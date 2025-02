Mit der Team-Kombination am Mittwoch greift auch Loïc Meillard ins WM-Geschehen ein. Bild: Keystone

Um sich auf den Riesenslalom zu konzentrieren, verzichtet Marco Odermatt auf den Start in der Team-Kombi am Mittwoch. Dennoch verkündet Swiss-Ski am Dienstag ein vielversprechendes Aufgebot.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den Frauen am Dienstag steht am Mittwoch an der Ski-WM in Saalbach die Team-Kombination der Männer auf dem Programm.

Marco Odermatt will sich auf den Riesenslalom von Freitag konzentrieren und verzichtet deshalb auf eine Teilnahme. Dennoch lässt sich das Schweizer Aufgebot sehen. Mehr anzeigen

Nachdem am Dienstag die Frauen an der Reihe sind, bestreiten am Mittwoch auch die Männer die erste Team-Kombination im neuen Format. Der Ablauf ist simpel. Zwei Fahrer spannen zusammen, von denen der eine die Abfahrt bestreitet und der andere einen Slalom-Lauf. Die Rangliste ergibt sich aus der Gesamtzeit der beiden Fahrten.

Trotz des Verzichts von Marco Odermatt kann Swiss-Ski auf vielversprechende Duos zählen. Unter anderem bilden am Mittwoch Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen und Edeltechniker Loïc Meillard ein Team.

Weiter treten Tanguy Nef und Alexis Monney, der Bronzemedaillen-Gewinner der Abfahrt, gemeinsam an. Daniel Yule bildet ein Team mit Justin Murisier, Marc Rochat mit Stefan Rogentin.

Das Schweizer Aufgebot:

Franjo von Allmen/Loïc Meillard

Alexis Monney/Tanguy Nef

Justin Murisier/Daniel Yule

Stefan Rogentin/Marc Rochat

