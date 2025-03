Diese sechs Kugel-Entscheidungen stehen noch aus

Holt sich Lara Gut-Behrami auch in diesem Winter die Super-G-Kugel? IMAGO/Daniel Scharinger

Das Ski-Weltcupfinale in Sun Valley steht an. Das heisst, in jeder Disziplin wird noch ein Rennen gefahren. Viele der Kugel-Entscheidungen sind noch offen, damit ist Hochspannung garantiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Weltcup-Finale der alpinen Skifahrer findet vom 22. bis 27. März in Sun Valley in der USA statt.

Der Kampf um gleich sechs Kugeln ist noch offen, bei vielen sind die Schweizerinnen und Schweizer mittendrin.

Bereits auf sicher hat Marco Odermatt den Gesamtweltcup sowie die kleine Kristallkugel für die Super-G-Wertung.

Die Ski-Saison im Weltcup neigt sich langsam aber sicher ihrem Ende zu. Im US-Bundesstaat Idaho, genauer in Sun Valley, messen sich die besten Athletinnen und Athleten des Ski-Winters ein letztes Mal. In sämtlichen vier Disziplinen steht bei Frauen und Männer noch jeweils ein letztes Rennen aus. Für das Weltcup-Finale haben sich jeweils nur die 25 besten Fahrerinnen und Fahrer pro Disziplin qualifiziert.

Das Programm in Sun Valley Donnerstag, 20.03.2025

18:00 1. Training Männer

19:30 1. Training Frauen

Freitag, 21.03.2025

18:00 2. Training Männer

19:30 2. Training Frauen

Samstag, 22.03.2025

18:00 Abfahrt Männer

19:30 Abfahrt Frauen

Sonntag, 23.03.2025

18:00 Super-G Frauen

19:30 Super-G Männer

Dienstag, 25.03.2025

16:30 und 19:00 Riesenslalom Frauen

Mittwoch, 26.03.2025

16:30 und 19:00 Riesenslalom Männer

Donnerstag, 27.03.2025

16:00 und 19:00 Slalom Frauen

17:00 und 20:00 Slalom Männer

Von den zehn Kugelentscheidungen (Gesamtweltcup und vier Disziplinen-Wertungen bei Männern und Frauen) sind noch sechs offen. blue Sport hat den Überblick.

Diese Entscheidungen sind noch offen

Abfahrt Männer

605 Punkte Marco Odermatt

522 Punkte Franjo von Allmen

Marco Odermatt ist der Disziplinensieg in der Abfahrt mit 83 Punkten Vorsprung kaum noch zu nehmen. Das Augenmerk können wir jedoch auf die 7 Punkte zwischen Alexis Monney und Miha Hrobat richten. Verteidigt Monney diesen Vorsprung, holt die Schweiz tatsächlich die Ränge 1 bis 3 in der Königsdisziplin. Es wäre die absolute Krönung einer fantastischen Abfahrts-Saison der Schweizer Männer. Auf den Rängen 7 und 8 liegen mit Justin Murisier und Stefan Rogentin sogar noch zwei weitere Fahrer von Swiss-Ski.

Slalom Männer

612 Punkte Henrik Kristoffersen

565 Punkte Loïc Meillard

526 Punkte Clément Noël

Mit seinem Sieg in Hafjell lässt Loïc Meillard die Schweizer Männer auch noch vom Gewinn der fünften Kristallkugel träumen. Der Neuenburger liegt noch 57 Punkte hinter Henrik Kristoffersen zurück. Ein fünfter Rang (45 Punkte) würde dem Norweger deshalb für den Gewinn des Slalom-Weltcups reichen. Sollte Kristoffersen ausscheiden, würde Meillard ein dritter Rang reichen, um ihn noch abzufangen. In diesem Szenario könnte sich zudem Clément Noël mit einem Sieg in Sun Valley noch die Disziplinen-Wertung sichern.

