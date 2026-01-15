Saison-Aufsteiger Alessio Miggiano könnte es an Olympia schaffen – hat aber viel Konkurrenz. KEYSTONE

Welche Schweizer Skifahrer dürfen an die Olympischen Spiele in Milano und Cortina, die Anfang Februar beginnen? Viele haben die Selektionskriterien schon erfüllt, andere müssen noch um ihren Platz zittern.

Am 6. Februar beginnen die Olympischen Spiele in Milano/Cortina. Das Highlight auch für die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer. Um an Olympia teilzunehmen, müssen sich die Ski-Stars aber erst mal qualifizieren. Dafür gibt es klare Richtlinien von Swiss-Ski und Swiss Olympic. Festgehalten ist im Selektionskonzept, dass grundsätzlich entweder ein Top-7-Rang oder zwei Ränge in den Top 15 (in der gleichen Disziplin) vorausgesetzt werden, um die Kriterien für die Olympia-Teilnahme zu erfüllen.

Aber wie sieht es derzeit aus bei Swiss-Ski? Wer hat sich qualifiziert und wer muss noch zittern? blue Sport zieht drei Wochen vor den Winterspielen Bilanz.

Abfahrt Frauen

Malorie Blanc ✅

In St. Moritz und Zauchensee fuhr Blanc jeweils auf die Ränge 13 und hat die Anforderung damit bereits erreicht.

Malorie Blanc war in diesem Winter bisher die konstanteste Speedfahrerin der Schweiz. KEYSTONE

Janine Schmitt ✅

Mit dem Exploit und Rang 5 in Zauchensee hat Schmitt die Olympia-Kriterien erfüllt.

Jasmine Flury ❓

Mit Rang 11 in St. Moritz hat Flury bisher die halbe Olympia-Selektion erfüllt.

Corinne Suter 🩼

Die Titelverteidigerin gab erst in Zauchensee ihr Comeback. Sie könnte von der Medizinalklausel profitieren und aufgeboten werden, auch wenn die Selektions-Kriterien nicht erfüllt sind.

Delia Durrer, Jasmina Suter, Priska Ming-Nufer und Joana Hählen ❌

Haben bisher alle noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

17. Januar: Abfahrt in Tarvisio 🇮🇹

Die Abfahrt in Crans-Montana am 30. Januar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar, deshalb ist das Rennen in Tarvisio die letzte Chance, um die Selektionskriterien noch zu erfüllen.

Abfahrt Männer

Bei den Abfahrern wird es in der Schweiz ein Gedränge geben um die bloss vier Startplätze. Bereits fünf Fahrer haben die Kriterien erfüllt, zwei weitere haben die halbe Selektion bisher geschafft. In einem SRF-Interview vor den Rennen in Wengen sagte Chef-Trainer Tom Stauffer: «Im Vordergrund steht das Medaillenpotenzial.»

Marco Odermatt ✅

Mit den Rängen 1, 1 und 2 der grosse Favorit auf den Olympia-Titel.

Franjo von Allmen ✅

Zählt mit den Rängen 4, 2 und 1 ebenfalls zu den ganz heissen Olympia-Eisen in der Abfahrt.

Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind als Schweizer Abfahrer für Olympia gesetzt. KEYSTONE

Alessio Miggiano ✅

Hat mit dem sensationellen Rang 5 in Gröden die Kriterien erfüllt.

Niels Hintermann ✅

Hat mit Rang 7 in Gröden die Kriterien erfüllt.

Alexis Monney ✅

Hat die Kriterien mit zwei neunten Rängen erfüllt.

Stefan Rogentin ❓

Hat mit Rang 8 in Beaver Creek die halbe Miete.

Marco Kohler ❓

Mit Rang 11 in Gröden bisher ebenfalls die halbe Selektion erfüllt.

Justin Murisier ❌

Bisher noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

17. Januar: Abfahrt, Wengen🇨🇭

24. Januar: Abfahrt, Kitzbühel 🇦🇹

Die Abfahrt in Crans-Montana am 1. Februar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar.

Super-G Frauen

Malorie Blanc ✅

Hat dank Rang 6 in St. Moritz die Anforderungen erfüllt.

Corinne Suter 🩼

Weil der Super-G in Zauchensee abgesagt wurde, hat die Rückkehrerin noch kein Resultat in dieser Disziplin. Wie auch in der Abfahrt könnte sie aufgrund der Medizinalklausel trotzdem nominiert werden.

Jasmina Suter ❓

Hat mit Rang 12 in St. Moritz die halbe Selektion erreicht.

Joana Hählen, Delia Durrer, Jasmine Flury und Janine Schmitt ❌

Haben bisher alle noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

18. Januar: Super G, Tarvisio 🇮🇹

Der Super-G in Crans-Montana am 31. Januar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar.

