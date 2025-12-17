Mikaela Shiffrin hat gut lachen. KEYSTONE

Eine alles überragende Vorstellung zeigte beim Nacht-Slalom in Courchevel einmal mehr Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin steht nun schon bei 105 Siegen im Weltcup, allein 68 davon im Slalom.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mikaela Shiffrin gewann in Courchevel ihren vierten Slalom in Folge und feierte damit ihren 105. Weltcupsieg, davon 68 im Slalom.

Shiffrin siegte diesmal mit deutlichem Vorsprung von 1,55 Sekunden auf Camille Rast – kein ungewohntes Bild bei der Amerikanerin.

Mit einer Slalom-Siegquote von 55,7 Prozent und über 17'000 gesammelten Weltcup-Punkten schreibt Shiffrin weiter Skigeschichte. Mehr anzeigen

Die US-Amerikanerin gewann in Courchevel ihren vierten Slalom in Folge, womit sie nun bei 105 Weltcup-Siegen steht. Zur Einordnung: Sie hat damit allein in dieser Disziplin mehr Rennen gewonnen als der langjährige Weltcup-Dominator Marcel Hirscher aus Österreich in allen Disziplinen zusammen (67).

Beim Nacht-Slalom in den französischen Alpen hatte sie 1,55 Sekunden Vorsprung auf Camille auf Rast, die drittplatzierte Emma Aicher war 1,71 Sekunden langsamer als der US-Star.

«Es ist ein Wunder, dass ich es diesmal ins Ziel geschafft habe, aber ich kämpfe einfach», sagte Shiffrin lächelnd. «Das war ein harter zweiter Lauf, es ging so schnell und einige Kurven hatten grosse Spuren, andere waren sehr gut. Es war etwas schwierig vorherzusagen, wo es holprig sein würde und wo man gut fliegen konnte. Manchmal hatte ich Probleme, auf der Strecke zu bleiben, aber dynamisch zu bleiben hat gut funktioniert.»

Der Rest hat das Nachsehen

Sie mache sich aktuell nicht viele Gedanken und wolle sich einfach weiter von der Erfolgswelle treiben lassen, so Shiffrin. Die Konkurrenz hat dabei das Nachsehen. Rund 1,5 Sekunden Vorsprung hatte «Mika» im Slalom bislang im Schnitt auf Platz zwei – in Levi war es +1,66 Sekunden, in Gurgl +1,23 Sekunden und in Copper Mountain +1,57 Sekunden. Die grossen Abstände sind kein Zufall: Bei 28 Rennen holte Shiffrin bei ihren Siegen über eine Sekunde auf den Rest heraus.

In ihrer Paradedisziplin Slalom hat die 30-Jährige eine Erfolgsquote von 55,7 Prozent – sie gewann 68 von bisher 122 Rennen. Den ersten Sieg holte die US-Amerikanerin am 20. Dezember 2012, inzwischen triumphiert Shiffrin auf Weltcup-Stufe also seit über 13 Jahren. In diesem Zeitraum hat sie insgesamt 17'692 Weltcup-Punkte gesammelt. In dieser Saison steht sie schon bei 558 Punkten.

Shiffrin ist also weiter daran, Ski-Geschichte zu schreiben: «Ich habe einige Ziele, die ich im Riesenslalom erreichen möchte. Das wird noch einige Zeit dauern. Ich möchte mich einfach weiter verbessern oder das Slalom-Niveau erreichen», meint Shiffrin und fügte hinzu: «Und dann werde ich versuchen, ein paar Super-G-Tage einzubauen, um mich noch wohler zu fühlen.»

