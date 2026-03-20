Stefanie Grob gewinnt letzte Europa-Cup-Abfahrt des Winters ++ Männer feiern Dreifachsieg

Stefanie Grob gewinnt nicht nur die letzte Europa-Cup-Abfahrt des Winters sondern auch noch die Gesamtwertung. Keystone

Die Schweizer dominieren die letzten Europacup-Abfahrten des Winters im grossen Stil. Beim Finale in Saalbach sorgen die Männer für einen Dreifach-Erfolg und gewinnt Stefanie Grob das Frauen-Rennen.

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Den grandiosen Abschluss auf Männer-Seite bewerkstelligten Sandro Manser, Lenz Hächler und Philipp Kälin. Der 20-jährige Schwyzer Manser war bei seinem zweiten Sieg im Europacup nach jenem im Dezember in der Abfahrt in Santa Caterina im Veltlin neun beziehungsweise 18 Hundertstel schneller als der Zuger Hächler und Kälin, auch er ein Fahrer aus dem Kanton Schwyz. Arnaud Boisset, Delio Kunz und Loïc Chable, die gemeinsam Platz 6 belegten, rundeten das herausragende Abschneiden der Athleten von Swiss-Ski ab.

Das Glück diesmal auf Zulaufs Seite

Manser belegt in der Abfahrts-Schlusswertung hinter dem Franzosen Ken Caillot und vor dem fünf Jahre älteren Waadtländer Gaël Zulauf Rang 2. Manser und Zulauf, der sich im Pinzgau mit Rang 32 bescheiden musste, sicherten sich damit einen fixen Startplatz für die Weltcup-Abfahrten im kommenden Winter.

In der vergangenen Saison hatte Zulauf dieses Ziel auf ärgerliche Weise verpasst. Zu Rang 3 fehlte ihm ein Punkt. Dieses Mal hatte der Romand das Glück auf seiner Seite. Weil er in Saalbach leer ausging, weist er lediglich einen Punkt Vorsprung auf Hächler aus, der dank den am Freitag gewonnenen 80 Punkten noch auf Platz 4 vorstiess.

Auch Grob mit fixem Weltcup-Startplatz

Auch Stefanie Grob siegte zum zweiten Mal im Europacup. In Saalbach gewann sie vor der Österreicherin Lisa Grill und der überraschenden, mit Nummer 40 gestarteten Amerikanerin Haley Cutler. Die Premiere hatte sie zwei Monate zuvor in der Abfahrt in Pass Turn in den Kitzbüheler Alpen gefeiert. Die bald 22-jährige Appenzellerin unterstrich mit dem neuesten Erfolg ihre sehr gute Form. Im Weltcup überzeugte sie zuletzt mit sechs Klassierungen in den Punkterängen.

Wie Manser und Zulauf hat Grob im nächsten Winter ihren Startplatz in den Weltcup-Abfahrten auf sicher. In der Disziplinen-Wertung überflügelte sie die Österreicherin Anna Schilcher und stiess ganz an die Spitze vor. Grob eroberte zum bereits dritten Mal einen fixen Platz im Weltcup. Vor zwei Jahren hatte sie dies im Riesenslalom geschafft, im letzten Winter im Super-G. Beide Male belegte sie im Europacup-Klassement Rang 2.

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