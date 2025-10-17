  1. Privatkunden
Mehr Speed, weniger Kurven Dominik Paris stellt Ski-Sicherheitsdebatte auf den Kopf

Patrick Lämmle

17.10.2025

Keystone

Dominik Paris nimmt in der aktuellen Sicherheitsdebatte im Skisport kein Blatt vor den Mund. Von einer Reduktion des Tempos hält der Südtiroler aber nichts. Im Gegenteil.

Patrick Lämmle

17.10.2025, 10:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dominik Paris gehört in den Speeddisziplinen seit Jahren zu den besten Fahrern im Ski-Zirkus.
  • Im September hat er miterlebt, wie sein zehn Jahre jüngerer Teamkollege Matteo Franzoso nach einem Sturz verstorben ist.
  • Nun hat sich Paris in die Sicherheitsdebatte eingeschaltet.
Mehr anzeigen

Im September hat Dominik Paris im Trainingscamp miterlebt, wie sein italienischer Teamkollege Matteo Franzoso zwei Tage nach einem Sturz im Training verstorben ist. «Das Drama um Matteo ist auch mir sehr nahegegangen», sagt Paris im «Blick». Seit dem tragischen Unglück wird noch intensiver über die Sicherheit im Skisport debattiert.

Fataler Trainingssturz. Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

Für Paris, der schon drei Mal die legendäre Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel gewonnen hat, gehen die Diskussionen aber in eine falsche Richtung. So hält er etwa wenig davon, wenn über eine Reduktion des Tempos nachgedacht wird. «Die Verantwortlichen bei der FIS haben immer noch nicht verstanden, dass in den Speed-Disziplinen das Geradeausfahren das Ungefährlichste ist. In den meisten Fällen sind es die Kurven, welche den Abfahrern zum Verhängnis werden.»

Bei der Lauberhorn-Abfahrt seien beim Haneggschuss schon Geschwindigkeiten von 160 km/h gemessen worden, Stürze habe er bei dieser Passage aber noch nie gesehen. «In der Einfahrtkurve zum Haneggschuss hingegen schon», so Paris.

Sicherheitsdebatte nach Franzoso-Tod. Sarrazin: «Man sollte nicht erst warten, bis es Tote gibt»

Paris fordert Differenzierung bei der Ursachenanalyse

Und auch was die Kritik an der Strecke in Chile angeht, wo sich der tragische Unfalltod seines zehn Jahre jüngeren Landsmann ereignet hat, teilt er nicht. Auf dieser Piste werde seit etwa 40 Jahren Abfahrt trainiert und nie zuvor sei etwas Schlimmes passiert. «Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass an der Stelle, wo Matteo gestürzt ist, etwas derart Schreckliches geschehen könnte», meint der Südtiroler und zieht einen Vergleich. Wenn ein Bauarbeiter von einem Gerüst falle, dann werde auch nicht die ganze Baubranche infrage gestellt.

Kilde über Shiffrin. «Niemand ist perfekt, aber sie kommt der Perfektion nahe»

Paris tut sich auch schwer damit, dass alle Stürze in den gleichen Topf geworfen würden. «Die schweren Stürze im vergangenen Dezember in Bormio waren fast ausnahmslos auf Fehler zurückzuführen, die bei der Präparation der Piste gemacht wurden.» Bei Kildes Sturz in Wengen sei die Lage aber ganz anders gewesen.

Der Norweger sei damals grippegeschwächt an den Start gegangen. Aus Fahrer-Sicht kann er das verstehen: «Wenn ein Athlet auch nur eine Erfolgschance von einem Prozent sieht, versucht er diese zu nutzen.» Deshalb sollte seiner Meinung nach ein Arzt entscheiden, ob ein Fahrer in der Lage ist, an den Start zu gehen oder eben nicht.

