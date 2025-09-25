Brignone über ihren Horror-Sturz: «Ich habe ein Problem fürs Leben»

Federica Brignone hofft immer noch auf die Olympischen Spiele im eigenen Land. Imago

Federica Brignone steht vor der grössten Herausforderung ihrer Karriere: Nach ihrer Verletzung will die italienische Skifahrerin ihre Genesung forcieren, um bei den Olympischen Spielen in Cortina 2026 dabei zu sein, ohne jedoch ihre Ängste und Unsicherheiten zu verbergen.

Die italienische Skifahrerin gibt die Schwierigkeiten zu, bekräftigt aber ihre Entschlossenheit: «Ich arbeite mir den Arsch ab, um dabei zu sein.»

Brignone ist sich bewusst, dass die volle Beugung ihres Knies nie mehr zurückkehren wird, aber sie will ihr Selbstvertrauen und ihre Muskulatur aufbauen, um wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Mehr anzeigen

Die Olympischen Spiele in Cortina 2026 bleiben ein Ziel, das Federica Brignone vor Augen hat, aber die Italienerin weiss, dass dieses Ziel keine Selbstverständlichkeit ist.

Mit 35 Jahren und einer Karriere voller Erfolge muss die italienische Athletin nun gegen die Zeit anrennen. Brignone hat sich Anfang April bei einem Sturz an den italienischen Meisterschaften eine Trümmerfraktur des Schienbeinkopfes, ein Bruch des Wadenbeinköpfchens und Schäden am Aussen- und Kreuzband zugezogen.

Die Genesungszeit würde über die Spiele 2026 und die nächste Saison hinausgehen: «Manche Leute haben zwei Jahre gebraucht, um sich von einer ähnlichen Verletzung zu erholen. Ich muss also der Zeit ein Schnippchen schlagen und von Tag zu Tag denken», sagte sie in einem Interview mit dem «Corriere della Sera». Ihre Entschlossenheit ist jedoch ungebrochen: «Ich arbeite mir den Arsch ab, um dabei zu sein.»

Der Weg der Rehabilitation ist komplex und hinterlässt auch Zukunftsängste: «Einerseits kann ich es kaum erwarten, andererseits möchte ich nicht wieder die Skier anschnallen und mich unwohl fühlen», gibt Brignone zu.

Brignone akzeptiert die Möglichkeit, dass sie es nicht bis Olympia zurückschafft, spricht aber nicht von einem Abschied: «Bin ich bereit, den Gedanken zu akzeptieren, dass ich es nicht schaffe? Nach dem, was geschehen ist, ja. Könnte ich in diesem Fall den Rücktritt in Betracht ziehen? So wie ich bin, weiss ich nicht, ob ich gehen würde. Wahrscheinlich würde ich sagen: ‹OK, ich schaffe es dieses Jahr nicht, aber ich werde es noch einmal versuchen.›»

«Ich werde die Muskeln wieder aufbauen müssen»

Im Moment konzentriert sich alle Energie auf das verletzte Bein. Der Körper muss dringend wieder aufgebaut und an die grundlegenden Bewegungen gewöhnt werden: Das Dringendste ist, den Körper wieder zu erziehen, zum Beispiel zum Laufen: «Das ist viel nach dem, was passiert ist. Wie komme ich mit den Schmerzen klar, die ich immer noch spüre? Indem ich sie ertrage, indem ich mich nicht darum kümmere. Ich muss also meine Muskulatur wieder aufbauen und an dieser Front arbeite ich wie ein Tier: Mein Körper darf sich nicht krank fühlen.»

Die Skifahrerin macht keinen Hehl aus der Schwere der Verletzung: «Ich weiss, dass ich die volle Beugung meines Knies nie wieder erreichen werde, ich habe mir ein Problem fürs Leben eingehandelt. Aber ich will zurück zum Skifahren und dem Körper Vertrauen schenken. Aber ich brauche Geduld: auch die Wiederaufnahme des Skifahrens wird eine Rehabilitation sein.»

Für Brignone ist der Weg an Heim-Olympia noch mit vielen Unbekannten gepflastert. Aber ihre Entschlossenheit zeigt, dass sie sich dieser Herausforderung stellen wird.

