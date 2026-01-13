  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wer darf an die Winterspiele? Diese Kriterien entscheiden, welche Schweizer Ski-Stars an Olympia teilnehmen dürfen

Sandro Zappella

13.1.2026

Corinne Suter hat sich bisher nicht für Olympia qualifiziert – doch es gibt im Fall der Fälle eine Hintertür.
Corinne Suter hat sich bisher nicht für Olympia qualifiziert – doch es gibt im Fall der Fälle eine Hintertür.
KEYSTONE

Olympia ruft – doch nicht alle dürfen mit: Wer die Schweiz an den Winterspielen 2026 vertreten will, muss gewisse Kriterien erfüllen. blue News wirft einen Blick auf das Selektionskonzept für unsere Ski-Stars.

Sandro Zappella

13.01.2026, 10:00

13.01.2026, 10:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swiss-Ski-Athlet*innen müssen für die Olympia-Selektion bestimmte Weltcup-Ergebnisse (z. B. Top-7-Platzierung oder zweimal Top 15) im Zeitraum bis zum 25. Januar 2026 vorweisen.
  • Athlet*innen, die wie Corinne Suter verletzt ausfielen, können über eine Ausnahme («Medizinalklausel») dennoch berücksichtigt werden.
  • Bei Übererfüllung der Quoten entscheidet eine Selektionskommission anhand von Zusatzkriterien wie Form, Potenzial und Gesundheit.
Mehr anzeigen

Alleine die Teilnahme an Olympischen Spielen ist für viele Sportler ein Lebenstraum. Für die Skifahrer von Swiss-Ski geht es aber selbstverständlich um mehr. Aber wer darf überhaupt um olympisches Edelmetall fahren? Das ist alles im Selektionskonzept Ski Alpin von Swiss Olympic festgelegt. blue News fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Wie viele Athletinnen von Swiss-Ski dürfen an Olympia teilnehmen?

Gemäss dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gelten für die einzelnen Nationen folgende Kriterien:

• Total maximal 22 Athlet*innen pro Nation

• Maximal 11 pro Geschlecht

• Maximal 4 pro Disziplin und Geschlecht

• für den Team-Wettkampf dürfen 4 Teams (à 2 Fahrer*innen) pro Geschlecht gestellt werden.

Wie lauten die Selektions-Kriterien?

Damit Athlet*innen selektiert werden, müssen im Weltcup der laufenden Saison folgende Kriterien erfüllt sein:

Gruppe 1: Athlet*innen mit klarem Medaillen- bzw. Diplompotenzial:

• 1x Top 7
oder
• 2x Top 15 (in der gleichen Disziplin)

Gruppe 2: Athlet*innen mit mittelfristigem Medaillen- bzw. Diplompotenzial

• Nachwuchsathlet*innen, welche die Hauptkriterien nicht erfüllt haben, können über die Zusatzkriterien zur Selektion beantragt werden. Allerdings werden Athlet*innen mit erfüllten Hauptkriterien gegenüber Nachwuchsathlet*innen prioritär selektioniert.

Was ist mit Athlet*innen, die lange verletzt waren?

Es gibt jedoch eine Hintertür für Athlet*innen, die lange verletzt ausgefallen sind: Die Medizinalklausel. Im Selektionskonzept heisst es: «Für Athlet*innen mit erwiesenem Medaillen- oder Diplompotenzial kann aus medizinischen Gründen eine Sonderregelung getroffen werden.»

Dies könnte zum Beispiel im Fall von Corinne Suter (5 WM-Medaillen und Olympiagold) greifen. Die 31-Jährige gab nach einer Verletzung erst in Zauchensee ihr Comeback und hätte bis zu Olympia nur noch bei den Speed-Rennen in Tarvisio am 17. und 18. Januar (je 1 Abfahrt und 1 Super-G) die Chance, die Selektionskriterien zu erreichen. 

Was, wenn zu viele Schweizer*innen die Selektionen erfüllen?

Hat ein Athlet oder eine Athletin die Hauptkriterien erreicht, bedeutet das nicht automatisch die Selektion für Olympia 2026. Pro Disziplin und Nation dürfen schliesslich nur 4 Fahrer*innen teilnehmen.

