FIS-Slalom am Schilthorn Dieses Ski-Talent verhindert mit Startnummer 82 einen Schweizer 12-fach-Sieg

Sandro Zappella

20.11.2025

Die Italienerin Giada d'Antonio holt sich mit Startnummer 82 den Sieg.
foto: Instagram giadadantonio_
foto: Instagram giadadantonio_

Beim FIS-Slalom am Schilthorn dominieren die Schweizerinnen – bis eine 16-jährige Italienerin aus Neapel mit Startnummer 82 alle überrascht. Giada d’Antonio feiert in ihrem ersten Profi-Rennen einen Coup.

Sandro Zappella

20.11.2025, 10:29

20.11.2025, 11:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 16-jährige Italienerin Giada d'Antonio gewann überraschend ihr erstes Profi-Rennen beim FIS-Slalom am Schilthorn und verhinderte damit einen Schweizer Zwölffach-Sieg.
  • D'Antonio fuhr mit Startnummer 82 zunächst auf Rang 4 und setzte sich dank der besten Zeit im zweiten Lauf an die Spitze.
  • Mit Minna Bont (3.) sowie Sophia und Anna Flatscher (5. und 6.) sind im Rennen zudem drei Schweizerinnen mit bekannten Eltern weit vorne klassiert.
Mehr anzeigen

Am Mittwoch fand auf dem Schilthorn ein FIS-Slalom statt. Es ist dies die dritthöchste Kategorie nach Weltcup und Europacup. Die FIS-Rennen werden hauptsächlich als erster Schritt ins Profi-Skifahren von Nachwuchs-Athletinnen und Athleten besucht. Deshalb ist es auch wenig verwunderlich, dass beim Rennen auf dem Schilthorn in den Berner Alpen hauptsächlich Schweizerinnen am Start waren.

Und beinahe hätte die Schweiz einen 12-fach-Sieg gefeiert. Wäre da nicht Giada d'Antonio. Die Italienerin fuhr im ersten Lauf mit Startnummer 82 (es waren 84 Athletinnen am Start) auf den sensationellen vierten Rang. Im zweiten Lauf nahm d'Antonio der ganzen Konkurrenz 0,9 Sekunden und mehr ab und verbesserte sich dank dieser deutlichen Laufbestzeit auf den ersten Rang. Sie verwies Elyssa Kuster und Minna Bont (die Tochter von Ex-SRF-Experte Michi Bont) auf die Ränge 2 und 3.

Und auch die Plätze 4 bis 13 waren ausschliesslich von Schweizerinnen belegt. Bekannte Namen tragen dabei auch die Fahrerinnen auf den Plätzen 5 und 6. Es sind dies die Schwestern Sophia und Anna Flatscher. Eltern der beiden: Ex-Ski-Star Sonja Nef und Hans Flatscher (Alpin-Chef bei Swiss-Ski). 

Droht Italien der nächste «Fall Colturi»?

Weniger bekannt sind die Eltern von Siegerin D'Antonio. Geboren in Neapel als Tochter eines italienischen Zahnarztes und einer kolumbianisch-ecuadorianischen Mutter. Giada D’Antonio lebt in San Sebastiano al Vesuvio, gelegen am Fusse des Vulkans Vesuv und ist Mitglied beim Skiclub Vesuvio.

Nun hat die erst 16-jährige D'Antonio am Schilthorn ihr erstes Profi-Rennen überhaupt bestritten und sogleich den Sieg eingefahren. Hat Italien also ein neues Ski-Talent? Ihr Trainer Carlo Ceccato sagte in einem Interview mit www.sciaremag.it (zitiert via skinews.ch) schon 2022: «Sie ist ein talentiertes Mädchen, körperlich begabt, ein Geschenk der Natur.»

Erinnerungen werden wach an Lara Colturi, die ebenfalls schon in jungen Jahren hervorragende Resultate einfuhr. Sie wechselte dann aber in den albanischen Verband und ist inzwischen mit 19 Jahren bereits in der Weltspitze angekommen. Der italienische Verband wird sich hüten – speziell bei einer Fahrerin mit internationalen Wurzeln – erneut ein junges Talent zu verlieren.

Die nächste Chance, sich zu beweisen hat d'Antonio am heutigen Donnerstag, dann findet am Schilthorn ein weiterer FIS-Slalom statt. 

Mehr Ski-Talente

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

