Die «seltsame» und «furchtbare» Eröffnungsfeier der Ski-WM in Saalbach

Ivica Kostelic und Max Franz performen gemeinsam auf der Bühne, derweil rennt Mozart durch den Zielraum von Saalbach – die Eröffnungsfeier der Ski-WM lässt so manchen Zuschauer die Augen reiben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Ski-WM in Saalbach ist eröffnet. Am Dienstag stand zum Auftakt das Team-Parallel-Rennen auf dem Programm – begleitet von einer mehrteiligen Eröffnungsfeier.

Ob ein durch den Zielraum rennender Mozart oder die Gesangseinlage von Ex-Profi Ivica Kostelic – die Eröffnungsfeier löst bei zahlreichen Ski-Fans Kritik aus.

Die Ski-WM in Saalbach ist eröffnet. Und wie! Während des Team-Parallel-Rennens, wo sich die Schweiz die Silbermedaille sichert, bieten die Organisatoren in mehreren Teilen eine Eröffnungsfeier, die wohl bei manch einem Zuschauer zeitweise Verwunderung auslöst.

Ein verkleideter Mozart rennt durch den Zielraum

Die Geschichte der Eröffnungsfeier dreht sich um die Kinder Laurenz und Romi, die davon träumen, eines Tages Weltklasse-Skiathleten zu werden. Die beiden reisen durch Österreich und treffen auf zahlreiche grosse Persönlichkeiten – wie etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der per Videobotschaft einige Worte an die Ski-Fans richtet.

Kurz darauf rennt ein verkleideter Wolfgang Amadeus Mozart durch den Zielraum von Saalbach und versucht, das Publikum zum Hit «Rock Me Amadeus» von Falco zu animieren. Als Mozart den Zielraum wieder verlässt, zeigt ein Videoeinspieler, wie sich der verkleidete Mozart auf den Weg zur Philharmonie Salzburg macht, was die TV-Zuschauer teilweise wohl etwas ratlos zurücklässt. Das Orchester spielt anschliessend die österreichische Bundeshymne.

Kostelic und Franz zeigen ihr Können auf der Bühne

In der Pause zwischen den Viertel- und den Halbfinals kommt dann der grosse Moment der «Masters of Disaster». So zumindest werden Ivica Kostelic, Jan Hudec und Max Franz angekündigt, bevor sie auf der Bühne für die Musik sorgen. Die drei ehemaligen Weltcupfahrer und WM-Medaillengewinner performen ein Cover des Liedes «Seven Nation Army» von «The White Stripes».

Die Reaktionen

Auf der Plattform «X» wird die Eröffnungsfeier und deren Organisatoren harsch kritisiert. «Irgendwie ist diese Eröffnungsfeier ganz seltsam. Gewollt, aber halt nicht gekonnt», schreibt ein User. Ein anderer hält fest: «Ich habe echt noch nie so eine furchtbare Eröffnungsfeier gesehen.»

Irgendwie ist diese ganze Eröffnungsfeier......seltsam. Gewollt, aber halt nicht gekonnt!🙄 #saalbach2025 — Barbara Koehrer (@hurts13) February 4, 2025

Mir reicht‘s nach 2 Minuten schon… — Markus Kaiser-Mühlecker (@markus_kmfilm) February 4, 2025

#Saalbach2025

Ich hab noch nie so eine komische, fade Eröffnung gesehen😳😳 — Chris P (@chrissi2402) February 4, 2025

welche Einfaltspinsel haben diese Grauslich- und Peinlichkeiten zur Eröffnung der Ski-WN in Saalbach-Hinterglemm erfunden? #saalbach2025 — Wolfgang Simonitsch (@WSimonitsch) February 4, 2025

Und wer auch immer die Idee mit der zerschnittenen Eröffnungsfeier in den Pausen des Teambewerbs hatte, sollte umgehend entlassen werden... #SkiWM #Saalbach — Helles Mammut (@HellesMammut80) February 4, 2025

