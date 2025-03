Wer sind die Schweizer Ski-Helden der Zukunft? sda

Die Schweiz erlebt goldene Ski-Zeiten. Mit Lara Gut-Behrami, Marco Odermatt oder Loïc Meillard hat Swiss-Ski einige Superstars in den eigenen Reihen. Doch wer rückt nach? blue Sport macht den Check.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz erlebt einen weiteren grossartigen Winter im Ski-Weltcup. Siege, Medaillen und Kristallkugeln en masse gab es für die Fahrer*innen von Swiss-Ski auch in dieser Saison.

Mit Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami oder Loïc Meillard hat der Schweizer Ski-Sport einige der erfolgreichsten Athleten der Gegenwart.

Doch wer sind die Schweizer Ski-Stars von morgen? blue Sport macht den Check. Mehr anzeigen

Lenz Hächler (21)

Er ist ein Allrounder und kann in allen Disziplinen mithalten. Bei der Ski-WM 2023 holte er Silber im Super-G, ein Jahr später Gold im Slalom. Im Dezember 2024 gewann er im Riesenslalom innert 24 Stunden seine ersten beiden Rennen im Europacup. Den Gesamtsieg im Europacup verpasste er im letzten Rennen, als er im Slalom ausschied und sich vom Norweger Oscar Andreas Sandvik noch überholen lassen musste. Das ist vor allem bitter, weil der Gesamtsieger des Europacups im nächsten Winter im Weltcup in allen Disziplinen einen gesicherten Startplatz erhält. Im Weltcup ist Hächler in fünf Rennen bisher immer ausgeschieden, viermal schon im ersten Lauf.

Geburtsdatum: 3. Mai 2003 (21 Jahre)

Ski-Klub: SC Oberwil-Zug

Disziplinen: Alle

Grösste Erfolge: Junioren-Weltmeister 2024 im Slalom, vier Siege im Europacup. Zweiter Rang im Gesamtweltcup des Europacups 2025.

Lenz Hächler fährt in allen Disziplinen um die Podestränge. sda

Livio Hiltbrand (21)

Hiltbrand sorgte an der Junioren-WM 2023 für Aufsehen, als er Gold im Super-G und Bronze in der Abfahrt holte. Von der Schweizer Sporthilfe wurde er in der Folge zum Nachwuchsathlet des Jahres 2023 ausgezeichnet.

2024 holte Hiltbrand an der Junioren-WM erneut zwei Speed-Medaillen. Diesmal Gold in der Abfahrt und Bronze im Super-G. Im Weltcup ist Hiltbrand in der Abfahrt schon zweimal in die Punkte gefahren.

Geburtsdatum: 27. September 2003 (21 Jahre)

Ski-Klub: Skiclub Weissenburg (Bern)

Disziplinen: Abfahrt und Super-G

Grösste Erfolge: Junioren-Weltmeister 2023 (Super-G) und 2024 (Abfahrt), ein Europacupsieg, Sieg in der Abfahrts-Wertung im Europacup 2024. Rang 17 bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden im Dezember 2024.

Der nächste Schweizer Speed-Diamant: Livio Hiltbrand. sda

Alessio Miggiano (22)

Im Januar 2025 gewann er die Abfahrt von Pass Thurn und damit sein erstes Rennen im Europacup. Die Abfahrtswertung beendet er auf Rang 2, im Super-G ist es Ende Saison der 13. Rang und in der Gesamtwertung des Europacups reicht es für den fünften Platz. In dieser Saison debütierte er zudem im Weltcup, ist aber in drei Rennen noch ohne Punkte geblieben.

Geburtsdatum: 30. März 2002 (22 Jahre)

Ski-Klub: Renngruppe Zürcher Oberland

Disziplinen: Abfahrt und Super-G

Grösste Erfolge: Ein Sieg im Europacup, Rang 2 in der Abfahrtswertung des Europacups.

Alessio Miggiano nach seine Feuertaufe in Kitzbühel. KEYSTONE

Malorie Blanc (21)

Braucht man sie überhaupt noch vorzustellen? Am 11. Januar 2025 fuhr die 21-Jährige bei ihrem Weltcup-Debüt in der Abfahrt in St. Anton mit Startnummer 46 sensationell auf Rang 2. Ihr grosses Talent stellte Blanc zuvor schon mit einem Sieg im Europacup und mit zwei Weltmeistertiteln an der Junioren-WM 2024 unter Beweis.

