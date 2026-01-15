  1. Privatkunden
Abfahrt in Österreich Junioren-Weltmeisterin Stefanie Grob feiert ersten Europacupsieg

SDA

15.1.2026 - 14:10

Stefanie Grob fährt in der Europacup-Abfahrt am Pass Thurn allen davon.
Stefanie Grob fährt in der Europacup-Abfahrt am Pass Thurn allen davon.
Keystone

Nach zuvor fünf Podestplätzen gelingt der Junioren-Weltmeisterin Stefanie Grob der erste Sieg im Europacup.

Keystone-SDA

15.01.2026, 14:10

15.01.2026, 14:31

Die 21-jährige Appenzellerin setzte sich in der Abfahrt am Pass Thurn in Österreich gleich mit 56 Hundertsteln Vorsprung auf die zweitplatzierte Französin Garance Meyer durch. Beim Rennen tags zuvor war die dreifache Junioren-Weltmeisterin auf gleicher Strecke noch ausgeschieden.

Mit Celine Reichenbach, Daria Zurlinden und Elena Stucki auf den Rängen 7 bis 9 klassierten sich am Donnerstag drei weitere Fahrerinnen von Swiss-Ski unter den besten zehn.