Abfahrt Frauen

384 Punkte Federica Brignone

368 Punkte Cornelia Hütter

350 Punkte Sofia Goggia

Diese Entscheidung fällt ohne Schweizer Beteiligung. Brignone führt vor Hütter. Doch die Österreicherin hat es selbst in der Hand, sich die kleine Kugel mit einem Sieg zu holen. Sofia Goggia hingegen braucht einen Patzer von Teamkollegin Brignone.

Super G Frauen

570 Punkte Federica Brignone

565 Punkte Lara Gut Behrami

Lange hatte Gut-Behrami die Führung im Super-G-Weltcup inne, doch bei den zwei Heimrennen in La Thuile zog Brignone dank eines Sieges und eines dritten Ranges an Gut-Behrami (zweimal auf Rang 4) vorbei. Die Italienerin hat nun fünf Punkte Vorsprung, das bedeutet, dass sich Gut-Behrami im Saisonfinale vor Brignone klassieren muss, um sich die Kugel zu holen.

Riesenslalom Frauen

520 Punkte Alice Robinson

500 Punkte Federica Brignone

Brignone hat fünf von acht Riesenslaloms in diesem Winter gewonnen – dennoch liegt sie in der Disziplinenwertung nur auf Rang 2. In den anderen drei Riesenslaloms schied die Italienerin nämlich aus. In Führung liegt Alice Robinson. Die Neuseeländerin kam nur einmal nicht ins Ziel und beendete alle anderen Rennen in den Top 3. Im letzten Rennen am Weltcup-Finale in Sun Valley kommt es nun zum Showdown.

Slalom Frauen

515 Punkte Zrinka Ljutic

474 Punkte Camille Rast

464 Punkte Katharina Liensberger

419 Punkte Wendy Holdener

Im Slalom kämpft Camille Rast noch um die kleine Kristallkugel. Die Walliserin liegt 41 Punkte hinter der Kroatin Zrinka Ljutic auf Rang 2. Nur 10 Punkte dahinter lauert Katharina Liensberger. Rein rechnerisch könnte auch Wendy Holdener die Kugel beim letzten noch ausstehenden Slalom und 96 Punkten Rückstand noch gewinnen. Alle Trümpfe in der Hand hat jedoch Ljutic. Der 21-Jährigen reicht ein dritter Platz, um erstmals eine Kristallkugel zu gewinnen.

Diese Entscheidungen sind schon gefallen

Gesamtweltcup Männer

Wie schon letzte Saison hat Marco Odermatt auch diesen Winter die Gesamtwertung mit riesigem Vorsprung bereits vorzeitig auf sicher. Loic Meillard könnte seinen zweiten Platz aus dem Vorjahr noch verteidigen, er liegt derzeit 75 Punkte hinter Henrik Kristoffersen.

Marco Odermatt

Super-G Männer

Marco Odermatt

Keine Diskussion gibt es im Super-G der Männer. Odermatt hat vor dem letzten Rennen einen Vorsprung von 210 Punkten auf Vincent Kriechmayr. Stefan Rogentin könnte sich Rang 2 noch holen, aber auch noch aus den Top 3 fallen. Denn hinter Odermatt geht es knapp zu und her.

Riesenslalom Männer

Marco Odermatt

Nicht ganz so souverän wie im Vorjahr, doch Odi gewinnt den Riesenslalom-Weltcup auch im Winter 2024/25. Er hat vor dem letzten Rennen schon über 100 Punkte Vorsprung. Loic Meillard könnte es dank des Sieges in Hafjell noch in die Top 3 schaffen.

Gesamtweltcup Frauen

Federica Brignone

Rein theoretisch könnte Lara Gut-Behrami den Gesamtweltcup noch gewinnen. Dafür müsste sie aber sämtliche vier noch ausstehenden Rennen inklusive dem Slalom gewinnen. Die Tessiner wird den Slalom aber nicht fahren, die Kugel wird nach Italien an Brignone gehen.

