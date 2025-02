Siegerehrung für Super-G-Weltmeister: Odermatt wird in Saalbach gefeiert 07.02.2025

Marco Odermatt wird in Saalbach Super-G-Weltmeister. Einen Titel, den er zuvor noch nie gewonnen hat. Viele Lücken gibt es im Palmares des 27-Jährigen aber nicht mehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt holt in Saalbach seinen dritten Weltmeistertitel. Nach der Abfahrt und dem Riesenslalom holt sich der 27-Jährige den Titel nun auch noch im Super-G.

Das Palmares von Odermatt ist riesig. Es gibt nur noch ganz wenige Titel, die der Nidwaldner noch nicht gewonnen hat.

An den Olympischen Spielen 2026 in Cortina kann Odermatt zwei weitere Lücken schliessen. Mehr anzeigen

Vor dem Saisonstart hat Marco Odermatt angekündigt, dass sein grosses Saisonziel ist, die Abfahrt in Kitzbühel zu gewinnen. Es wollte ihm nicht gelingen, dafür gewann Odermatt im Super-G seine erste goldene Gams auf der legendären Streif.

Mit dem Abfahrtssieg in Kitzbühel hat Odermatt auch für die nächste Saison wieder ein Ziel, welches er noch nicht erreicht hat. Sonst ist das Palmares des erst 27-Jährigen prall gefüllt. Wir blicken auf die Erfolge, die Odermatt schon gefeiert hat und auf die Titel*, die ihm noch fehlen.

*Da Odermatt keine Slaloms bestreitet, werden diese in der Übersicht nicht aufgelistet.

Weltmeisterschaften

Mit dem Super-G-Sieg in Saalbach hat Marco Odermatt auch in seiner dritten Disziplin einen Weltmeistertitel geholt. Eine andere Medaille als eine Goldene hat Odermatt übrigens weder an Weltmeisterschaften, noch an Olympischen Spielen gewonnen.

Abfahrt: 🥇 Gold 2023 in Courchevel

Super-G: 🥇 Gold 2025 in Saalbach

Riesenslalom: 🥇 Gold 2023 in Courchevel

Junioren-Weltmeisterschaften

An der Junioren-WM 2018 in Davos sorgte Odermatt ein erstes Mal für grosses Aufsehen. Der Nidwaldner holte sich gleich fünf Goldmedaillen. An der Junioren-WM hat Odermatt damit alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Abfahrt: 🥇 Gold 2018 in Davos

Super-G: 🥇 Gold 2018 in Davos

Riesenslalom: 🥇 Gold 2016 in Sochi und 2018 in Davos

Kombination: 🥇 Gold 2018 in Davos

Mannschaft: 🥇 Gold 2018 in Davos

Olympische Spiele

Da die olympischen Spiele nur alle vier Jahre stattfinden, sind die Medaillen an Olympia selbstredend am schwierigsten zu gewinnen. 2018 in Pyeongchang war Odermatt noch nicht dabei, 2022 holte er Gold in seiner Paradedisziplin Riesenslalom. In den Speed-Disziplinen fehlt ihm hingegen noch eine Medaille. 2026 in Cortina d'Ampezzo hat er in Super-G und Abfahrt die Chancen, auch diese Lücke im Palmares noch zu füllen.

Abfahrt: ❌ noch keine Medaille

Super-G: ❌ noch keine Medaille

Riesenslalom: 🥇 Gold 2022 in Peking

Weltcup

Im Weltcup hat Odermatt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er hat Rennen in den drei Disziplinen, in denen er startet, gewonnen. Dazu hat er in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom auch die kleine Kristallkugel gewonnen. Den Gesamtweltcup hat er sich schon dreimal geholt.

Gesamtweltcup: ✅ Gewonnen in den Jahren 2022, 2023 und 2024

Sieg in der Abfahrt: ✅ 4 Siege

Disziplinenwertung Abfahrt: ✅ Gewonnen im Jahr 2024

Sieg im Super-G: ✅ 14 Siege

Disziplinenwertung Super-G: ✅ Gewonnen in den Jahren 2023 und 2024

Sieg im Riesenslalom: ✅ 26 Siege

Disziplinenwertung Riesenslalom: ✅ Gewonnen in den Jahren 2022, 2023 und 2024

Weltcup-Klassiker

Auf Speed-Ebene hat Odermatt noch einige Lücken. So etwa die eingangs erwähnte Abfahrt in Kitzbühel. Auch in Bormio hat er die Abfahrt noch nie gewinnen können und in Gröden fehlt ihm noch der Sieg im Super-G. Auf Riesenslalom-Ebene hat Odermatt sämtliche Rennen schon gewonnen. Die Klassiker in Alta Badia und Adelboden sogar schon mehrfach.

Abfahrt Wengen: ✅ 3x gewonnen

Abfahrt Kitzbühel: ❌ noch nicht gewonnen

Abfahrt Bormio: ❌ noch nicht gewonnen

Abfahrt Gröden: ✅ 1x gewonnen

Super-G Wengen: ✅ 1x gewonnen

Super-G Kitzbühel: ✅ 1x gewonnen

Super-G Bormio: ✅ 2x gewonnen

Super-G Gröden: ❌ noch nicht gewonnen

Riesenslalom Adelboden: ✅ 4x gewonnen

Riesenslalom Alta Badia: ✅ 5x gewonnen

