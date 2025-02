Berthod und Weirather zur Ski-WM «Das macht mir etwas Bauchweh»

Tina Weirather: «Die Österreicher haben einen Heimvorteil» Tina Weirather schätzt für blue Sport die Chancen der Schweizer Ski-Asse an der WM in Saalbach ein. Wer sind die haushohen Favorit*innen und wo könnte es eine Überraschung geben? 03.02.2025

Tina Weirather und Marc Berthod schätzen für blue Sport die Chancen der Schweizer Ski-Asse an der WM in Saalbach ein. Wer sind die haushohen Favorit*innen und wo könnte es eine Überraschung geben?

Wird das aus Schweizer Sicht die beste Ski-WM aller Zeiten?

Tina Weirather: Sie haben alles dafür gemacht, dass man mit sehr hohen Erwartungen dorthin gehen kann. Man darf es aber nicht für selbstverständlich anschauen. Und die Strecke kennt auf der Frauenseite praktisch niemand. Die Österreicher*innen hingegen haben sehr viel drauf trainiert. Die waren jede freie Minute auf dieser Strecke. Deshalb muss man den Ball doch etwas flach halten, auch weil es nicht die schwierigste Strecke ist, wie ich glaube. Und die Schweizerinnen waren hauptsächlich auf technischen Strecken brillant. Das macht mir etwas Bauchweh.

Marc Berthod: Ich glaube, ja. Die Vorzeichen sind grossartig. In Crans-Montana waren es 14 Medaillen an der Zahl, fast in allen Disziplinen Gold. Ob es wirklich die beste aller Zeiten wird, ist also vielleicht doch schwierig. Aber ich glaube, sie wird sicher sehr gut und wird in die Nähe von Crans-Montana kommen.

Wieso ist die Schweiz aktuell so viel besser als Österreich?

Marc Berthod: Wir haben die breitere und stärkere Mannschaft. Und wir haben eine Dynamik und einen guten Spirit drin, der über die gesamte Mannschaft schwappt. In der Euphorie des Erfolgs kommen dann alle mit. Dieser Zustand ist auch etwas Einmaliges und wir müssen das geniessen. Das ist eine mega schöne Situation.

Tina Weirather: Bei den Frauen ist es das Slalom-Team, das so enorm stark ist. Dort darf man nicht unterschätzen, was eine Wendy Holdener ausgemacht hat. Sie bringt Trainingsleistungen, die immer weltklasse sind. So konnten sich eine Camille Rast, eine Melanie Meillard entwickeln. Und die Jungen natürlich auch, sie haben immer gesehen, was noch möglich ist. Das hat das gesamte Team enorm nach vorne gebracht, ist aber für Wendy auch etwas hart, weil jetzt Camille aktuell vorne ist.

Was sind eure Favorit*innen?

Tina Weirather: Bei den Frauen haben wir in jeder Disziplin mehrere Anwärterinnen, ausser im Riesenslalom, dort haben wir nur Lara Gut-Behrami. Im Speed-Bereich liegen meine Hoffnungen sehr auf Corinne Suter. Sie ist voll zurück. Sie hat sich jetzt langsam angenähert und jetzt ist der Durchbruch wieder voll da. Wenn ich sie im Training beobachte, sehe ich, dass sie sie in Bestform ist. Das coole ist, dass es keine Disziplin gibt, wo wir keine Favoritenrolle haben. Aber man weiss ja, wie viel Glück es an einer WM auch braucht, damit dann alles aufgeht.

Marc Berthod: Bei den Männern glaube ich, alle Schweizer, die am Start sind, haben die Möglichkeit, eine Medaille zu holen. Das ist eine formidable Ausgangslage. Im Slalom setze ich auf Tanguy Nef, den hat man vielleicht nicht auf der Rechnung. Er hat ein bisschen etwas Amerikanisches in sich, um an den Grossanlässen das Glück auf seine Seite zu ziehen. Aber er hat auch das strukturierte aus der Schweiz, das könnte funktionieren.

Wie sieht es bei Vonn und Shiffrin aus?

Tina Weirather: Vonn hat es schon immer noch drauf, das muss man echt sagen. Und gerade an der WM, wenn drei Trainingsläufe stattfinden, dann sehe ich sie bei der Abfahrt schon sehr stark. Und bei Shiffrin weiss man, dass sie nur zurückkommt, wenn sie in Siegesform ist. Vor allem im Slalom habe ich sie sehr hoch auf meiner Rechnung.

