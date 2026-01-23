Elian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Finne bei Swiss-Ski Elian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

Clara Francey

23.1.2026

Elian Lehto – eine Finne im Schweizer Team. 
Elian Lehto – eine Finne im Schweizer Team. 
IMAGO/ZUMA Press Wire

Seit vier Jahren spielt der Finne Elian Lehto den Undercover-Agenten im Schweizer Speed-Team. An der Seite von Franjo von Allmen, Marco Odermatt & Co. hat der in Lappland geborene Lehto einen ideales Umfeld gefunden, um seine Karriere voranzutreiben.

Clara Francey

23.01.2026, 10:30

23.01.2026, 11:04

In Finnland gibt es zwar viel Schnee, aber das Land ist kein Land des alpinen Skisports und schon gar nicht der Speed-Disziplinen. Und doch hat sich Elian Lehto aus dem hohen Norden seinen Weg auf die Streif und andere legendäre Weltcup-Pisten gebahnt. «Ich fahre schon seit meiner Kindheit Ski. Rovaniemi, wo ich herkomme, liegt etwa zwei Stunden von Levi entfernt, wo es eine ... Slalomstrecke gibt. Es war schon etwas Besonderes, auf die schnellen Rennen zu setzen», schmunzelt der 25-Jährige.

Nachdem er unter Osi Inglin, dem ehemaligen Cheftrainer der Schweizer Herrenmannschaft, der das finnische Team von 2020 bis 2022 betreute, einen ersten Schritt nach vorne gemacht hatte, fand Lehto in der Schweiz ein ideales Umfeld, um sich weiterzuentwickeln. Der Skandinavier wurde im Rahmen einer Kooperation in die Schweizer Speed-Gruppe – für ihn «die beste der Welt» – integriert.

«Durch die Arbeit mit diesem Team habe ich gelernt, wie man gewinnt. Oder besser gesagt, ich habe konkret gesehen, was man tun muss, um sich an der Spitze festzusetzen: Teamgeist, jeden Tag an das Limit, all das, was es braucht, um dorthin zu gelangen›. Jeder ist da, um zu gewinnen, auch wenn jeder seine eigene Art hat, aber alle ziehen sich gegenseitig nach oben», erklärt er.

Von der Gruppe adoptiert

Das Ergebnis: Elian Lehto hat bereits drei Top-10-Platzierungen im Weltcup geholt, die er alle im Jahr 2025 erzielte. Damit ist er der beste finnische Abfahrer der Geschichte. Diese Entwicklung führt er grösstenteils auf die Erfahrungen mit seinen Teamkollegen zurück. «Es ist eine Ehre für mich, mit den Schweizern Ski zu fahren. Sie haben mich wie ihren Sohn adoptiert. Ich möchte mich übrigens bei Urs Lehmann (ehemaliger Präsident von Swiss-Ski), Walter Reusser (Co-CEO von Swiss-Ski) und Tom Stauffer (Cheftrainer der Herren) bedanken. Und vor allem ein riesiges Dankeschön an die Athleten, denn wenn sie mich nicht akzeptiert hätten, wäre ich ganz einfach nicht hier», gesteht er.

Elian Lehto (zweiter von rechts) machte bei der WM 2025 auch bei der Rasier-Aktion mit.
Elian Lehto (zweiter von rechts) machte bei der WM 2025 auch bei der Rasier-Aktion mit.
Screenshot Instagram Franjo von Allmen

Die Beziehung des «Wahlschweizers» geht dabei über die sportlichen Ebene hinaus. Lehto, der mit Alexis Monney im Ski-Zirkus das Zimmer teilt, meint: «Alexis ist ein sehr guter Freund geworden, wie viele andere im Team auch. Ich kann gar nicht genug betonen, wie nett die Jungs sind und wie gut die Stimmung ist», meint der Skifahrer, der inzwischen 48 Weltcup-Rennen auf dem Buckel hat.

Trotz der kulturellen Unterschiede zwischen seiner Heimat – Lehto wuchs in der Haupstadt Lapplands auf – und der Schweiz habe er sich aufgrund seiner Persönlichkeit «relativ leicht» anpassen können. «Was mich hingegen anfangs überrascht hat, war, wie sehr sich die Kulturen auch innerhalb der Schweiz unterscheiden, zum Beispiel zwischen Wallisern und Deutschschweizern. Aber heute habe ich den Eindruck, dass das Speedteam zu einer einzigen grossen Gruppe geworden ist – und das ist wirklich schön zu sehen.»

Bei Olympia keine Geschenke für die Schweizer Freunde

Bei den Olympischen Spielen hofft der Finne jedoch, seinen Trainingspartnern und Freunden ein Schnippchen schlagen zu können. Vor allem in der Teamkombination mit dem Slalom-Crack Eduard Hallberg könnte das Duo was herausholen. «Mit einem der derzeit schnellsten Slalomfahrer der Welt ein Team zu bilden, ist etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, dort zu sein», freut sich Elian Lehto.

Zuvor möchte der Skandinavier aber noch im Weltcup überzeugen. In Kitzbühel belegte er auf der Streif zwei Mal den 11. Platz, in Crans Montana gelang ihm 2025 sein erster Top-10-Erfolg.

Steckbrief

  • Vorname und Name: Elian Lehto
  • Geburtsdatum: 02. Juni 2000
  • Herkunft: Rovaniemi (FIN)
  • Verein: Santa Claus Ski Team
  • Ausrüster: Fischer
  • Weltcup-Debüt: 19. Dezember 2018 (Riesenslalom in Saalbach)
Mehr anzeigen
Elian Lehto : «C’est une question un peu controversée»

Elian Lehto : «C’est une question un peu controversée»

Dans l’aire d’arrivée des courses du Lauberhorn, le plus suisse des Finlandais nous révèle son endroit préféré dans notre pays.

21.01.2026

Meistgelesen

Odermatt 0,03 Sekunden schneller als von Allmen – gibt's den Schweizer Doppelsieg?
Trump-Minister motzt über Essen in Davos
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig
Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»
Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge – und was dahinter steckt
Elian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

Mehr Ski

Super-G in Kitzbühel im Ticker. Odermatt 0,03 Sekunden schneller als von Allmen – gibt's den Schweizer Doppelsieg?

Super-G in Kitzbühel im TickerOdermatt 0,03 Sekunden schneller als von Allmen – gibt's den Schweizer Doppelsieg?

«Für viele Abfahrer schwierig». Odermatt erklärt: Das macht Aufsteiger Franzoni so schnell

«Für viele Abfahrer schwierig»Odermatt erklärt: Das macht Aufsteiger Franzoni so schnell

«Des hat mir schon getaugt». Techniker Marco Schwarz will beim Super-G-Debüt in Kitzbühel angreifen

«Des hat mir schon getaugt»Techniker Marco Schwarz will beim Super-G-Debüt in Kitzbühel angreifen

Ski Videos

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

17.01.2026

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

17.01.2026

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

17.01.2026

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Mehr Videos