Experten haben Mitleid: «Es tut schon weh, eine Mikaela Shiffrin so zu sehen»

Die Angst fährt mit: Mikaela Shiffrin ist im Riesenslalom derzeit nicht konkurrenzfähig. Bild: Keystone

Ende November stürzt Mikale Shiffrin in Killington auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcup-Sieg. Nach zweimonatiger Verletzungspause kehrt sie zurück, doch mentale Blockaden bremsen sie seither aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit ihrem Sturz Ende November in Killington hat Mikaela Shiffrin mit mentalen Problemen zu kämpfen, die Angst vor einem neuerlichen Sturz fährt nach ihrem Comeback weiter mit.

Während sie im Slalom die Kurve einigermassen hinkriegt, so fährt sie im Riesenslalom der Konkurrenz weit hinterher.

Am Samstag überquert sie im Riesenslalom die Ziellinie erstmals seit 2012 mit einer Zeit, die nicht reicht, um sich für einen 2. Lauf zu qualifizieren.

Auch Ski-Experten leiden mit Shiffrin mit. Denn es tut weh, die beste Skifahrerin der Geschichte so Skifahren zu sehen. Mehr anzeigen

Mikaela Shiffrin macht nicht zum ersten Mal in ihrer Karriere eine schwierige Phase durch. Nach dem Tod ihrer Oma Pauline und ihres Vaters Jeff, die 2019 und 2020 innerhalb von fünf Monaten verstarben, kämpfte Shiffrin mit grossen Motivationsproblemen. «Da gab es eine Zeit, in der ich nie mehr Ski fahren wollte», erklärte die inzwischen 29-Jährige einst in einem Interview.

Inzwischen hat die US-Amerikanerin die Freude am Ski-Sport längst wieder gefunden und viele Siege eingefahren. Doch im November geschieht das, wovor auch die grössten Ski-Stars nicht gefeit sind: Shiffrin stürzt im Riesenslalom von Killington im 2. Lauf auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg. Rund zwei Monate muss sie pausieren, meldet sich aber rechtzeitig vor der WM zurück.

Shiffrin stürzt in Killington auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcup-Sieg Es hätte die grosse Shiffrin-Party vor heimischem Publikum werden sollen, doch es kommt anders. Als Halbzeitführende stürzt Shiffrin Ende November im Riesenslalom von Killington und wird mit dem Rettungsschlitten abtransportiert. 22.02.2025

Shiffrin, die in Top-Form in allen Disziplinen um Gold fahren könnte, startet in Saalbach nur im Slalom. Mit 1.37 Sekunden Rückstand auf Siegerin Camille Rast wird sie immerhin Fünfte. Leer geht Shiffrin aber nicht aus, denn auch im Team-Wettbewerb kurvt sie um die Slalomstangen und holt gemeinsam mit Abfahrerin Breezy Johnson die Goldmedaille.

Im Slalom ist sie noch nicht die Alte, aber zumindest konkurrenzfähig. Im Riesenslalom gilt das aber noch nicht. Am Freitag fährt sie zwar als 25. in die Punkte, hat aber 4.65 Sekunden Rückstand auf Siegerin Federica Brignone. Nach dem Rennen am Freitag gibt sie ein tränenreiches Interview und spricht offen über ihre Ängste, erneut zu stürzen. Allerdings sagt die Rekordsiegerin auch Dinge wie: «Das bin gerade nicht ich, und das ist in Ordnung» oder, dass es für sie bereits ein «grosser Schritt» gewesen sei, überhaupt einen Riesenslalom zu fahren.

So schlecht war Shiffrin letztmals im Jahr 2012

Am Samstag folgt nicht etwa der nächste Schritt nach vorne, sondern einer zurück. Erstmals seit über zwölf Jahren überquert Shiffrin im 1. Lauf die Ziellinie mit einer Zeit, die nicht reicht, um sich für den 2. Lauf zu qualifizieren. Seit jenem Rennen in Sölden im Jahr 2012 ist die beste Skifahrerin der Geschichte auch nur neun Mal ausgeschieden. Man darf deshalb fast schon von einer historischen Pleite sprechen.

Und so erstaunt es nicht, dass selbst Experten mit Shiffrin mitleiden. ARD-Kommentator Tobias Barnerssoi etwa sagt während des Riesenslaloms am Samstag: «Man sieht, dass sie mentale Probleme hat. Es tut schon weh, eine Mikaela Shiffrin so zu sehen.» Barnerssoi äussert aber auch Lob: «Es macht aber auch Mut für Athletinnen, die ähnliche Probleme haben und sich nach einem Sturz nicht überwinden können, die die inneren Dämonen nicht überwinden können. Da ist sie wirklich ein Vorbild, wie sie sich den Dämonen stellt auf dem Weg zurück.»

Auch SRF-Experte Didier Plaschy meint während der Live-Übertragung: «Sie ist momentan einfach nicht bereit. Man sieht einfach, was so ein Sturz mit der weltbesten Skifahrerin aller Zeiten machen kann.» Das sei «eine Kopfgeschichte», so der 51-jährige Walliser.

Schlägt das Pendel am Sonntag wieder in die andere Richtung?

Am Sonntag folgt in Sestriere nach den Riesenslaloms vom Freitag und Samstag noch ein Slalom. Und dort ist Shiffrin bekanntlich schon wieder näher dran, die Alte zu sein. Dass sie den 2. Lauf am Samstag verpasst hat, könnte ihr diesbezüglich gar in die Karten spielen. Schliesslich blieben so ein paar Stunden mehr, den Kopf durchzulüften und Kräfte zu sparen. Der grösste Fehler, den man machen könnte, wäre es, Mikaela Shiffrin nicht auf dem Zettel zu haben. Denn das Skifahren hat die US-Amerikanerin mit Sicherheit nicht verlernt.

Das könnte dich auch interessieren

Abplanalp über Shiffrin-Out: «Es gibt nie einen guten Zeitpunkt für Verletzungen» Wann kehrt sie zurück? SRF-Ski-Experte Stefan Abplanalp spricht über die Folgen der Verletzungen von Mikaela Shiffrin. 03.12.2024

Camille Rast: «Ich bin ein Mix zwischen crazy und relaxt» Technik-Spezialistin Camille Rast stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport-Redaktion. 08.11.2024