Super-G Männer

Auch im Super-G reichen die vier Quotenplätze von Swiss-Ski nicht aus, um alle Fahrer unterzubringen, welche die Selektionskriterien erfüllt haben. Gut möglich, dass Meillard auf den Super-G verzichten und sich auf die technischen Disziplinen konzentrieren wird.

Marco Odermatt ✅

Auch hier ist Marco Odermatt als Disziplinenführender im Weltcup gesetzt.

Stefan Rogentin ✅

Im Super-G die Konstanz in Person. 1x Siebter, 3x Achter und damit locker die Anforderungen erfüllt.

Alexis Monney ✅

Hat mit Rang 2 in Livigno die Selektions-Kriterien erfüllt.

Alexis Monney fuhr beim Super-G in Livigno auf Rang 2. sda

Franjo von Allmen ✅

Hat mit Rang 3 in Livigno die Selektions-Kriterien erfüllt.

Loïc Meillard ✅

Hat mit Rang 7 in Livigno die Selektions-Kriterien erfüllt.

Marco Kohler ❓

Hat mit Rang 11 in Livigno die Selektions-Kriterien zur Hälfte erfüllt.

Justin Murisier ❌

Bisher noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

16. Januar: Super-G, Wengen🇨🇭

23. Januar: Super-G, Kitzbühel 🇦🇹

Riesenslalom Frauen

Camille Rast ✅

Die zweitbeste Riesenslalom-Fahrerin der laufenden Saison ist dank ihrer Top-Resultate selbstverständlich gesetzt.

Wendy Holdener ❓

Hat mit Rang 15 in Semmering die halbe Miete der Selektion.

Vanessa Kasper, Sue Piller, Simone Wild und Dania Allenbach ❌

Haben bisher alle noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

20. Januar: Riesenslalom, Kronplatz 🇮🇹

24. Januar: Riesenslalom, Spindleruv Mlýn 🇨🇿

Riesenslalom Männer

Marco Odermatt ✅

Der beste Skifahrer der Gegenwart ist auch im Riesenslalom die Nummer 1 der Welt.

Loïc Meillard ✅

Der Sieger des Riesenslaloms von Val d’Isère wird ebenfalls gesetzt sein.

Luca Aerni ✅

In Val d’Isère holte er Rang 2 und damit die Olympia-Qualifikation.

Thomas Tumler ✅

Hat mit mehreren Top-15-Resultaten die Selektion geschafft.

Verbleibende Rennen: 📅

Keine weiteren für die Selektion relevanten Rennen bis zu den Olympischen Spielen. Der Riesenslalom in Schladming am 27. Januar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar.

Slalom Frauen

Camille Rast ✅

Weltmeisterin Camille Rast zeigt sich in hervorragender Form und geht als Mitfavoritin nach Milano/Cortina.

Wendy Holdener ✅

In Kranjska Gora reichte es endlich für den ersten Podest-Platz der Saison. Die Formkurve bei Holdener stimmt.

Die Schweizer Hoffnungen bei den Technikerinnen liegen auf Camille Rast und Wendy Holdener. KEYSTONE

Eliane Christen ✅

Hat mit ihren neunten Rängen in Semmering und Flachau die Selektions-Richtlinien geschafft.

Mélanie Meillard ❓

Mit Rang 12 in Kranjska Gora ist die halbe Selektion geschafft.

Anuk Brändli ❓

Hat mit Rang 14 in Courchevel die halbe Selektion geschafft. Seither fiel sie aber dreimal in Serie im ersten Lauf aus.

Aline Danioth, Aline Höpli ❌

Haben bisher noch kein Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

25. Januar: Slalom in Spindleruv Mlýn 🇨🇿

Slalom Männer

Loïc Meillard ✅

In Val d’Isère und Alta Badia stand er auf dem Podest. Er wird gesetzt sein.

Tanguy Nef ✅

Er ist nah dran an der Topgruppe im Slalom. Es fehlt ihm bloss noch der Podestplatz.

Daniel Yule ❓

Mit Rang 11 in Gurgl nur ein Top-15-Resultat bisher für den erfolgreichsten Schweizer Slalomfahrer der Geschichte.

Ramon Zenhäusern ❓

In Adelboden gelingt Zenhäusern der Befreiungsschlag mit Rang 15. Es ist auch die halbe Olympia-Selektion für den Walliser.

Matthias Iten ❓

Mit Rang 10 in Val d’Isère überraschte er alle und darf nun sogar von Olympia träumen.

Marc Rochat ❌

Noch ohne Top-15-Resultat.

Verbleibende Rennen: 📅

18. Januar: Slalom, Wengen🇨🇭

25. Januar: Slalom, Kitzbühel 🇦🇹

Der Slalom in Schladming am 28. Januar ist erst nach dem offiziellen Selektionsdatum am 26. Januar.

