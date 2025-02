Marco Odermatt (links) strebt die Titelverteidigung im Riesenslalom an, Loïc Meillard gehört sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom zu den Favoriten. Keystone

Das Schweizer Aufgebot für den Riesenslalom der Männer vom Freitag und den Slalom am Sonntag an der Ski-WM in Saalbach beinhaltet die erwarteten Namen.

Keystone-SDA, pavo, sda SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Den WM-Riesenslalom in Saalbach werden Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni und Justin Murisier bestreiten.

Am Slalom stehen Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef und Marc Rochat am Start. Mehr anzeigen

Im Riesenslalom bildet Weltmeister Marco Odermatt mit Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni und Justin Murisier das Quintett von Swiss-Ski. Die Schweiz darf in der Basisdisziplin fünf Fahrer an den Start schicken, weil Titelverteidiger Odermatt das Kontingent dank eines persönlichen Startplatzes nicht belastet. Vier von sechs Weltcup-Riesenslaloms in diesem Winter konnten die Schweizer gewinnen. Dreimal reüssierte Odermatt, einmal Tumler.

Im Slalom führt Meillard das Schweizer Team mit Daniel Yule, Tanguy Nef und Marc Rochat an. Der 28-jährige Westschweizer stand als einziger aus dem Quartett in diesem Winter schon auf einem Weltcup-Podest. Zweimal wurde er Zweiter, zweimal Dritter.

