Adelboden-Boss Haueter «Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit»

Patrick Lämmle

7.1.2026

Wenn am Wochenende die legendären Adelboden-Rennen über die Bühne gehen, wird die Stimmung aufgrund der tragischen Ereignisse in Crans-Montana eine andere sein als gewohnt. blue News hat mit OK-Chef Christian Haueter gesprochen.

07.01.2026

Wenn am Wochenende die legendären Adelboden-Rennen über die Bühne gehen, wird die Stimmung aufgrund der tragischen Ereignisse in Crans-Montana eine andere sein als gewohnt. blue News hat mit OK-Chef Christian Haueter gesprochen.

,

Jüri Christen, Patrick Lämmle

07.01.2026, 14:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag und Sonntag finden in Adelboden die legendären Ski-Rennen statt.
  • Aufgrund der dramatischen Ereignisse in Crans-Montana wird das Rahmenprogramm am Freitag komplett gestrichen.
  • Das Interview mit Adelboden-Boss Christian Haueter gibts im Video oben.
Mehr anzeigen

«Die Vorfreude auf dieses Rennwochenende ist selbstverständlich da», sagt Christian Haueter, Geschäftsführer der Rennen in Adelboden, im Gespräch mit blue News. Allerdings ist da auch diese «Bedrücktheit». Haueter sagt: «Die unfassbaren, tragischen Ereignisse legen einen Schatten über das Rennwochenende.»

Am Freitag, dem vom Bundesrat ausgerufenen nationalen Trauertag, wird das gesamte Rahmenprogramm gestrichen. Auch die Startnummernauslosung entfällt. «Es war keine einfache Entscheidung, aber sie war richtig», so Haueter.

Um 14 Uhr, wenn schweizweit die Kirchenglocken läuten, wird auch in Adelboden die Arbeit ruhen – ein stilles Gedenken im Zielraum und im Organisationsstab inklusive. Zusätzlich wurde eine Gedenkkapelle im Weltcup-Dorf eingerichtet: Ein Rückzugsort für Fans, um innezuhalten, Gedanken zu hinterlassen oder einfach still zu trauern.

Auch an den Rennwochenenden selbst soll Raum für das Gedenken bleiben: Gedenkminuten werden den Slalom- und Riesenslalom-Wettbewerben am Samstag und Sonntag vorausgehen. Ob die Fahrer – wie zuletzt Camille Rast – mit Trauerflor ein sichtbares Zeichen setzen, liegt laut Haueter bei Swiss-Ski und den Athleten selbst.

Und was wünscht sich der Adelboden-Boss persönlich mit Blick auf das Rennwochenende? «Ein unfallfreier Anlass und unfallfreie Rennen. Das ist jedes Jahr unsere grösstmögliche Bestrebung.»

Das könnte dich auch interessieren

Adelboden-Rennen. Dichter Schneefall am Wochenende und neue FIS-Vorgabe sorgen für Nervosität

Adelboden-RennenDichter Schneefall am Wochenende und neue FIS-Vorgabe sorgen für Nervosität

Nach Tragödie im Wallis. Adelboden und Wengen verstärken vor Ski-Highlights die Kontrollen

Nach Tragödie im WallisAdelboden und Wengen verstärken vor Ski-Highlights die Kontrollen

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

Meistgelesen

Brandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»
US-Truppen entern russischen Öltanker vor Schottland
Aussage des Gemeindepräsidenten sorgt für heftige Reaktionen
Bund gibt Schnee-Warnung heraus – diese Regionen sind betroffen
Jetzt wächst die Kritik an den Walliser Brand-Ermittlungen

Mehr Wintersport

Talente im Schatten von Odermatt und Co.. So läuft der Winter für die Schweizer Ski-Zukunft

Talente im Schatten von Odermatt und Co.So läuft der Winter für die Schweizer Ski-Zukunft

Ski Freestyle. Schweizer Aerials-Akrobaten verpassen in Kanada das Podest

Ski FreestyleSchweizer Aerials-Akrobaten verpassen in Kanada das Podest

Skispringen. Prevc holt mit Platz 2 in Bischofshofen den Tournee-Gesamtsieg

SkispringenPrevc holt mit Platz 2 in Bischofshofen den Tournee-Gesamtsieg

Grösse spielt im Skispringen eine Rolle. Wird nach dem Penis-Wirbel eine neue Messmethode eingeführt?

Grösse spielt im Skispringen eine RolleWird nach dem Penis-Wirbel eine neue Messmethode eingeführt?

Knallhartes Duell um Ski-Krone. Schweiz und Österreich liefern sich Krimi um den Nationencup

Knallhartes Duell um Ski-KroneSchweiz und Österreich liefern sich Krimi um den Nationencup

Sport-Videos

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Magnin nach erstem Test: «Ich hätte meine Mannschaft nicht so gut erwartet»

Magnin nach erstem Test: «Ich hätte meine Mannschaft nicht so gut erwartet»

Der FC Basel gewinnt das Testspiel gegen Slavia Prag in Marbella mit 4:3. Trainer Ludovic Magnin zeigt sich zufrieden.

06.01.2026

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

Auf den Strassen von Manchester sind die Stimmen zur Entlassung von Trainer Ruben Amorin ziemlich einhellig. Zu seinen möglichen Nachfolgern sind die Meinungen geteilt.

06.01.2026

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

06.01.2026

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Magnin nach erstem Test: «Ich hätte meine Mannschaft nicht so gut erwartet»

Magnin nach erstem Test: «Ich hätte meine Mannschaft nicht so gut erwartet»

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

