Jasmine Flury wird ihre WM-Goldmedaille nicht verteidigen können. KEYSTONE

Die Ski-WM in Saalbach steht an. Während viele Stars um Edelmetall kämpfen, müssen andere zuschauen. Die Liste der verletzten Skifahrerinnen und Skifahrer ist nämlich lang.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 4. Februar beginnt die Ski-WM in Saalbach

Viele Ski-Stars werden das Geschehen von Zuhause aus verfolgen müssen, weil sie die Weltmeisterschaft wegen Verletzungen verpassen.

Zu den bekanntesten Abwesenden gehören Jasmine Flury, Petra Vlhova, Alexander Kilde, Cyprien Sarrazin oder auch Marcel Hirscher. Mehr anzeigen

Am Dienstag startet die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach mit dem Team-Parallel-Rennen. Insgesamt stehen 11 Wettbewerbe auf dem Programm, 33 Medaillen werden vergeben. Doch nicht alle Ski-Stars werden die Chance haben, um Edelmetall zu kämpfen. Viele Athleten verpassen den Grossanlass wegen Verletzungen*. So zum Beispiel Abfahrts-Titelverteidigerin Jasmine Flury oder auch andere Ski-Cracks wie Petra Vlhova, Alexander Kilder oder Cyprien Sarrazin.

*einige der aufgeführten Athelten hätten die WM wohl auch verpasst, weil sie die Selektionskriterien ihrer nationalen Verbände nicht erfüllt hätten.

Die Schweizer*innen 🇨🇭

🇨🇭 Schweiz Jasmine Flury

Knorpelschaden im Knie

Die Abfahrtsweltmeisterin von 2023 wird ihren Titel nicht verteidigen können. Wegen eines Knorpelschadens musste Flury die letzte Saison im Februar beenden. Nun steht Flury wieder auf den Ski, ist allerdings noch nicht bereit, wieder ins Renngeschehen einzugreifen. Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor sagte bei «Radio Südostschweiz», dass er nicht erwarte, dass Flury noch diese Saison in den Weltcup zurückkehre.

🇨🇭 Schweiz Gino Caviezel

Komplexe Knieverletzung

Gino Caviezel verunfallte im Super-G auf der Stelvio in Bormio schwer und musste die Saison wegen einer «komplexen Knieverletzung» beenden.

Übler Sturz von Gino Caviezel 29.12.2024

🇨🇭 Schweiz Niels Hintermann

Lymphdrüsenkrebs

Beim Schweizer Speed-Spezialist wurde Anfang Oktober Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Hintermann verpasst deshalb den gesamten Weltcup-Winter.

🇨🇭 Schweiz Urs Kryenbühl

Komplexe Knieverletzung

Urs Kryenbühl hat sich beim ersten Abfahrtstraining im amerikanischen Beaver Creek schwer am rechten Knie verletzt. Damit geht die Leidensgeschichte des Schweizers weiter, der wegen Verletzungen seit Dezember 2022 kein Rennen mehr bestreiten konnte.

🇨🇭 Schweiz Josua Mettler

Kreuzbandriss in beiden Kniegelenken, Riss des Innenbandes sowie des Innenmeniskus

Josua Mettler verletzt sich in Bormio im Abfahrtstraining schwer. Der 26-Jährige reisst sich in beiden Knien das vordere Kreuzband, zieht sich Risse des Innenbandes sowie des Innenmeniskus zu.

🇨🇭 Schweiz Stephanie Jenal

Riss der Patellasehne

Stephanie Jenal ist beim Abfahrtstraining in Garmisch-Partenkirchen gestürzt und hat sich die Patellasehne am linken Knie gerissen.

🇨🇭 Schweiz Andrea Ellenberger

Unterschenkel-Fraktur und Knieverstauchung

Für Andrea Ellenberger hat ein schwerer Trainingssturz vor dem Weltcup-Rennen in Semmering das vorzeitige Saisonende zur Folge. Die 31-jährige Nidwaldnerin erleidet zwischen Weihnachten und Neujahr eine Unterschenkel-Fraktur, eine Knieverstauchung und mehrere starke Prellungen.

🇨🇭 Schweiz Noémie Kolly

Kreuzbandriss im linken Knie

Die Schweizerin reisst sich im Dezember im Training das Kreuzband und muss für den Rest des Winters forfait geben.

