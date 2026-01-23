Elian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

Elian Lehto – eine Finne im Schweizer Team. IMAGO/ZUMA Press Wire

Seit vier Jahren spielt der Finne Elian Lehto den Undercover-Agenten im Schweizer Speed-Team. An der Seite von Franjo von Allmen, Marco Odermatt & Co. hat der in Lappland geborene Lehto einen ideales Umfeld gefunden, um seine Karriere voranzutreiben.

Clara Francey Clara Francey

In Finnland gibt es zwar viel Schnee, aber das Land ist kein Land des alpinen Skisports und schon gar nicht der Speed-Disziplinen. Und doch hat sich Elian Lehto aus dem hohen Norden seinen Weg auf die Streif und andere legendäre Weltcup-Pisten gebahnt. «Ich fahre schon seit meiner Kindheit Ski. Rovaniemi, wo ich herkomme, liegt etwa zwei Stunden von Levi entfernt, wo es eine ... Slalomstrecke gibt. Es war schon etwas Besonderes, auf die schnellen Rennen zu setzen», schmunzelt der 25-Jährige.

Nachdem er unter Osi Inglin, dem ehemaligen Cheftrainer der Schweizer Herrenmannschaft, der das finnische Team von 2020 bis 2022 betreute, einen ersten Schritt nach vorne gemacht hatte, fand Lehto in der Schweiz ein ideales Umfeld, um sich weiterzuentwickeln. Der Skandinavier wurde im Rahmen einer Kooperation in die Schweizer Speed-Gruppe – für ihn «die beste der Welt» – integriert.

«Durch die Arbeit mit diesem Team habe ich gelernt, wie man gewinnt. Oder besser gesagt, ich habe konkret gesehen, was man tun muss, um sich an der Spitze festzusetzen: Teamgeist, jeden Tag an das Limit, all das, was es braucht, um dorthin zu gelangen›. Jeder ist da, um zu gewinnen, auch wenn jeder seine eigene Art hat, aber alle ziehen sich gegenseitig nach oben», erklärt er.

Von der Gruppe adoptiert

Das Ergebnis: Elian Lehto hat bereits drei Top-10-Platzierungen im Weltcup geholt, die er alle im Jahr 2025 erzielte. Damit ist er der beste finnische Abfahrer der Geschichte. Diese Entwicklung führt er grösstenteils auf die Erfahrungen mit seinen Teamkollegen zurück. «Es ist eine Ehre für mich, mit den Schweizern Ski zu fahren. Sie haben mich wie ihren Sohn adoptiert. Ich möchte mich übrigens bei Urs Lehmann (ehemaliger Präsident von Swiss-Ski), Walter Reusser (Co-CEO von Swiss-Ski) und Tom Stauffer (Cheftrainer der Herren) bedanken. Und vor allem ein riesiges Dankeschön an die Athleten, denn wenn sie mich nicht akzeptiert hätten, wäre ich ganz einfach nicht hier», gesteht er.

Elian Lehto (zweiter von rechts) machte bei der WM 2025 auch bei der Rasier-Aktion mit. Screenshot Instagram Franjo von Allmen

Die Beziehung des «Wahlschweizers» geht dabei über die sportlichen Ebene hinaus. Lehto, der mit Alexis Monney im Ski-Zirkus das Zimmer teilt, meint: «Alexis ist ein sehr guter Freund geworden, wie viele andere im Team auch. Ich kann gar nicht genug betonen, wie nett die Jungs sind und wie gut die Stimmung ist», meint der Skifahrer, der inzwischen 48 Weltcup-Rennen auf dem Buckel hat.

Trotz der kulturellen Unterschiede zwischen seiner Heimat – Lehto wuchs in der Haupstadt Lapplands auf – und der Schweiz habe er sich aufgrund seiner Persönlichkeit «relativ leicht» anpassen können. «Was mich hingegen anfangs überrascht hat, war, wie sehr sich die Kulturen auch innerhalb der Schweiz unterscheiden, zum Beispiel zwischen Wallisern und Deutschschweizern. Aber heute habe ich den Eindruck, dass das Speedteam zu einer einzigen grossen Gruppe geworden ist – und das ist wirklich schön zu sehen.»

Bei Olympia keine Geschenke für die Schweizer Freunde

Bei den Olympischen Spielen hofft der Finne jedoch, seinen Trainingspartnern und Freunden ein Schnippchen schlagen zu können. Vor allem in der Teamkombination mit dem Slalom-Crack Eduard Hallberg könnte das Duo was herausholen. «Mit einem der derzeit schnellsten Slalomfahrer der Welt ein Team zu bilden, ist etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, dort zu sein», freut sich Elian Lehto.

Zuvor möchte der Skandinavier aber noch im Weltcup überzeugen. In Kitzbühel belegte er auf der Streif zwei Mal den 11. Platz, in Crans Montana gelang ihm 2025 sein erster Top-10-Erfolg.

Steckbrief Vorname und Name: Elian Lehto

Geburtsdatum: 02. Juni 2000

Herkunft: Rovaniemi (FIN)

Verein: Santa Claus Ski Team

Ausrüster: Fischer

Weltcup-Debüt: 19. Dezember 2018 (Riesenslalom in Saalbach) Mehr anzeigen