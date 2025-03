Elena Stoffel verspürt nicht mehr das nötige Feuer für den Skirennsport. Bild: sda

Elena Stoffel tritt mit 28 Jahren vom Skirennsport zurück. Dies gab die Technik-Spezialistin aus dem Wallis am Rande des Weltcup-Slaloms in Are bekannt – an dem Ort, an dem sie vor zehn Jahren ihr Debüt im Weltcup gegeben hatte.

«Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass ich die Freude am Skirennsport etwas verloren habe, und die Bereitschaft, hundert Prozent zu geben, nicht mehr da ist», erklärte Stoffel. Für sie schliesse sich in Are ein Kreis, so die B-Kader-Athletin.

Stoffel schaffte es im Weltcup fünfmal in die Top 15. Bestes Resultat ist der 14. Platz 2019 im Slalom in Spindleruv Mlyn. Im Europacup errang Stoffel zwei Siege und neun Podestplätze.

Elena Stoffel hat sich entschieden, mit 28 Jahren ihre Karriere im Spitzensport zu beenden. Ihr letzter Weltcup-Start fand heute in Åre statt, genau an dem Ort, an dem für sie auf höchster Stufe alles begann. Die Walliserin gab hier im März 2015 ihr Weltcup-Debüt.