🇨🇭 Schweiz Jasmina Suter

Meniskusverletzung im linken Knie

In Cortina Mitte Januar geschieht es: Im Rennen verletzt sich Jasmina Suter am Meniskus im linken Knie und muss operiert werden.

Die internationalen Stars

🇸🇰 Slowakei Petra Vlhova

Kreuzbandriss

Im Januar 2024 zog sich Petra Vlhova im Heimrennen in Jasna einen Kreuzbandriss zu. Für die WM in Saalbach wird sie nicht rechtzeitig fit.

🇫🇷 Frankreich Cyprien Sarrazin

Subduralhämatom

Cyprien Sarrazin gilt als einer der besten Speed-Fahrer im Weltcup. Doch in Bormio schlug er beim Abfahrtstraining heftig mit Kopf und Rücken auf der harten Piste auf. Es wurde eine Blutung in der Nähe des Gehirns, ein sogenanntes Subduralhämaton festgestellt. Sarrazin musste vorübergehend sogar ins künstliche Koma versetzt werden. Mittlerweile geht es dem Franzosen besser, an Skifahren ist aber noch lange nicht zu denken.

🇳🇴 Norwegen Aleksander Aamodt Kilde

Infektion in der Schulter

Nach seinem üblen Sturz im Januar 2024 in Wengen braucht der Norweger auf dem Weg zurück noch länger Geduld. Noch vor dem Saisonstart in Sölden verkündete er, dass er die komplette Saison 2024/25 verpassen wird. Grund dafür ist eine Infektion in der Schulter.

🇫🇷 Frankreich Alexis Pinturault

Knochenprellung des inneren Schienbeinplateaus mit zugehöriger Fraktur, Verletzung des Innenmeniskus

Der Franzose verletzte sich bei seinem Sturz im Super-G in Kitzbühel schwer und muss die Saison beenden. Pinturault kehrte eben erst in den Weltcup zurück, nachdem er sich letzten Winter in Wengen das Kreuzband riss.

🇳🇱 Niederlande Marcel Hirscher

Kreuzbandriss im linken Knie

Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher gab in dieser Saison für die Niederlande fünf Jahre nach seinem Rücktritt sein Comeback. Der Traum von einer holländischen Ski-Medaille platzt jedoch, als sich Hirscher im Dezember 2024 im Training das Kreuzband reisst.

🇦🇹 Österreich Nina Ortlieb

Bruch des rechten Unterschenkels

Neben Weltmeisterin Jamine Flury wird auch die Silbermedaillengewinnerin der WM-Abfahrt von Méribel 2023 die diesjährige Weltmeisterschaft verpassen. Denn Nina Ortlieb hat es einmal mehr erwischt. In der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen hat sich die Österreicherin den Unterschenkel gebrochen. Ortlieb kämpft während ihrer ganzen Karriere mit vielen Verletzungen, der erlittene Unterschenkelbruch erforderte für sie bereits ihre insgesamt 23. Operation.

🇺🇸 USA Tommy Ford

Verletzung am Kniegelenk

Der 35-jährige US-Amerikaner hat sich beim Training in Adelboden am Kniegelenk verletzt, muss operiert werden und wird die WM damit verpassen.

🇦🇹 Österreich Daniel Danklmaier

Schwere Knochenprellungen an beiden Knien

Beim Super-G in Bormio verletzte sich Danklmaier an beiden Knien. Er hatte Glück im Unglück, handelte es sich dabei nur um Knochenprellungen. Seither konnte er aber keine Rennen mehr bestreiten und wird die WM aller Voraussicht nach verpassen.

🇩🇪 Deutschland Alexander Schmid

Kreuzbandriss

Parallel-Slalom-Weltmeister Alexander Schmid reisst sich im Dezember das Kreuzband. Die Saison ist für den 30-Jährigen damit gelaufen.

🇩🇪 Deutschland Andreas Sander

Zellerkrankung

Im letzten Oktober macht Sander öffentlich, dass er an einer schweren Zellerkrankung leidet. Wann er wieder wettkampfmässig Ski fahren kann, ist ungewiss. Während der Weltcup-Rennen in Kitzbühel liesst Sander verlauten, dass er optimistisch sei, wieder in den Ski-Zirkus zurückkehren zu können. In dieser Saison wird dies jedoch nicht mehr der Fall sein.

🇫🇷 Frankreich Blaise Giezendanner

Kreuzbandriss im rechten Knie

In der Lauberhornabfahrt zog sich der Franzose einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Die Saison ist für Giezendanner damit zu Ende.

