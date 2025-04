Selina Egloff kann sich über ihren ersten Titel an Schweizer Meisterschaften freuen Keystone

Selina Egloff ist Schweizer Meisterin im Slalom. Die 23-jährige Athletin aus dem B-Kader setzt sich etwas überraschend vor Anuk Brändli und Mélanie Meillard durch.

Keystone-SDA SDA

Egloff kämpfte sich im zweiten Lauf von Rang 3 an die Spitze. Die nach dem ersten Lauf führende Meillard, die in dieser Weltcup-Saison im Slalom sieben Mal in die Top 10 gefahren war, musste sich geschlagen geben. Mit 32 Hundertstel Rückstand auf Egloff blieb sie auch hinter Brändli (22 Hundertstel Rückstand).

Egloff überzeugte in der vergangenen Europacup-Saison als Disziplinen-Fünfte vor allem im Riesenslalom. Im Slalom fuhr sie in zwei Rennen in die Top 5, im norwegischen Oppdal stand die Bündnerin als Dritte auf dem Podest. An Schweizer Meisterschaften war 2019 ein sechster Platz im Slalom ihr bisher bestes Resultat.