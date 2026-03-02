  1. Privatkunden
«Mein Körper macht sich bemerkbar» Olympia-Heldin Federica Brignone beendet ihre Saison vorzeitig

SDA

2.3.2026 - 13:44

Federica Brignone fährt in dieser Saison keine Rennen mehr.
Federica Brignone fährt in dieser Saison keine Rennen mehr.
Keystone

Federica Brignone fährt in diesem Winter keine Rennen mehr. Die Italienerin zieht sich zwecks Regeneration vorzeitig aus dem Weltcup zurück.

Keystone-SDA

02.03.2026, 13:44

02.03.2026, 13:50

Sie hatte auch nach den vor elf Monaten im linken Knie erlittenen schweren Verletzungen das grosse Ziel nie aus den Augen verloren. Sie wollte bei den Olympischen Spielen in der Heimat unbedingt dabei sein. Sie tat alles, um den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen.

Die Schinderei trotz anhaltender Schmerzen sollte sich auszahlen. Brignone war in Cortina nicht nur dabei. Sie sorgte mit den Siegen im Super-G und im Riesenslalom für grosse Momente. Sie war die wohl überraschendste Doppel-Olympiasiegerin an diesen Spielen.

Tiefe Einblicke der Olympiasiegerin. Brignone fuhr mit Todesangst zu Gold: «Ich habe mein Bein und Knie komplett ruiniert»

Tiefe Einblicke der OlympiasiegerinBrignone fuhr mit Todesangst zu Gold: «Ich habe mein Bein und Knie komplett ruiniert»

Im Weltcup trat Brignone nur viermal an, je zweimal vor und nach ihren grossartigen Auftritten unter den fünf Ringen. Das sollte es dann gewesen sein. Die 35-jährige Italienerin entschied sich nach dem verspäteten Saisonstart für den vorzeitigen Ausstieg aus dem sportlichen Alltag.

Grosse Belastung für den Körper

«Ich glaube, ich habe meinem Körper in den letzten Monaten viel zugemutet», erklärt Brignone in einem Artikel des italienischen Wintersport-Blatts «Sciare Magazine». «Vom Tag meiner Verletzung an habe ich mich voll und ganz dem Ziel verschrieben, an den diesjährigen Spielen teilzunehmen und zwei Ziele zu erreichen – die italienische Flagge zu tragen und auf dem Podium zu stehen», so die Italienerin.

Und weiter: «Ich habe es sogar zweimal geschafft und stand ganz oben auf dem Treppchen. Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber mein Körper macht sich nun bemerkbar. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen und meine Rehabilitation so gut wie möglich fortzusetzen.»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Federica Brignone blickt auf ihre erfolgreiche Karriere zurück und spricht über ein mögliches Ende.

22.10.2025

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

01.03.2026

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

01.03.2026

Frey: «Wir haben gebissen und gekämpft»

01.03.2026

Frey: «Wir haben gebissen und gekämpft»

01.03.2026

Scheiblehner: «Die Erleichterung ist gross»

01.03.2026

Scheiblehner: «Die Erleichterung ist gross»

01.03.2026

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

Frey: «Wir haben gebissen und gekämpft»

Frey: «Wir haben gebissen und gekämpft»

Scheiblehner: «Die Erleichterung ist gross»

Scheiblehner: «Die Erleichterung ist gross»

Knie-OP. Saisonende für Priska Ming-Nufer

Knie-OPSaisonende für Priska Ming-Nufer

Schlechtes Wetter verhindert Super-G. Odermatt, von Allmen und Co. vertreiben sich mit lustigen Selfies die Langeweile

Schlechtes Wetter verhindert Super-GOdermatt, von Allmen und Co. vertreiben sich mit lustigen Selfies die Langeweile

2021 gewann er WM-Silber. Deutscher Ski-Oldie beendet seine Karriere

2021 gewann er WM-SilberDeutscher Ski-Oldie beendet seine Karriere