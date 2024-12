Odermatt fährt am fünften Tor vorbei und scheidet aus 10.12.2024

Marco Odermatt schied beim Riesenslalom von Beaver Creek aus und schaffte es damit in seiner Paradedisziplin zum dritten Mal in Folge nicht ins Ziel. Bernhard Russi kritisiert die taktische Einstellung des Superstars.

jar Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt schaffte es im Riesenslalom in Beaver Creek nicht ins Ziel. Es war in seiner Paradedisziplin schon der dritte Ausfall in Serie.

«Das ist mir noch nie so passiert (...). Fast peinlich», sagt der 27-Jährige nach dem Rennen.

Für die Schweizer Ski-Legende Bernhard Russi ist klar: Odermatt hat nach dem schwachen 1. Lauf zu viel gewollt. Mehr anzeigen

Saisonübergreifend 13 Riesenslalom-Siege konnte Marco Odermatt von März 2023 bis März 2024 feiern. Seit Oktober 2021 schaffte er es immer aufs Podest – bis die unglaubliche Serie im allerletzten Riesen der vergangenen Saison riss. Odermatt schied in Saalbach aus, seither ist der Wurm drin.

Nach dem Ausscheiden zum Saisonauftakt in Sölden schafft es Odermatt auch am Sonntag in Beaver Creek nicht ins Ziel. Nachdem er sich im 1. Lauf einen grossen Rückstand eingehandelt hatte, ging seine aggressive Taktik im 2. Durchgang nicht auf.

Odermatt fuhr schon am fünften Tor vorbei und nervte sich danach im SRF-Interview: «Ich musste kurz lösen und dann stand ich schon nebendran. Fast peinlich. (...) Wenn man halt so schlecht fährt wie heute, gewinnt man diese Rennen nicht.»

Bernhard Russi ist der Meinung, der erfolgsverwöhnte Nidwaldner habe einfach zu viel gewollt. In seiner Kolumne im «Blick» schreibt der frühere Abfahrtsweltmeister und Olympiasiegern von einem taktischen Missgeschick. «Odermatt hatte die Geduld verloren. Etwas, was ihn sonst auszeichnet.»

Wollte Odermatt zu viel?

Der 27-Jährige habe das Rennen bereits im vierten Tor gewinnen wollen. «Er fuhr eine zu enge, zu direkte Linie. Er hat sich selbst überholen wollen und vergessen, sich selbst zu sein», so Russi.

Auch in einer erfolgreichen Karriere gebe es Tage und Momente, in denen man sich selbst nicht findet, meint der 76-Jährige. Im 1. Lauf sei dies deutlich geworden, als Odermatt schon 1,26 Sekunden auf die Bestzeit verlor. Russi: «Dann muss man den Schaden in Grenzen halten und auch mal auf Platz 4 oder 5 fahren.»

Das goldene Karrieredach hätte sich Odermatt bereits fertig gebaut. Was ihm noch fehle, seien einige, harte Fundamente. «Ehrenplätze, die das Dach stabilisieren», wie Russi schreibt. «Wenn man das akzeptiert, dann kommen die Siege wieder von selbst.»

Mehr aus dem Ressort

Lässer Classics – mit Bernhard Russi Illustre Gäste, spannende Geschichten, emotionale Momente. «Lässer Classics» zeigt die besten Talks aus den letzten zehn Jahren mit Claudia Lässer. In dieser Folge: Bernhard Russi. 14.06.2024