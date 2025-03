Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt gewannen im letzten Winter den Gesamtweltcup. KEYSTONE

Wer holt sich im Ski-Weltcup die Gesamtsiege in den verschiedenen Disziplinen? Die Schweizer haben gute Chancen, auch in diesem Winter wieder einige der begehrten Kristallkugeln zu gewinnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine aus Schweizer Sicht äusserst erfolgreiche Ski-Saison neigt sich dem Ende zu.

Der Kampf um die kleinen Kristallkugeln ist in den meisten Disziplinen noch offen. Einzig die Super-G-Wertung der Männer hat sich Marco Odermatt bereits gesichert.

Im Gesamtweltcup scheint die Entscheidung ebenfalls schon gefallen. Bei den Männern führt Odermatt klar, bei den Frauen hat Federica Brignone alle Vorteile auf ihrer Seite. Mehr anzeigen

Frauen

Gesamtwertung

Lange war es im Gesamtweltcup zwischen Federica Brignone und Lara Gut-Behrami ein enges Rennen. Doch die Italienerin zeigt sich in einer fantastischen Form, hat im Jahr 2025 bereits sieben Weltcup-Rennen gewonnen und sich im Kampf um die grosse Kugel abgesetzt. 322 Punkte liegt sie vor Gut-Behrami. Die Tessinerin fährt in dieser Saison voraussichtlich noch fünf Rennen – dass Gut-Behrami Brignone noch einholt, ist höchst unwahrscheinlich.

Ski-Star Federica Brignone: «Vor dem Start schlage ich alle» Federica Brignone ist einer der grossen Stars im Ski-Zirkus. Im Porträt bei blue Sport verrät sie jedoch, dass sie ein unsicherer Mensch sei und zu wenig an sich selbst glaube. 28.01.2025

Abfahrt

In der Abfahrtswertung wird Lara Gut-Behrami nicht um den Sieg mitreden. Noch stehen zwei Abfahrten aus und es zeichnet sich ein Dreikampf zwischen Brignone, Cornelia Hütter und Sofia Goggia ab, die bloss 34 Punkte auseinander liegen.

Super-G

Im Super-G ist Lara Gut-Behrami in der Pole-Position für die kleine Kugel. Die Schweizerin führt mit 55 Punkten vor Brignone. Es stehen noch drei Super-G aus. Obwohl damit noch 300 Punkte zu vergeben sind, werden wohl die beiden den Kugel-Kampf unter sich ausmachen. Sofia Goggia auf Rang 3 liegt bereits 159 Punkte zurück.

Riesenslalom

Brignone hat fünf von acht Riesenslaloms in diesem Winter gewonnen – dennoch liegt sie in der Disziplinenwertung nur auf Rang 3. In den anderen drei Riesenslaloms schied die Italienerin nämlich aus. In Führung liegt Alice Robinson. Die Neuseeländerin kam nur einmal nicht ins Ziel und beendete alle anderen Rennen in den Top 3. Im letzten Rennen am Weltcup-Finale in Sun Valley kommt es zum Showdown.

Slalom

Im Slalom kämpft Camille Rast noch um die kleine Kristallkugel. Die Walliserin liegt 41 Punkte hinter der Kroatin Zrinka Ljutic auf Rang 2. Nur 10 Punkte dahinter lauert Katharina Liensberger. Rein rechnerisch könnte auch Wendy Holdener die Kugel bei einem noch ausstehenden Slalom und 96 Punkten Rückstand noch gewinnen. Alle Trümpfe in der Hand hat jedoch Ljutic. Der 21-Jährigen reicht ein dritter Platz, um erstmal eine Kristallkugel zu gewinnen.

Männer

Gesamtwertung

Marco Odermatt wird den Gesamtweltcup zum vierten Mal in Serie gewinnen. Der Vorsprung auf Henrik Kristoffersen beträgt sechs Rennen vor Schluss bereits 570 Punkte. Mit Franjo von Allmen und Loïc Meillard sind zwei weitere Schweizer in den Top 4 der Gesamtwertung.

Abfahrt

Marco Odermatt ist der Disziplinensieg in der Abfahrt mit 83 Punkten Vorsprung kaum noch zu nehmen. Augenmerk können wir jedoch auf die 7 Punkte zwischen Alexis Monney und Miha Hrobat werfen. Verteidigt Monney diesen Vorsprung, holt die Schweiz tatsächlich die Ränge 1 bis 3 in der Königsdisziplin. Es wäre die absolute Krönung einer fantastischen Abfahrts-Saison der Schweizer Männer. Auf den Rängen 7 und 8 liegen mit Justin Murisier und Stefan Rogentin sogar noch zwei weitere Fahrer von Swiss-Ski.

Super-G

Die Kugel im Super-G hat sich Odermatt bereits geholt. Stefan Rogentin liegt auf Zwischenrang 3 und hat damit durchaus Chancen, die Saison auf dem Podest der Disziplinenwertung zu beenden.

Riesenslalom

So unwiderstehlich wie letzte Saison (neun Siege in zehn Rennen) war Odermatt in diesem Winter im Riesenslalom nicht. Trotzdem führt der Nidwaldner zwei Rennen vor Ende der Saison mit 41 Punkten vor Henrik Kristoffersen. Die Chancen stehen damit hervorragend, dass Odermatt auch diese Kugel verteidigen wird.

Slalom

Im Slalom hat Loïc Meillard noch minimale Chancen auf die kleine Kristallkugel. Der Schweizer liegt 102 Punkte hinter Henrik Kristoffersen und 25 Punkte hinter Clément Noël. Der Schweizer braucht neben eigenen Top-Resultaten in den beiden verbleibenden Slaloms wohl auch einen Ausfall des Norwegers, um sich die Disziplinenwertung noch zu holen.

Nationencup

Dass die Schweiz den Nationencup gewinnen wird, ist längst klar. Österreich liegt fast 3000 Punkte zurück – das sind umgerechnet 30 Weltcupsiege. Die Schweiz kämpft viel eher gegen die eigene Bestmarke aus dem Jahr 2023. Damals holte die Schweiz 11'318 Punkte. Diese Marke dürfte in diesem Winter jedoch schwer zu erreichen sein. Bei noch 12 ausstehenden Rennen wären das 165 Punkte pro Rennen. Bisher holten die Schweizerinnen und Schweizer diese Saison in 61 Rennen im Schnitt 153 Punkte.

