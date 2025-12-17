  1. Privatkunden
US-Amerikanerin in eigener Liga Die unglaublichen Zahlen von Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin 

Syl Battistuzzi

17.12.2025

Mikaela Shiffrin hat gut lachen.
Mikaela Shiffrin hat gut lachen.
KEYSTONE

Eine alles überragende Vorstellung zeigte beim Nacht-Slalom in Courchevel einmal mehr Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin steht nun schon bei 105 Siegen im Weltcup, allein 68 davon im Slalom.

Syl Battistuzzi

17.12.2025, 09:29

17.12.2025, 09:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mikaela Shiffrin gewann in Courchevel ihren vierten Slalom in Folge und feierte damit ihren 105. Weltcupsieg, davon 68 im Slalom.
  • Shiffrin siegte diesmal mit deutlichem Vorsprung von 1,55 Sekunden auf Camille Rast – kein ungewohntes Bild bei der Amerikanerin.
  • Mit einer Slalom-Siegquote von 55,7 Prozent und über 17'000 gesammelten Weltcup-Punkten schreibt Shiffrin weiter Skigeschichte.
Mehr anzeigen

Die US-Amerikanerin gewann in Courchevel ihren vierten Slalom in Folge, womit sie nun bei 105 Weltcup-Siegen steht. Zur Einordnung: Sie hat damit allein in dieser Disziplin mehr Rennen gewonnen als der langjährige Weltcup-Dominator Marcel Hirscher aus Österreich in allen Disziplinen zusammen (67).

Nacht-Spektakel in Courchevel. Rast fährt als Zweite auf das Slalom-Podest – Shiffrin siegt überlegen

Nacht-Spektakel in CourchevelRast fährt als Zweite auf das Slalom-Podest – Shiffrin siegt überlegen

Beim Nacht-Slalom in den französischen Alpen hatte sie 1,55 Sekunden Vorsprung auf Camille auf Rast, die drittplatzierte Emma Aicher war 1,71 Sekunden langsamer als der US-Star. 

«Es ist ein Wunder, dass ich es diesmal ins Ziel geschafft habe, aber ich kämpfe einfach», sagte Shiffrin lächelnd. «Das war ein harter zweiter Lauf, es ging so schnell und einige Kurven hatten grosse Spuren, andere waren sehr gut. Es war etwas schwierig vorherzusagen, wo es holprig sein würde und wo man gut fliegen konnte. Manchmal hatte ich Probleme, auf der Strecke zu bleiben, aber dynamisch zu bleiben hat gut funktioniert.»

Erstes Gigantinnenduell seit 2019. SRF-Expertin Weirather verrät: «Vonn und Shiffrin haben es nicht so gut miteinander»

Erstes Gigantinnenduell seit 2019SRF-Expertin Weirather verrät: «Vonn und Shiffrin haben es nicht so gut miteinander»

Der Rest hat das Nachsehen

Sie mache sich aktuell nicht viele Gedanken und wolle sich einfach weiter von der Erfolgswelle treiben lassen, so Shiffrin. Die Konkurrenz hat dabei das Nachsehen. Rund 1,5 Sekunden Vorsprung hatte «Mika» im Slalom bislang im Schnitt auf Platz zwei – in Levi war es +1,66 Sekunden, in Gurgl +1,23 Sekunden und in Copper Mountain +1,57 Sekunden. Die grossen Abstände sind kein Zufall: Bei 28 Rennen holte Shiffrin bei ihren Siegen über eine Sekunde auf den Rest heraus.

In ihrer Paradedisziplin Slalom hat die 30-Jährige eine Erfolgsquote von 55,7 Prozent – sie gewann 68 von bisher 122 Rennen. Den ersten Sieg holte die US-Amerikanerin am 20. Dezember 2012, inzwischen triumphiert Shiffrin auf Weltcup-Stufe also seit über 13 Jahren. In diesem Zeitraum hat sie insgesamt 17'692 Weltcup-Punkte gesammelt. In dieser Saison steht sie schon bei 558 Punkten.

Shiffrin ist also weiter daran, Ski-Geschichte zu schreiben: «Ich habe einige Ziele, die ich im Riesenslalom erreichen möchte. Das wird noch einige Zeit dauern. Ich möchte mich einfach weiter verbessern oder das Slalom-Niveau erreichen», meint Shiffrin und fügte hinzu: «Und dann werde ich versuchen, ein paar Super-G-Tage einzubauen, um mich noch wohler zu fühlen.»

Mehr zum Thema

Camille Rast: «Ich möchte Kinder inspirieren»

Camille Rast: «Ich möchte Kinder inspirieren»

03.11.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Heftiger Sturz im Ziel. Holdeners Achterbahnfahrt beim Nacht-Spektakel: «Dann kamen wieder die Tränen»

Heftiger Sturz im ZielHoldeners Achterbahnfahrt beim Nacht-Spektakel: «Dann kamen wieder die Tränen»

Saisonende. Österreicher Stefan Eichberger reisst sich im Gröden-Training das Kreuzband

SaisonendeÖsterreicher Stefan Eichberger reisst sich im Gröden-Training das Kreuzband

Jetzt meldet sich Michelle Gisin. «Ich bin froh, dass ich meinen ganzen Körper noch bewegen kann»

Jetzt meldet sich Michelle Gisin«Ich bin froh, dass ich meinen ganzen Körper noch bewegen kann»

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

