Federica Brignone fährt in dieser Saison keine Rennen mehr. Keystone

Federica Brignone fährt in diesem Winter keine Rennen mehr. Die Italienerin zieht sich zwecks Regeneration vorzeitig aus dem Weltcup zurück.

Keystone-SDA SDA

Sie hatte auch nach den vor elf Monaten im linken Knie erlittenen schweren Verletzungen das grosse Ziel nie aus den Augen verloren. Sie wollte bei den Olympischen Spielen in der Heimat unbedingt dabei sein. Sie tat alles, um den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen.

Die Schinderei trotz anhaltender Schmerzen sollte sich auszahlen. Brignone war in Cortina nicht nur dabei. Sie sorgte mit den Siegen im Super-G und im Riesenslalom für grosse Momente. Sie war die wohl überraschendste Doppel-Olympiasiegerin an diesen Spielen.

Im Weltcup trat Brignone nur viermal an, je zweimal vor und nach ihren grossartigen Auftritten unter den fünf Ringen. Das sollte es dann gewesen sein. Die 35-jährige Italienerin entschied sich nach dem verspäteten Saisonstart für den vorzeitigen Ausstieg aus dem sportlichen Alltag.

Grosse Belastung für den Körper

«Ich glaube, ich habe meinem Körper in den letzten Monaten viel zugemutet», erklärt Brignone in einem Artikel des italienischen Wintersport-Blatts «Sciare Magazine». «Vom Tag meiner Verletzung an habe ich mich voll und ganz dem Ziel verschrieben, an den diesjährigen Spielen teilzunehmen und zwei Ziele zu erreichen – die italienische Flagge zu tragen und auf dem Podium zu stehen», so die Italienerin.

Und weiter: «Ich habe es sogar zweimal geschafft und stand ganz oben auf dem Treppchen. Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber mein Körper macht sich nun bemerkbar. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen und meine Rehabilitation so gut wie möglich fortzusetzen.»