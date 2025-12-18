Frederik Möller mit üblem Sturz 18.12.2025

Fredrik Möller ist in der Abfahrt von Gröden am Donnerstag fürchterlich gestürzt. Norwegens Teamchef und der Teamarzt geben leise Entwarnung.

Mit der Startnummer 45 geht Fredrik Möller ins Rennen. Die Fahrt endet nach rund 30 Sekunden mit einem brutalen Sturz. Der 25-Jährige knallt aus mehreren Metern auf die pickelharte Piste. Der Norweger wird schliesslich mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Inzwischen hat der norwegische Teamchef Michael Rottensteiner ein erstes Gesundheitsupdate gegeben. Möller habe keine bedrohlichen Verletzungen erlitten und sei während des Heli-Transports ins Spital stets ansprechbar gewesen, was «ein gutes Zeichen» sei. «Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben», so Rottensteiner.

Möller könne die Arme und Beine bewegen und zeige keine Anzeichen einer schwereren Kopfverletzung. «Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Informationen über gerissene Bänder oder Knochenbrüche, das ist gut.»

Später am Abend gab es vom norwegischen Teamarzt weitere Entwarnung. Möller habe ein paar blaue Flecken und zwei Zähne verloren, aber es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Vor wenigen Tagen stand Möller noch auf dem Podest

Möller ist erst am 5. Dezember im Super-G von Beaver Creek als Zweiter aufs Podest gefahren. Der 25-Jährige galt als eine der grossen Speed-Hoffnungen Norwegens bei Olympia 2026. Nun gilt es aber erst mal, sich vom Sturz zu erholen. Denn auch wenn die ersten Signale positiv sind, bedeutet das nicht, dass Möller unbeschadet davongekommen ist.