Geburtsdatum: 6. Januar 2004 (21 Jahre)

Ski-Klub: Anzere Skiteam (Wallis)

Disziplinen: Abfahrt und Super-G

Grösste Erfolge: Rang 2 beim Weltcup-Debüt in der Abfahrt, zweifache Junioren-Weltmeisterin, 4 Podestplätze und ein Sieg im Europacup.

Malorie Blanc fuhr bei ihrem Abfahrts-Debüt im Weltcup sensationell auf Rang 2. KEYSTONE

Stefanie Grob (20)

Sie ist die Königin der Junioren-Weltmeisterschaften. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 räumte sie jeweils ab, kommt insgesamt schon auf sechs Medaillen beim Nachwuchs-Event. Im Europacup gehörte sie in den letzten zwei Jahren zu den Top 10 der Gesamtwertung. Doch der Übergang in den Weltcup ist schwer, in 18 Rennen auf höchster Stufe ist sie bisher noch ohne Punkte.

Geburtsdatum: 3. April 2004 (20 Jahre)

Ski-Klub: SC Brülisau-Weissbad (Appenzell Innerrhoden)

Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom

Grösste Erfolge: Sechs Medaillen an drei verschiedenen Junioren-Weltmeisterschaften, davon zwei goldene. Zwei Podestplätze im Europacup.

Stefanie Grob hat an Junioren-Weltmeisterschaften schon mehrfach zugeschlagen. sda

Anuk Brändli (21)

Die Slalom-Spezialistin holt an der Junioren-WM 2024 gleich zwei Medaillen. In ihrer Parade-Disziplin gewann sie hinter der Lettin Dženifera Ģērmane die Silbermedaille. Im Europacup hat sie im Januar 2025 in Les Diablerets ihr erstes Rennen gewonnen.

Geburtsdatum: 7. Juni 2003 (21)

Ski-Klub: SC Arosa

Disziplinen: Slalom

Grösste Erfolge: Ein Sieg im Europacup, Gold an der Junioren-WM 2024 in der Team-Kombination und Silber im Slalom.

Anuk Brändli hat im Slalom bereits ein Europacup-Rennen gewonnen. KEYSTONE

Delphine Darbellay (22)

Sie war die Überraschung im Schweizer Aufgebot an der Ski-WM. Und Darbellay lieferte im Team-Wettbewerb ab und holte mit der Schweiz die Silbermedaille. Im Europacup gewann sie im Dezember 2024 in Zinal ihr bisher einziges Rennen.

Geburtsdatum: 23. Oktober 2002 (22 Jahre)

Ski-Klub: Champex-Ferret (Wallis)

Disziplinen: Slalom

Grösste Erfolge: Silber an der WM im Team-Wettbewerb, ein Sieg im Europacup, Silber an den World University Games und Silber an der Junioren-WM 2022.

Delphine Darbellay (2.v.R.) jubelt an der Ski-WM mit der Schweiz über Silber im Team-Wetbewberb. KEYSTONE

Janine Mächler (20)

Im Europacup hat Mächler (noch) keinen Podestplatz vorzuweisen. Dafür hat die 20-Jährige im Weltcup schon zweimal gepunktet. An Junioren-Weltmeisterschaften holte sie schon drei Medaillen (eine davon in Gold), zwei in der Team-Kombination und eine im Slalom.

Geburtsdatum: 10. Dezember 2004 (20 Jahre)

Ski-Klub: Skiclub Hausen (Zürich)

Disziplinen: Slalom und Riesenslalom

Grösste Erfolge: Drei Medaillen an Junioren-Weltmeisterschaften. Zwei Mal in den Weltcup-Punkten.

In Kranjska Gora fährt Janine Mächler im Weltcup auf Rang 21 – ihr bisher bestes Resultat. KEYSTONE

Janine Schmitt (24)

2024 holte sich Janine Schmitt die Gesamtwertung des Europacups, das ganze jedoch ohne Sieg. In der laufenden Saison hatte sie damit einen Fix-Startplatz im Weltcup und fuhr dabei fünfmal in die Punkte. Sowohl in der Abfahrt, als auch im Super-G erreichte sie dabei schon Top-20-Ergebnisse.

Geburtsdatum: 26. Oktober 2000 (24 Jahre)

Ski-Klub: Graue Hörner Mels (St. Gallen)

Disziplinen: Abfahrt und Super-G

Grösste Erfolge: Gewinn der Gesamtwertung im Europacup 2023/24, 1. Super-G-Wertung im Europacup 2023/24, 8 Podestplätze und 1 Sieg im Europacup. Zwei Ergebnisse in den Top 20 im Weltcup.

Janine Schmitt sicherte sich als Europacup-Gesamtsiegerin einen Freifahrtschein im Weltcup. sda

