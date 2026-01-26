Diese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Odermatt und Rast führen Team an Diese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen

Sandro Zappella

26.1.2026

Marco Odermatt ist der grösste Schweizer Star im Ski-Aufgebot für Olympia.
Marco Odermatt ist der grösste Schweizer Star im Ski-Aufgebot für Olympia.
KEYSTONE

Die Schweizer Ski-Delegation für die Olympischen Spiele in Milano/Cortina ist selektioniert worden. Das sind die 11 Frauen und Männer, die für die Schweiz auf Medaillen-Jagd im alpinen Skisport gehen.

Sandro Zappella

26.01.2026, 11:12

26.01.2026, 11:38

Männer

 

Abfahrt, Super-G, Riesenslalom

Marco Odermatt

 

Abfahrt, Super-G

Franjo von Allmen

 

Abfahrt, Super-G

Alexis Monney

 

Abfahrt

Niels Hintermann

 

Abfahrt, Super-G

Stefan Rogentin

 

Super-G, Riesenslalom, Slalom

Loic Meillard

 

Riesenslalom

Thomas Tumler

 

Riesenslalom

Luca Aerni

 

Slalom

Tanguy Nef

 

Slalom

Mathias Iten

 

Slalom

Daniel Yule

Frauen

 

Abfahrt, Super-G

Malorie Blanc

 

Abfahrt, Super-G

Janine Schmitt

 

Abfahrt, Super-G

Corinne Suter

 

Abfahrt, Super-G

Jasmine Flury

 

Abfahrt, Super-G

Delia Durrer

 

Riesenslalom, Slalom

Camille Rast

 

Riesenslalom, Slalom

Wendy Holdener

 

Riesenslalom

Sue Piller

 

Riesenslalom

Vanessa Kasper

 

Slalom

Eliane Christen

 

Slalom

Mélanie Meillard

Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Meistgelesen

Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?
Monica Kissling: «Es wird überraschende Neuigkeiten geben»
Diese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen

Mehr Ski

Er hätte Selektion erfüllt gehabt. Kreuzbandriss statt Olympia: Marco Kohler erneut im Verletzungs-Pech

Er hätte Selektion erfüllt gehabtKreuzbandriss statt Olympia: Marco Kohler erneut im Verletzungs-Pech

Loïc Meillard in Form. «Ich habe den richtigen Schlüssel gefunden, um voll zu attackieren»

Loïc Meillard in Form«Ich habe den richtigen Schlüssel gefunden, um voll zu attackieren»

9. Slalom-Kristallkugel. «Habe keine Worte dafür» –Mikaela Shiffrin erreicht neuen Rekord

9. Slalom-Kristallkugel«Habe keine Worte dafür» –Mikaela Shiffrin erreicht neuen Rekord