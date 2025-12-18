«Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Horror-Sturz von Möller «Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben»

Patrick Lämmle

18.12.2025

Frederik Möller mit üblem Sturz

Frederik Möller mit üblem Sturz

18.12.2025

Fredrik Möller ist in der Abfahrt von Gröden am Donnerstag fürchterlich gestürzt. Norwegens Teamchef und der Teamarzt geben leise Entwarnung.

Patrick Lämmle

18.12.2025, 20:26

18.12.2025, 20:35

Mit der Startnummer 45 geht Fredrik Möller ins Rennen. Die Fahrt endet nach rund 30 Sekunden mit einem brutalen Sturz. Der 25-Jährige knallt aus mehreren Metern auf die pickelharte Piste. Der Norweger wird schliesslich mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Inzwischen hat der norwegische Teamchef Michael Rottensteiner ein erstes Gesundheitsupdate gegeben. Möller habe keine bedrohlichen Verletzungen erlitten und sei während des Heli-Transports ins Spital stets ansprechbar gewesen, was «ein gutes Zeichen» sei. «Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben», so Rottensteiner.

Mit Helikopter abtransportiert. Möller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig

Mit Helikopter abtransportiertMöller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig

Möller könne die Arme und Beine bewegen und zeige keine Anzeichen einer schwereren Kopfverletzung. «Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Informationen über gerissene Bänder oder Knochenbrüche, das ist gut.»

Später am Abend gab es vom norwegischen Teamarzt weitere Entwarnung. Möller habe ein paar blaue Flecken und zwei Zähne verloren, aber es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Vor wenigen Tagen stand Möller noch auf dem Podest

Möller ist erst am 5. Dezember im Super-G von Beaver Creek als Zweiter aufs Podest gefahren. Der 25-Jährige galt als eine der grossen Speed-Hoffnungen Norwegens bei Olympia 2026. Nun gilt es aber erst mal, sich vom Sturz zu erholen. Denn auch wenn die ersten Signale positiv sind, bedeutet das nicht, dass Möller unbeschadet davongekommen ist.

Schweizer Doppelsieg in Gröden. 50. Weltcupsieg für Odermatt – von Allmen starker Zweiter

Schweizer Doppelsieg in Gröden50. Weltcupsieg für Odermatt – von Allmen starker Zweiter

Das könnte dich auch interessieren

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Cyprien Sarrazin spricht im Interview mit blue News über seinen Horror-Sturz in Bormio und darüber, wie es ihm heute geht.

22.10.2025

Meistgelesen

Russische Soldaten überqueren illegal Nato-Grenze +++ Orban: «Das ist ein Marsch in den Krieg»
«Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben»
Warum die russischen Milliarden für die EU zum Problem werden können

Ski-News

Ski-Legende Tomba eingeholt. Sieben Meilensteine auf Marco Odermatts Weg zu 50 Weltcup-Triumphen

Ski-Legende Tomba eingeholtSieben Meilensteine auf Marco Odermatts Weg zu 50 Weltcup-Triumphen

Historischer Exploit. Odermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

Historischer ExploitOdermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

Vor 3 Jahren beide Beine gebrochen. Dieses Comeback ist die schönste Überraschung des Ski-Winters

Vor 3 Jahren beide Beine gebrochenDieses Comeback ist die schönste Überraschung des Ski-Winters

Sport-Videos

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Schlimme Verletzungen plagen die Schweizer Skifahrerinnen. Vreni Schneider spricht im Interview mit blue Sport über das Verletzungspech und den Leistungsdruck der Ski-Stars.

18.12.2025

Von Moos: «Ich muss dem ein Kompliment machen»

Von Moos: «Ich muss dem ein Kompliment machen»

17.12.2025

Magnin: «Sie wollen nicht wissen, was ich nach dem verschossenen Penalty dachte»

Magnin: «Sie wollen nicht wissen, was ich nach dem verschossenen Penalty dachte»

17.12.2025

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Von Moos: «Ich muss dem ein Kompliment machen»

Von Moos: «Ich muss dem ein Kompliment machen»

Magnin: «Sie wollen nicht wissen, was ich nach dem verschossenen Penalty dachte»

Magnin: «Sie wollen nicht wissen, was ich nach dem verschossenen Penalty dachte»

Mehr Videos