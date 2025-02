Loïc Meillard schafft in Saalbach den Hattrick: dritte Medaille im dritten Rennen. Keystone

Nach 22 Jahren holen die Schweizer Männer wieder Edelmetall im Slalom – und dann ist es gleich Gold! Loïc Meillard gewinnt den Slalom an der Weltmeisterschaft in Saalbach.

Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Loïc Meillard gewinnt im WM-Slalom in Saalbach Gold.

Im Interview nach dem Rennen sagt der neue Slalom-Weltmeister, dass für ihn ein Traum in Erfüllung geht.

Nicht nur er und seine Familie würden diese WM nie vergessen, sondern auch sein Fanclub, die Coaches und der ganze Staff. Mehr anzeigen

Silvan Zurbriggen holte 2003 in St.Moritz hinter Ivica Kostelic Silber. Danach mussten sich die Slalom-Männer lange gedulden, um wieder eine Medaille zu bejubeln. Loïc Meillard setzt dem Warten in Saalbach ein Ende und setzt sich vor Atle Lie McGrath und Linus Strasser durch. Es ist sogar die erste Schweizer Goldmedaille im Slalom seit 75 Jahren.

Den Grundstein für den Erfolg setzt der 28-Jährige aus Neuenburg bereits im ersten Lauf. Er ist der einzige, der mit dem Olympiasieger von 2022 Clément Noel mithalten kann. In der Entscheidung behält Meillard die Nerven und seine Zeit leuchtet im Ziel Grün.

Das grosse Bibbern fängt nach der Fahrt an. Noel verliert bereits in den ersten Toren seinen Vorsprung und fädelt im Steilhang ein. Meillard krönt sich zum zweiten Mal an dieser WM zum Weltmeister und steht auch in seinem dritten Rennen in Saalbach auf dem Podest. Die Bronzemedaille im Riesenslalom rundet die perfekte WM des Neuenburgers ab.

Im Interview mit SRF nach dem Rennen gibt Meillard zu, dass für ihn ein Traum in Erfüllung geht. Angesprochen auf seine perfekte Weltmeisterschaft, sagt Meillard: «Es ist ziemlich perfekt. Wenn du an die WM gehst, zählt nur die Medaille. Wenn du in jedem Rennen eine holst, ist es einfach genial.»

«Ich weiss genau, was sie da spüren»

Bei seiner Fahrt habe Meillard bei ein paar kleinen Malheurs nicht gewusst, ob diese viel Zeit gekostet hätten. Er habe einfach versucht, weiter zu attackieren. «Bin froh, dass es geklappt hat.»

Während des Interviews werden dem frischgebackenen Weltmeister Bilder seines Papas gezeigt, der im Ziel mitfiebert und die eine oder andere Freudenträne verwischt. «Ich kenne eigentlich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich meine Schwester sehe. Ich weiss genau, was sie da spüren», sagt Meillard lachend.

Auf die Frage, ob er und seine Familie diese WM in Saalbach nie vergessen würden, sagt Meillard: «Sicher die Familie, aber auch der Fanclub, die Coaches, der ganze Staff, der jeden Tag mit uns arbeitet. Ich glaube es war für alle Schweizer etwas, was wir vielleicht kein zweites Mal im Leben erleben werden.» Diese Bodenständigkeit zeichnet den ersten Schweizer Slalom-Weltmeister seit 75 Jahren eben auch aus.

Noël fädelt ein – Meillard ist Weltmeister 16.02.2025

