  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die emotionalste Szene des Winters Braathen und McGrath beweisen, wie schön der Ski-Sport sein kann

Sandro Zappella

25.3.2026

Braathen und McGrath teilen einen emotionalen Moment

Braathen und McGrath teilen einen emotionalen Moment

25.03.2026

Atle Lie McGrath gewinnt die Slalom-Kugel und teilt den emotionalen Moment mit Kindheitsfreund und Rivale Lucas Pinheiro Braathen – eine Szene, die weit über den Sport hinausgeht.

Sandro Zappella

25.03.2026, 15:13

25.03.2026, 15:55

blue News fasst für dich zusammen

  • Atle Lie McGrath gewinnt im letzten Slalomrennen der Saison die Disziplinenwertung, nachdem sein Freund und Rivale Lucas Pinheiro Braathen ausscheidet.
  • Trotz des sportlichen Duells zeigen die seit Kindheitstagen befreundeten Athleten einen emotionalen Moment von Respekt und Mitgefühl.
  • Für McGrath ist der Erfolg ein versöhnlicher Abschluss einer emotionalen Saison, geprägt vom Tod seines Grossvaters und einer Olympia-Enttäuschung.
Mehr anzeigen

Im letzten Rennen des Ski-Winters geht es zwischen Atle Lie McGrath und Lucas Pinheiro Braathen noch um die Kugel für den besten Slalomfahrer des Winters. Das Duell ist ein speziell emotionales, denn die bis auf zwei Tage gleich alten Skifahrer kennen sich seit ihrer Kindheit. Schon in den norwegischen Nachwuchsteams waren sie Konkurrenten, wurden dabei aber schon sehr schnell enge Freunde.

Beide schafften es über den Europacup in den norwegischen Weltcup-Kader und sorgten dort mit Podestplätzen und Siegen für Furore. Dass Braathen nach einem Streit mit dem norwegischen Verband entschied, zurückzutreten, um eine Saison später für Brasilien zu starten, tat der Freundschaft keinen Abbruch. 

Dass sich die beiden ausgerechnet auf ihrem Heimberg im norwegischen Hafjell um die Slalom-Kugel duellierten, macht die Sache umso aussergwöhnlicher. Braathen konnte dabei schon am Dienstag jubeln, als er Marco Odermatt noch die Riesenslalom-Kugel wegschnappte.

«Er war unbesiegbar». Braathen schwärmt nach seinem Triumph von Odermatt

«Er war unbesiegbar»Braathen schwärmt nach seinem Triumph von Odermatt

Ein Moment der Freude und des Mitgefühls

Im Slalom zeigen beide Athleten bereits im ersten Durchgang Nerven und fahren etwas vorsichtig mit über einer Sekunde Rückstand auf die Ränge 5 und 6. Die Vorsicht kann McGrath auch im zweiten Lauf nicht ablegen und klassiert sich bloss auf Zwischenrang 4. Direkt nach ihm ist Konkurrent und Freund Braathen an der Reihe. 

Der Brasilianer muss Punkte aufholen und greift deshalb voll an. Doch schon nach wenigen Toren ist die Aufholjagd zu Ende. Braathen fädelt ein und damit ist klar: McGrath gewinnt die Slalom-Disziplinenwertung.

Braathen richtet sich nach seinem Fehler schnell wieder auf, kurvt euphorisch über die Piste und lässt sich von den Fans feiern. Wenig später fangen die TV-Kameras ein, wie Braathen seinem Kumpel McGrath gratuliert. Die beiden umarmen sich, teilen einen emotionalen Moment der Freude und des Mitgefühls. Es ist im letzten Rennen des Weltcup-Winters nochmals eine Szene, die zeigt, wie schön der Sport sein kann.

Versöhnliches Ende für McGrath

Für McGrath rundet der Kugel-Gewinn eine emotionale Saison ab. Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Milano/Cortina verstarb der Grossvater des Norwegers, der in dessen Leben eine grosse Rolle spielte und auch die Ski-Karriere von McGrath entscheidend förderte.

Im Olympia-Slalom wollte McGrath den Grossvater dann stolz machen, führte nach dem ersten Lauf, schied dann aber aus und bescherte Loïc Meillard damit die Goldmedaille. Die Bilder des enttäuschten McGrath, der konsterniert von der Piste in den Wald lief, gingen in der Folge um die Welt.

Norweger erklärt seine Flucht. McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Norweger erklärt seine FluchtMcGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Nun hat McGrath doch noch ein versöhnliches Ende seiner starken Saison – was ihm wohl alle gönnen. Speziell sein Konkurrent und Freund Lucas Pinheiro Braathen.

Meistgelesen

Iran greift USS Abraham Lincoln an und warnt USA vor Invasion mit Bodentruppen
Warum Google und Co. genau wissen, welche Pornos du schaust
Flugzeuge müssen am Flughafen Zürich wegen Wind durchstarten
Pro Senectute fordert verschärfte Vorschriften für ältere Autofahrer
Diese 15 Liebespaare aus dem Ski-Zirkus haben sich gefunden

Mehr Ski

Ski alpin. Mikaela Shiffrin gewinnt zum sechsten Mal den Gesamtweltcup

Ski alpinMikaela Shiffrin gewinnt zum sechsten Mal den Gesamtweltcup

Sieg in Schladming. Zenhäusern mit Ausrufezeichen im Europacup

Sieg in SchladmingZenhäusern mit Ausrufezeichen im Europacup

Haugan holt Tagessieg. Meillard in Hafjell starker Zweiter – McGrath gewinnt die Slalom-Kugel

Haugan holt TagessiegMeillard in Hafjell starker Zweiter – McGrath gewinnt die Slalom-Kugel