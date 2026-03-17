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Holt Odermatt seine vierte Kugel? Diese Entscheidungen stehen am Weltcup-Finale noch aus

Sandro Zappella

17.3.2026

Überflieger Marco Odermatt könnte zum dritten Mal in Serie vier Kugeln in einem Winter gewinnen.
Überflieger Marco Odermatt könnte zum dritten Mal in Serie vier Kugeln in einem Winter gewinnen.
KEYSTONE

Beim Weltcup-Finale in Lillehammer fallen die letzten Entscheidungen der alpinen Ski-Saison. Für Marco Odermatt geht es dabei um eine besondere Marke: Der Nidwaldner könnte zum dritten Mal in Serie vier Kristallkugeln in einem Winter gewinnen.

Sandro Zappella

17.03.2026, 06:41

17.03.2026, 09:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Weltcup-Finale in Lillehammer wird in jeder Disziplin noch ein letztes Rennen gefahren, für das sich jeweils nur die besten 25 Fahrerinnen und Fahrer qualifiziert haben.
  • Marco Odermatt hat die Kugeln in der Abfahrt, im Super-G und im Gesamtweltcup bereits gewonnen und kann im Riesenslalom mit einem Podestplatz noch eine weitere holen.
  • In mehreren Wertungen fällt die Entscheidung um die Kristallkugeln erst im letzten Rennen des Finals.
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Im norwegischen Lillehammer steht das Weltcup-Finale der alpinen Skifahrer an. Bei Frauen und Männern wird in sämtlichen Disziplinen noch je ein Rennen ausgetragen. Für das Finale haben sich jeweils nur die 25 besten Fahrer*innen in der jeweiligen Disziplin qualifiziert. Ein Nachrücken für verletzte Athlet*innen gibt es nicht.

In einigen Disziplinen sind die kleinen Kristallkugeln für die besten Fahrerinnen und Fahrer bereits vergeben, in anderen fällt erst im letzten Rennen die Entscheidung.

21. März: Abfahrt Männer

Der Kugel-Stand

Marco Odermatt hat sich die Abfahrts-Kugel bereits gesichert. 235 Punkte hinter ihm hat sich mit Franjo von Allmen ein weiterer Schweizer eingereiht.

Für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Marco Odermatt (1. im Disziplinen-Stand)
  • Franjo von Allmen (2.)
  • Alexis Monney (9.)
  • Stefan Rogentin (10.)
  • Niels Hintermann (14.) -> startet nicht, weil er seine Karriere per sofort beendet hat.
  • Justin Murisier (17.)
  • Alessio Miggiano (18.)
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Die Schweizer haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert

Marco Odermatt (1. im Disziplinen-Stand)

Franjo von Allmen (2.)

Alexis Monney (9.)

Stefan Rogentin (10.)

Niels Hintermann (14.) -> startet nicht, weil er seine Karriere per sofort beendet hat.

Rücktritt im Live-TV. Niels Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben zu riskieren»

Rücktritt im Live-TVNiels Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben zu riskieren»

Justin Murisier (17.)

Alessio Miggiano (18.)

21. März: Abfahrt Frauen

Die Abfahrtswertung der Frauen ist ein Rennen vor dem Ende noch komplett offen. Laura Pirovano hat mit zuletzt zwei Siegen in Serie die Führung übernommen. Nur 28 Punkte dahinter lauert Allrounderin Emma Aicher. Die verletzte Lindsey Vonn ist nur noch auf Rang 3 klassiert. Theoretische Chancen auf die Kugel haben auch noch Kira Weidle-Winkelmann und Cornelia Hütter. 

Der Kugel-Stand

Für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Corinne Suter (11.)
  • Malorie Blanc (22.)
  • Janine Schmitt (24.)
  • Jasmine Flury (25.)
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Die Schweizerinnen haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert

Für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Corinne Suter (11.)
  • Malorie Blanc (22.)
  • Janine Schmitt (24.)
  • Jasmine Flury (25.)
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22. März: Super-G Männer

Der Kugel-Stand

Nach den zwei abgesagten Super-G in Courchevel war bereits klar: Marco Odermatt gewinnt auch diese Disziplinenkugel. Hinter ihm klassiert sich ein österreichisches Trio. 

Die Schweizer haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Marco Odermatt (1.)
  • Franjo von Allmen (6.)
  • Stefan Rogentin (7.)
  • Alexis Monney (12.)
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22. März: Super-G Frauen

Der Kugel-Stand

Der Kampf um die Super-G-Kugel wird zwischen Sofia Goggia und Alice Robinson ausgetragen. Die Italienerin will ihren ersten Disziplinensieg im Super-G, dafür reicht ihr ein sechster Rang. 

Die Schweizerinnen haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Malorie Blanc (8.)
  • Corinne Suter (14.)
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24. März: Riesenslalom Männer

Der Kugel-Stand

Im Riesenslalom könnte sich Marco Odermatt zum dritten Mal in Serie seine vierte Kugel im gleichen Winter sichern. Doch der Nidwaldner muss dafür im letzten Rennen der Saison nochmals liefern: Fährt er aufs Podest, gehört die Riesen-Kugel zum fünften Mal am Stück ihm. Erster Verfolger ist Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen. Theoretisch könnte sich auch Loïc Meillard den Disziplinensieg noch holen.

Die Schweizer haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Marco Odermatt (1.)
  • Loïc Meillard (3.)
  • Luca Aerni (11.)
  • Thomas Tumler (17.)
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24. März: Riesenslalom Frauen

Der Kugel-Stand

Julia Scheib hat sich mit ihrem Sieg in Are die Riesenslalom-Kugel gesichert. Camille Rast liegt dahinter auf Rang 2.

Die Schweizerinnen haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Camille Rast (2.)
  • Vanessa Kasper (22.)
  • Wendy Holdener (24.)
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25. März: Slalom Männer

Der Kugel-Stand

Im Männer-Slalom hat Atle Lie McGrath die Nase vorn vor seinem guten Jugendfreund Braathen. Die beiden dürften die Kugel unter sich ausmachen, Clément Noël und Henrik Kristoffersen haben bloss noch Aussenseiter-Chancen.

Die Schweizer haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Loïc Meillard (7.)
  • Tanguy Nef (10.)
  • Daniel Yule (20.)
  • Giuliano Fux (Junioren-Weltmeister)
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25. März: Slalom Frauen

Der Kugel-Stand

Mikaela Shiffrin holt sich überlegen einmal mehr die Slalom-Kugel. Dahinter liegen mit Camille Rast und Wendy Holdener gleich zwei Schweizerinnen.

Die Schweizerinnen haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert

  • Camille Rast (2.)
  • Wendy Holdener (3.)
  • Eliane Christen (17.)
  • Melanie Meillard (19.)
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Gesamtweltcup Männer

Mit riesigem Vorsprung holt sich Marco Odermatt zum fünften Mal in Serie den Gesamtweltcup. Vor dem Saison-Finale liegt er 632 Punkte vor Braathen auf Rang 2.

Gesamtweltcup Frauen

Der Gesamtweltcup könnte noch zu einer engen Sache werden. Mikaela Shiffrin liegt zwar 140 Punkte voraus, aber Konkurrentin Emma Aicher ist Allrounderin und fährt alle vier Disziplinen. Die Deutsche könnte also nochmals ranrücken und so wäre es durchaus möglich, dass die Entscheidung erst beim allerletzten Rennen – dem Slalom – fällt. 

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