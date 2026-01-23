  1. Privatkunden
Auf den Spuren von Cuche Macht es Odermatt wie sein Kindheitsidol vor 16 Jahren?

SDA

23.1.2026 - 21:00

Am 23. Januar 2010 gewinnt Didier Cuche in Kitzbühel am Tag nach dem Super-G auch die Abfahrt.
Am 23. Januar 2010 gewinnt Didier Cuche in Kitzbühel am Tag nach dem Super-G auch die Abfahrt.
KEYSTONE

Drei Hundertstel oder umgerechnet 0,94 Meter entscheiden den Super-G in Kitzbühel zugunsten von Marco Odermatt. Die knappe Entscheidung lässt die Emotionen hochgehen – nur nicht beim Sieger.

Keystone-SDA

23.01.2026, 21:00

23.01.2026, 21:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitag gewinnt Marco Odermatt in Kitzbühel den Super-G.
  • Am Samstag könnte Odermatt schaffen, was zuletzt seinem Kindheitsidol Didier Cuche vor 16 Jahren gelungen ist: Auf der Streif innerhalb von 24 Stunden sowohl den Super-G als auch die Abfahrt zu gewinnen.
  • Die Konkurrenten, allen voran Franjo von Allmen, wollen genau dies verhindern.
Mehr anzeigen

Während Odermatt nach der Zieldurchfahrt durchpustet, mit einer Handbewegung die minimale Zeitdifferenz «kommentiert» und dann mit dem Finger auf seinen Teamkollegen Von Allmen zeigt, ärgert sich dieser in der Leaderbox.

Grosse Emotionen in Kitzbühel. Odermatt jubelt, von Allmen flucht – die Zieleinfahrt im Video

Grosse Emotionen in KitzbühelOdermatt jubelt, von Allmen flucht – die Zieleinfahrt im Video

Von Allmen mit angezogener Handbremse

Der Frust beim Berner Oberländer ist auch noch nicht verflogen, als er sich den Fragen der Reporter im Zielraum stellt. «Es nervt, ich bin enttäuscht», sagte der Zweitplatzierte, um danach mit einem Lächeln zu konstatieren: «Es ist das erste Podest hier in Kitzbühel, die erste Gams, die ich heimnehmen darf. Deshalb bin ich gleichzeitig auch sehr zufrieden.»

Umso bemerkenswerter ist Von Allmens Fahrt, da er gemäss eigener Aussage «überall ein bisschen Vorsicht eingebaut» habe und «nicht voll am Limit» gewesen sei. Die nötige Marge baute der 24-jährige Abfahrtsweltmeister mit Kalkül ein. «Es nervt mich langsam aber sicher, wenn ich immer wieder Fehler in meiner Fahrt habe, die mich zurückwerfen.» In der Abfahrt in Wengen kostete ihn ein solcher den Podestplatz, wenn nicht gar den Sieg.

Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel. Odermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen

Schweizer Doppelsieg in KitzbühelOdermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen

Odermatt behält die Nerven – auf und neben der Piste

Wie schon im Vorjahr geht die goldene Gams im Super-G an Marco Odermatt. Wie im Vorjahr war es ein knappes Rennen, doch wie 2025 kam keiner an den Nidwaldner heran, hatte dieser die Hundertstel wiederum auf seiner Seite. «Es war keine perfekte Fahrt», analysierte der Sieger. Er sei super gestartet, habe den Lärchenschuss und dann auch den Hausberg jedoch nicht so gut erwischt. «Ich habe aber die Nerven nicht verloren und konnte genug Tempo mitnehmen, um drei Hundertstel über die Ziellinie zu retten.»

Ein Triumph, viele Verpflichtungen: Marco Odermatt (graue Kappe) hat aus dem letzten Jahr gelernt und will es nach dem neuerlichen Sieg im Super-G ruhiger angehen.
Ein Triumph, viele Verpflichtungen: Marco Odermatt (graue Kappe) hat aus dem letzten Jahr gelernt und will es nach dem neuerlichen Sieg im Super-G ruhiger angehen.
Keystone

Der Triumph im Tirol war Odermatts 53. im Weltcup, zum 99. Mal stieg er auf höchster Stufe auf das Podest. Die magische Marke von 100 Weltcup-Podestplätzen könnte der 28-Jährige schon am Samstag schaffen, am liebsten natürlich mit dem langersehnten Sieg in der Abfahrt. Diesen verpasste Odermatt im vergangenen Jahr deutlich. «Damals ging mit dem Sieg im Super-G ein Traum in Erfüllung, ich konnte mich Kitzbühel-Sieger nennen», begründet Odermatt die fehlende Spannung am Folgetag in der Abfahrt.

Glück im Unglück für Arnaud Boisset. Schweizer Speedfahrer mit üblem Sturz in Kitzbühel

Glück im Unglück für Arnaud BoissetSchweizer Speedfahrer mit üblem Sturz in Kitzbühel

Die Verpflichtungen nach einem Erfolg in der prominentesten aller Weltcup-Orte sind immens und kosten extrem viel Energie. Umstände, denen selbst ein Odermatt Tribut zollen musste. Doch der Super-G-Weltmeister handhabt es wie auf den Ski, indem er schnell dazulernt. «Dieses Jahr trage ich den Sieg gefasster, ich lasse weniger Emotionen zu. Das braucht es, um nicht mehr ganz so viel Energie zu verlieren wie letztes Jahr.»

Stimmen zum Kitzbühel-Doppelsieg. Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»

Stimmen zum Kitzbühel-DoppelsiegOdermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»

Auf den Spuren von Cuche

Am Samstag könnte Odermatt schaffen, was zuletzt seinem Kindheitsidol Didier Cuche vor 16 Jahren gelungen ist: Auf der Streif innerhalb von 24 Stunden sowohl den Super-G als auch die Abfahrt zu gewinnen. Verhindern wollen dies einige, auch der am Freitag im 12. Rang geschlagene Italiener Giovanni Franzoni. Und wer weiss, vielleicht dreht Von Allmen den Spiess in der Abfahrt ja um und hat die Hundertstel in der Königsdisziplin auf seiner Seite.

Didier Cuche ist im Januar 2010 in Kitzbühel unschlagbar.
Didier Cuche ist im Januar 2010 in Kitzbühel unschlagbar.
Keystone

Auf eines können Odermatts Gegner indes nicht «hoffen»: Dass sich dieser von kränkelnden Teamkollegen einen Schnupfen einfängt. Während sich vor allem Alexis Monney mit einer Grippe herumschlägt, erfreut sich Odermatt bester Gesundheit. «Mich hat es in Chile, in den USA und in Livigno erwischt. Also habe ich die südamerikanische, die nordamerikanische und die europäische Grippe durch und genug Abwehrkräfte.»

Es sind schlechte Voraussetzungen für die Konkurrenz.