🇮🇹 Italien Tommaso Sala

Kreuzbandriss im linken Knie

Der Slalom-Spezialist zog sich beim Training in Val Senales einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und verpasst die ganze Saison.

🇭🇷 Kroatien Leona Popovic

Riss des medialen Meniskus im linken Knie

Nach dem Kreuzbandriss im März 2024 ging das Jahr für Popovic mit einer Verletzung weiter. In Killington zog sie sich im Dezember einen Riss im Meniskus zu. Die Saison ist damit bereits wieder zu Ende.

🇬🇷 Griechenland AJ Ginnis

Kniebeschwerden

2023 holte AJ Ginnis sensationell die WM-Silbermedaille für Griechenland. Für die diejährige Weltmeisterschaft muss Ginnis jedoch passen. Er beendete seine Saison Mitte Dezember wegen anhaltender Kniebeschwerden.

🇮🇹 Italien Pietro Zazzi

Schien- und Wadenbeinbruch

Der 30-jährige Italiener bricht sich in Bormio das Schien- und Wadenbein und muss die Saison beenden.

🇮🇹 Italien Guglielmo Bosca

Bruch des rechten Wadenbeins

Der Italiener Guglielmo Bosca stürzt im zweiten Training für die erste Weltcup-Abfahrt des Winters in Beaver Creek und zieht sich einen komplizierten Bruch des rechten Wadenbeins zu. Damit ist die Saison zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat.

🇩🇪 Deutschland Sebastian Holzmann

Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann reisst sich im Dezember das Kreuzband. Es wird erst im nächsten Winter wieder am Start sein.

🇨🇿 Tschechien Tereza Nova

Hirnblutung

Die tschechische Skirennfahrerin Tereza Nova ist nach einem Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen in ein künstliches Koma versetzt worden. Die 26-Jährige hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten. Sie sei in der Unfallklinik Murnau operiert worden, um eine Schwellung des Gehirns zu reduzieren, teilte der tschechische Skiverband mit.

🇦🇹 Österreich Lisa Grill

Schien- und Wadenbeinbruch

An der Junioren-WM 2020 holte Lisa Grill drei Medaillen und galt als grosse Nachwuchshoffnung im österreichischen Ski-Team. Doch die Verletzungshexe hat bei Grill immer wieder zugeschlagen. So hat sie seit ihrem Weltcupdebut 2020 gerade mal sieben Rennen bestreiten können. In dieser Saison waren es deren drei, dann hat sie sich im Training einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.

🇦🇹 Österreich Felix Hacker

Kreuzband- und Meniskusriss

Im zweiten Kitzbühel-Training stürzt der Österreicher Felix Hacker schwer und zieht sich einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. Der Europacup-Gesamtführende muss seinen Winter damit beenden.

🇮🇹 Italien Beatrice Sola

Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie

Im Trainings reisst sich die italienische Slalomfahrerin Beatrice Sola im Dezember 2024 Kreuzband und Meniskus.

🇮🇹 Italien Teresa Runggaldier

Kreuzbandriss im rechten Knie und Wadenbeinbruch

Die Italienerin hat sich letzte Saison in den Speed-Disziplinen etabliert, doch bevor der neue Winter startet, ist die Saison schon zu Ende. Im Training im Dezember reisst sie sich das Kreuzband im rechten Knie und zieht sich zudem einen Wadenbeinbruch zu.

🇺🇸 USA Erik Arvidsson

Kreuzbandriss im linken Knie

Der Amerikaner reisst sich im Training in Beaver Creek das Kreuzband. Arvidsson fährt anschliessend noch vier Rennen mit gerissenem Kreuzband, erst dann erhält er die erschütternde Diagnose. Im Januar musste Arvidsson unters Messer, die Saison damit gelaufen.

🇩🇪 Deutschland Jacob Schramm

Kreuzbandrisse in beiden Knien

Auf der Streif stürzt der Deutsche im zweiten Abfahrtstraining, reisst sich beide Kreuzbänder und zieht sich eine Hirnerschütterung zu.

🇨🇦 Kanada Stefanie Fleckenstein

Verletzungen am Fuss, mehrere Brüche am Schienbein, beschädigter Meniskus

Im Dezember 2023 stürzt Fleckenstein schwer, zieht sich mehrere Verletzungen zu und kämpft noch immer um ihr Comeback. Innert zehn Monaten musste sie sich sechs Operationen unterziehen.

