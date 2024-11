Nach dem Sieg im vergangenen Jahr nimmt Mikaela Shiffrin in Levi ihren Preis entgegen. Bild: Keystone

Am Samstag will Mikaela Shiffrin mit ihrem achten Triumph in Levi Slalom-Geschichte schreiben. Bereits vor dem Rennen erfüllt sich für die US-Amerikanerin in Finnland ein Wunsch aus ihrer Kindheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag starten die Slalom-Spezialistinnen in den neuen Weltcup-Winter. In Abwesenheit von Petra Vlhova gilt Mikaela Shiffrin als grosse Favoritin.

Jedes Jahr «gewinnt» die Siegerin von Levi ein Rentier und darf diesem einen Namen geben. Rekordhalterin Shiffrin gehört mit sieben Rentieren bereits eine kleine Herde.

Ein erstes Highlight erlebt Shiffrin in Finnland aber schon vor dem Start des Rennens, wie sie auf Instagram verrät. Mehr anzeigen

Vier Weltmeistertitel, acht kleine Kristallkugeln und 60 Weltcup-Siege – die Slalom-Bilanz von Dominatorin Mikaela Shiffrin ist beeindruckend. Im abgelaufenen Weltcup-Winter gewinnt die US-Amerikanerin sieben von elf Rennen in dieser Disziplin. Kein Wunder, gilt Shiffrin auch in der anstehenden Slalom-Saison als die grosse Gejagte.

Am Samstag steht in Levi der erste Slalom des neuen Weltcup-Winters auf dem Programm. Mit sieben Siegen geht Shiffrin in Finnland als Rekordhalterin an den Start – und wird die Bestmarke in diesem Jahr zumindest behalten. Denn für Petra Vlhova, die der US-Amerikanerin mit sechs Triumphen dicht auf den Fersen ist, kommt der Wettkampf nach einem Kreuzbandriss zu früh.

Ein achtes Rentier?

Shiffrin dagegen peilt ihren achten Triumph in Lappland an, wo die Siegerin jeweils ein Rentier «gewinnt» und diesem einen Namen geben darf. Im vergangenen Jahr etwa entscheidet sich die Seriensiegerin nach einiger Bedenkzeit für «Grogu». Und geht es nach den Buchmachern, muss sich die Top-Favoritin schon bald ein achtes Mal auf Namenssuche begeben.

Einen erstes Highlight erlebt Shiffrin in Finnland aber schon vor dem Start des Rennens. «Seit 20 Jahren ist es mein Wunsch, das Nordlicht zu sehen», schreibt die 29-Jährige am Montag auf Instagram und verkündet unter einem veröffentlichten Video: «Heute Abend ist es endlich passiert.»

