justin Murisier  ❌

Bisher noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

17. Januar: Abfahrt, Wengen🇨🇭

24. Januar: Abfahrt, Kitzbühel 🇦🇹

Die Abfahrt in Crans-Montana am 1. Februar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar.

Super-G Frauen

Malorie Blanc ✅

Hat dank Rang 6 in St. Moritz die Anforderungen erfüllt.

Corinne Suter 🩼

Weil der Super-G in Zauchensee abgesagt wurde, hat die Rückkehrerin noch kein Resultat in dieser Disziplin. Wie auch in der Abfahrt könnte sie aufgrund der Medizinalklausel trotzdem nominiert werden.

Jasmina Suter ❓

Hat mit Rang 12 in St. Moritz die halbe Selektion erreicht.

Joana Hählen, Delia Durrer, Jasmine Flury und Janine Schmitt ❌ 

Haben bisher alle noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

18. Januar: Super G, Tarvisio 🇮🇹

Der Super-G in Crans-Montana am 31. Januar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar. 

Super-G Männer

Auch im Super-G reichen die vier Quotenplätze von Swiss-Ski nicht aus, um alle Fahrer unterzubringen, welche die Selektionskriterien erfüllt haben. Gut möglich, dass Meillard auf den Super-G verzichten und sich auf die technischen Disziplinen konzentrieren wird.

Marco Odermatt ✅

Auch hier ist Marco Odermatt als Disziplinenführender im Weltcup gesetzt.

Stefan Rogentin ✅

Im Super-G die Konstanz in Person. 1x Siebter, 3x Achter und damit locker die Anforderungen erfüllt.

Alexis Monney ✅

Hat mit Rang 2 in Livigno die Selektions-Kriterien erfüllt.

Alexis Monney fuhr beim Super-G in Livigno auf Rang 2.
Alexis Monney fuhr beim Super-G in Livigno auf Rang 2.
sda

Franjo von Allmen ✅

Hat mit Rang 3 in Livigno die Selektions-Kriterien erfüllt.

Loïc Meillard ✅

Hat mit Rang 7 in Livigno die Selektions-Kriterien erfüllt.

Marco Kohler ❓

Hat mit Rang 11 in Livigno die Selektions-Kriterien zur Hälfte erfüllt.

Justin Murisier ❌

Bisher noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

16. Januar: Super-G, Wengen🇨🇭

23. Januar:  Super-G, Kitzbühel 🇦🇹

Riesenslalom Frauen

Camille Rast ✅

Die zweitbeste Riesenslalom-Fahrerin der laufenden Saison ist dank ihrer Top-Resultate selbstverständlich gesetzt.

Wendy Holdener ❓

Hat mit Rang 15 in Semmering die halbe Miete der Selektion.

Vanessa Kasper, Sue Piller,  Simone Wild und Dania Allenbach ❌ 

Haben bisher alle noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

20. Januar: Riesenslalom, Kronplatz 🇮🇹

24. Januar: Riesenslalom, Spindleruv Mlýn 🇨🇿

Riesenslalom Männer

Marco Odermatt ✅

Der beste Skifahrer der Gegenwart ist auch im Riesenslalom die Nummer 1 der Welt.

Loïc Meillard ✅

Der Sieger des Riesenslaloms von Val d’Isère wird ebenfalls gesetzt sein.

Luca Aerni ✅

In Val d’Isère holte er Rang 2 und damit die Olympia-Qualifikation.

Thomas Tumler ✅

Hat mit mehreren Top-15-Resultaten die Selektion geschafft.

Verbleibende Rennen: 📅

Keine weiteren für die Selektion relevanten Rennen bis zu den Olympischen Spielen. Der Riesenslalom in Schladming am 27. Januar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar.

Slalom Frauen

Camille Rast ✅

Weltmeisterin Camille Rast zeigt sich in hervorragender Form und geht als Mitfavoritin nach Milano/Cortina.

Wendy Holdener ✅

In Kranjska Gora reichte es endlich für den ersten Podest-Platz der Saison. Die Formkurve bei Holdener stimmt.

Die Schweizer Hoffnungen bei den Technikerinnen liegen auf Camille Rast und Wendy Holdener.
Die Schweizer Hoffnungen bei den Technikerinnen liegen auf Camille Rast und Wendy Holdener.
KEYSTONE

Eliane Christen ✅

Hat mit ihren neunten Rängen in Semmering und Flachau die Selektions-Richtlinien geschafft.

Mélanie Meillard ❓

Mit Rang 12 in Kranjska Gora ist die halbe Selektion geschafft.

Anuk Brändli ❓

Hat mit Rang 14 in Courchevel die halbe Selektion geschafft. Seither fiel sie aber dreimal in Serie im ersten Lauf aus. 

Aline Danioth, Aline Höpli ❌

Haben bisher noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

25. Januar: Slalom in Spindleruv Mlýn 🇨🇿

Slalom Männer

Loïc Meillard ✅

In Val d’Isère und Alta Badia stand er auf dem Podest. Er wird gesetzt sein.

Tanguy Nef ✅

Er ist nah dran an der Topgruppe im Slalom. Es fehlt ihm bloss noch der Podestplatz.

Daniel Yule ❓

Mit Rang 11 in Gurgl nur ein Top-15-Resultat bisher für den erfolgreichsten Schweizer Slalomfahrer der Geschichte.

Ramon Zenhäusern ❓

In Adelboden gelingt Zenhäusern der Befreiungsschlag mit Rang 15. Es ist auch die halbe Olympia-Selektion für den Walliser.

Matthias Iten ❓

Mit Rang 10 in Val d’Isère überraschte er alle und darf nun sogar von Olympia träumen.

Marc Rochat ❌

Noch ohne Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

18. Januar: Slalom, Wengen🇨🇭

25. Januar: Slalom, Kitzbühel 🇦🇹

Der Slalom in Schladming am 28. Januar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar.

Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Meistgelesen

Verstorbene Kellnerin trug Helm offenbar auf Anweisung
Anna Maier hängt Job beim Radio schon wieder an den Nagel
Anwalt sammelt Hinweise zu Feuer-Inferno – das passt Bar-Betreibern gar nicht

Mehr Ski

Das sagen Odermatt und Co. vor Wengen. Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Das sagen Odermatt und Co. vor WengenVon Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Abfahrt in Österreich. Junioren-Weltmeisterin Stefanie Grob feiert ersten Europacupsieg

Abfahrt in ÖsterreichJunioren-Weltmeisterin Stefanie Grob feiert ersten Europacupsieg

Ösi-Star ist abgereist. Keine Lauberhorn-Rennen für erkrankten Marco Schwarz

Ösi-Star ist abgereistKeine Lauberhorn-Rennen für erkrankten Marco Schwarz

Abschlusstraining der Lauberhorn-Abfahrt. Odermatt rätselt nach langsamem Start ++ Von Allmen verliert 5 Sekunden auf Bestzeit

Abschlusstraining der Lauberhorn-AbfahrtOdermatt rätselt nach langsamem Start ++ Von Allmen verliert 5 Sekunden auf Bestzeit

Europacup in Crans-Montana. Schweizer fahren zwei Wochen nach Brand-Katastrophe mit Trauerflor

Europacup in Crans-MontanaSchweizer fahren zwei Wochen nach Brand-Katastrophe mit Trauerflor