Falls also mehr Athlet*innen die Hauptkriterien erfüllen als Quotenplätze zur Verfügung stehen, entscheidet die Selektionskommission von Swiss-Ski aufgrund der folgenden Zusatzkriterien, welche Athlet*innen selektioniert werden:

• Wer im Weltcup im Selektions-Zeitraum die besseren Resultate geliefert hat.

• Das Potenzial

• Die Formkurve

• Die Gesundheit

Wann wird die Entscheidung gefällt?

Der Selektions-Zeitraum ist vom 1. Oktober 2025 (also vor dem Weltcup-Saisonstart) bis zum 25. Januar 2026. Das offizielle Selektionsdatum ist der 26. Januar. Das bedeutet, dass folgende Weltcup-Rennen vor Olympia nicht mehr in den Selektions-Zeitraum fallen:

Frauen:

30.1. Abfahrt, Crans-Montana 🇨🇭

31.1. Super G, Crans-Montana 🇨🇭

Männer:

27.1. Riesenslalom, Schladming 🇦🇹

28.1. Slalom, Schladming 🇦🇹

1.2. Abfahrt, Crans-Montana 🇨🇭

Wer fällt die Entscheidung?

Der nationale Sportverband – in diesem Fall Swiss-Ski – stellt einen Selektionsantrag an die Selektionskommission von Swiss Olympic, welche die endgültige Entscheidung trifft. 

Die Selektionskommission von Swiss-Ski besteht aus:

• Hans Flatscher, Direktor Ski Alpin

• Beat Tschuor, Cheftrainer Frauen

• Thomas Stauffer, Cheftrainer Männer

Die Selektionskommission von Swiss Olympic setzt sich zusammen aus:

• Ralph Stöckli, Chef de Mission (Vorsitz und Stichentscheid)

• Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin Swiss Olympic

• Mario Gyr, Mitglied Exekutivrat Swiss Olympic

• Matthias Kyburz, Mitglied Exekutivrat Swiss Olympic, Vertreter Athletes Commission

Wie läuft die Nominierung für den Team-Wettkampf?

Wie an der Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach gibt es auch an den Olympischen Spielen wieder einen Team-Wettkampf. In Zweierteams treten je ein*e Abfahrer*in und ein*e Slalomfahrer*in gemeinsam an. Es dürfen pro Nation und Geschlecht je vier Teams gestellt werden.

Im Selektionskonzept steht, dass für den Team-Wettkampf prioritär Athlet*innen bevorzugt werden, die sich bereits in einer Einzeldisziplin qualifiziert haben. Grundsätzlich wäre es aber auch möglich, zusätzliche Athlet*innen, welche die Hauptkriterien nicht erfüllt haben, aufzubieten. 

Die Teams für die Team-Kombination werden erst vor Ort zusammengestellt. Dies in Absprache von Swiss-Ski und Swiss Olympic.

Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Meistgelesen

Ueli Kestenholz ist tödlich verunglückt
Italienische Anwältin fordert 50 Milliarden nach Brand-Inferno
Kellnerin mit Helm und Sprühkerzen starb bei Bar-Inferno
Trump gegen die Fed – jetzt wird der Machtkampf hochgefährlich
Ein Name aus der Vergangenheit kehrt in Irans Krise zurück

Mehr Ski

Comeback-Traum lebt. Bruder von Brignone: «Bin sicher, dass Federica bei Olympia teilnehmen wird»

Comeback-Traum lebtBruder von Brignone: «Bin sicher, dass Federica bei Olympia teilnehmen wird»

Norweger verzichtet zwei Jahre nach Sturz. Aleksander Kilde startet nicht in Wengen: «Einfach noch zu früh»

Norweger verzichtet zwei Jahre nach SturzAleksander Kilde startet nicht in Wengen: «Einfach noch zu früh»

Schreckmoment im Video. Hier stürzt Ski-Ass Marcel Hirscher mit dem Snowboard

Schreckmoment im VideoHier stürzt Ski-Ass Marcel Hirscher mit dem Snowboard