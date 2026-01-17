«Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Odermatt über Risiko im Kernen-S «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»

Sandro Zappella aus Wengen

17.1.2026

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

17.01.2026

Der Sieger in der Lauberhorn-Abfahrt heisst einmal mehr Marco Odermatt. Im Interview erklärt der Schweizer, warum er wieder mit vollem Risiko gefahren ist – auch wenn das ein bisschen verrückt sei.

Sandro Zappella aus Wengen

17.01.2026, 16:53

17.01.2026, 17:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt gewinnt zum vierten Mal in Serie die Lauberhorn-Abfahrt.
  • Der Ski-Dominator erklärt, dass er trotz des Fehlers am Freitag im Super-G erneut volles Risiko ging: «Wenn man das nicht macht, kann man kein Rennen gewinnen.»
  • Nächste Woche stehen die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel an. Die Abfahrt in Kitzbühel zu gewinnen, ist das grosse Ziel des Schweizers.
Mehr anzeigen

Marco Odermatt gewinnt nach einer Traumfahrt zum vierten Mal in Serie die Lauberhorn-Abfahrt und sorgt im Berner Oberland damit einmal mehr für Begeisterung. Schon nach seiner Zieleinfahrt mit Startnummer 7 und deutlicher Bestzeit ist praktisch allen klar: Das geht kaum schneller.  

Odermatt glänzt mit Top-Fahrt. «Wer um alles in der Welt soll das noch besser machen?»

Odermatt glänzt mit Top-Fahrt«Wer um alles in der Welt soll das noch besser machen?»

Im Interview im Zielraum sagt der 28-Jährige, dass er einen guten Plan gehabt habe und es perfekt aufgegangen sei: «Ich habe genau gleich wie gestern sehr viel riskiert.» Noch am Vortag sei ihm im Brüggli-S dieser Fehler passiert, dennoch habe er heute genau dort wieder alles riskiert: «Wenn man das nicht macht, kann man kein Rennen gewinnen.»

Nach dem Brüggli-S, welches er voll auf Zug fahren konnte, habe er schon gespürt, dass es bis dahin super war. Auf die Nachfrage, ob es viel mentale Stärke brauche, so auf Risiko zu fahren, erklärt Odermatt, dass er wisse, dass er es so fahren könne und das in den letzten Jahren funktioniert habe:  «Das alleine hilft schon extrem, auch wenn es ein bisschen verrückt ist, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren.» Das schwierigste sei das Timing, gestern habe er drei, vier, fünf Hundertstel zu lange gewartet und dann verpasse man alles.

Alleiniger Rekordsieger. Odermatt lässt Feuz hinter sich: «Habe fast ein schlechtes Gewissen»

Alleiniger RekordsiegerOdermatt lässt Feuz hinter sich: «Habe fast ein schlechtes Gewissen»

Das Podest knapp verpasst hat Franjo von Allmen, ihm ist das Kernen-S nicht wie gewünscht geglückt, eben weil er etwas zu spät auf die Ski gestanden sei. Und so erklärt Von Allmen für alle verständlich: «Einfahrt gut, Ausfahrt scheisse. Relativ simpel.»

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

17.01.2026

Das grosse Ziel folgt in einer Woche

Der vierte Sieg am Lauberhorn sei crazy, sagt Odermatt und erklärt, was es in Wengen so speziell macht: «Es passt mir einfach wunderbar, hier Skizufahren. Die Fans sind genial und die Schlüsselstellen treffe ich hier sehr oft sehr gut.»

Der nächste Abfahrts-Klassiker steht in einer Woche in Kitzbühel an. Dort hat Odermatt im Vorjahr zwar den Super-G gewonnen, auf einen Sieg in der Hahnenkamm-Abfahrt wartet er aber noch: «Kitzbühel ist das grosse Ziel und trotzdem schaue ich das Rennen an wie jedes andere. Man muss sowieso jeden Tag immer zuerst schauen, was möglich ist», so Odermatt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

17.01.2026

Meistgelesen

«Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»
Notausgangsschild laut Kellnerin «nicht gut sichtbar» +++ Morettis haben Betriebe nicht bar finanziert
Wenn er fällt, stirbt er – und die Welt schaut in Echtzeit dabei zu
Odermatt lässt Feuz hinter sich: «Habe fast ein schlechtes Gewissen»
Brillanter Odermatt gewinnt vor Kriechmayr – Franzoni verdrängt Von Allmen vom Podest

Mehr Ski

Ski alpin. Odermatt fährt mit Mut, Technik und Instinkt zum vierten Triumph

Ski alpinOdermatt fährt mit Mut, Technik und Instinkt zum vierten Triumph

Zwei Jahre nach Kreuzbandriss. Petra Vlhova hofft noch auf Olympia-Teilnahme

Zwei Jahre nach KreuzbandrissPetra Vlhova hofft noch auf Olympia-Teilnahme

Lauberhorn-Abfahrt im Ticker. Brillanter Odermatt gewinnt vor Kriechmayr – Franzoni verdrängt Von Allmen vom Podest

Lauberhorn-Abfahrt im TickerBrillanter Odermatt gewinnt vor Kriechmayr – Franzoni verdrängt Von Allmen vom Podest