Braathen und McGrath teilen einen emotionalen Moment 25.03.2026

Atle Lie McGrath gewinnt die Slalom-Kugel und teilt den emotionalen Moment mit Kindheitsfreund und Rivale Lucas Pinheiro Braathen – eine Szene, die weit über den Sport hinausgeht.

blue News fasst für dich zusammen Atle Lie McGrath gewinnt im letzten Slalomrennen der Saison die Disziplinenwertung, nachdem sein Freund und Rivale Lucas Pinheiro Braathen ausscheidet.

Trotz des sportlichen Duells zeigen die seit Kindheitstagen befreundeten Athleten einen emotionalen Moment von Respekt und Mitgefühl.

Für McGrath ist der Erfolg ein versöhnlicher Abschluss einer emotionalen Saison, geprägt vom Tod seines Grossvaters und einer Olympia-Enttäuschung. Mehr anzeigen

Im letzten Rennen des Ski-Winters geht es zwischen Atle Lie McGrath und Lucas Pinheiro Braathen noch um die Kugel für den besten Slalomfahrer des Winters. Das Duell ist ein speziell emotionales, denn die bis auf zwei Tage gleich alten Skifahrer kennen sich seit ihrer Kindheit. Schon in den norwegischen Nachwuchsteams waren sie Konkurrenten, wurden dabei aber schon sehr schnell enge Freunde.

Beide schafften es über den Europacup in den norwegischen Weltcup-Kader und sorgten dort mit Podestplätzen und Siegen für Furore. Dass Braathen nach einem Streit mit dem norwegischen Verband entschied, zurückzutreten, um eine Saison später für Brasilien zu starten, tat der Freundschaft keinen Abbruch.

Dass sich die beiden ausgerechnet auf ihrem Heimberg im norwegischen Hafjell um die Slalom-Kugel duellierten, macht die Sache umso aussergwöhnlicher. Braathen konnte dabei schon am Dienstag jubeln, als er Marco Odermatt noch die Riesenslalom-Kugel wegschnappte.

Ein Moment der Freude und des Mitgefühls

Im Slalom zeigen beide Athleten bereits im ersten Durchgang Nerven und fahren etwas vorsichtig mit über einer Sekunde Rückstand auf die Ränge 5 und 6. Die Vorsicht kann McGrath auch im zweiten Lauf nicht ablegen und klassiert sich bloss auf Zwischenrang 4. Direkt nach ihm ist Konkurrent und Freund Braathen an der Reihe.

Der Brasilianer muss Punkte aufholen und greift deshalb voll an. Doch schon nach wenigen Toren ist die Aufholjagd zu Ende. Braathen fädelt ein und damit ist klar: McGrath gewinnt die Slalom-Disziplinenwertung.

Braathen richtet sich nach seinem Fehler schnell wieder auf, kurvt euphorisch über die Piste und lässt sich von den Fans feiern. Wenig später fangen die TV-Kameras ein, wie Braathen seinem Kumpel McGrath gratuliert. Die beiden umarmen sich, teilen einen emotionalen Moment der Freude und des Mitgefühls. Es ist im letzten Rennen des Weltcup-Winters nochmals eine Szene, die zeigt, wie schön der Sport sein kann.

Versöhnliches Ende für McGrath

Für McGrath rundet der Kugel-Gewinn eine emotionale Saison ab. Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Milano/Cortina verstarb der Grossvater des Norwegers, der in dessen Leben eine grosse Rolle spielte und auch die Ski-Karriere von McGrath entscheidend förderte.

Im Olympia-Slalom wollte McGrath den Grossvater dann stolz machen, führte nach dem ersten Lauf, schied dann aber aus und bescherte Loïc Meillard damit die Goldmedaille. Die Bilder des enttäuschten McGrath, der konsterniert von der Piste in den Wald lief, gingen in der Folge um die Welt.

Nun hat McGrath doch noch ein versöhnliches Ende seiner starken Saison – was ihm wohl alle gönnen. Speziell sein Konkurrent und Freund Lucas Pinheiro Braathen.