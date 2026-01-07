Adelboden-Boss Haueter «Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit»

Adelboden-Boss: «Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit» Wenn am Wochenende die legendären Adelboden-Rennen über die Bühne gehen, wird die Stimmung aufgrund der tragischen Ereignisse in Crans-Montana eine andere sein als gewohnt. blue News hat mit OK-Chef Christian Haueter gesprochen. 07.01.2026

Wenn am Wochenende die legendären Adelboden-Rennen über die Bühne gehen, wird die Stimmung aufgrund der tragischen Ereignisse in Crans-Montana eine andere sein als gewohnt. blue News hat mit OK-Chef Christian Haueter gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag und Sonntag finden in Adelboden die legendären Ski-Rennen statt.

Aufgrund der dramatischen Ereignisse in Crans-Montana wird das Rahmenprogramm am Freitag komplett gestrichen.

Das Interview mit Adelboden-Boss Christian Haueter gibts im Video oben. Mehr anzeigen

«Die Vorfreude auf dieses Rennwochenende ist selbstverständlich da», sagt Christian Haueter, Geschäftsführer der Rennen in Adelboden, im Gespräch mit blue News. Allerdings ist da auch diese «Bedrücktheit». Haueter sagt: «Die unfassbaren, tragischen Ereignisse legen einen Schatten über das Rennwochenende.»

Am Freitag, dem vom Bundesrat ausgerufenen nationalen Trauertag, wird das gesamte Rahmenprogramm gestrichen. Auch die Startnummernauslosung entfällt. «Es war keine einfache Entscheidung, aber sie war richtig», so Haueter.

Um 14 Uhr, wenn schweizweit die Kirchenglocken läuten, wird auch in Adelboden die Arbeit ruhen – ein stilles Gedenken im Zielraum und im Organisationsstab inklusive. Zusätzlich wurde eine Gedenkkapelle im Weltcup-Dorf eingerichtet: Ein Rückzugsort für Fans, um innezuhalten, Gedanken zu hinterlassen oder einfach still zu trauern.

Auch an den Rennwochenenden selbst soll Raum für das Gedenken bleiben: Gedenkminuten werden den Slalom- und Riesenslalom-Wettbewerben am Samstag und Sonntag vorausgehen. Ob die Fahrer – wie zuletzt Camille Rast – mit Trauerflor ein sichtbares Zeichen setzen, liegt laut Haueter bei Swiss-Ski und den Athleten selbst.

Und was wünscht sich der Adelboden-Boss persönlich mit Blick auf das Rennwochenende? «Ein unfallfreier Anlass und unfallfreie Rennen. Das ist jedes Jahr unsere grösstmögliche Bestrebung.»

Das könnte dich auch interessieren