Brignone über ihren Horror-Sturz: «Ich habe ein Problem fürs Leben»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Olympia bleibt das Ziel Brignone über ihren Horror-Sturz: «Ich habe ein Problem fürs Leben»

fon

25.9.2025

Federica Brignone hofft immer noch auf die Olympischen Spiele im eigenen Land.
Federica Brignone hofft immer noch auf die Olympischen Spiele im eigenen Land.
Imago

Federica Brignone steht vor der grössten Herausforderung ihrer Karriere: Nach ihrer Verletzung will die italienische Skifahrerin ihre Genesung forcieren, um bei den Olympischen Spielen in Cortina 2026 dabei zu sein, ohne jedoch ihre Ängste und Unsicherheiten zu verbergen.

Nicolò Forni

25.09.2025, 18:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Federica Brignone arbeitet an der Genesung ihrer schweren Verletzung und schliesst nicht aus, dass sie an den Olympischen Spielen in Cortina 2026 teilnehmen kann.
  • Die italienische Skifahrerin gibt die Schwierigkeiten zu, bekräftigt aber ihre Entschlossenheit: «Ich arbeite mir den Arsch ab, um dabei zu sein.»
  • Brignone ist sich bewusst, dass die volle Beugung ihres Knies nie mehr zurückkehren wird, aber sie will ihr Selbstvertrauen und ihre Muskulatur aufbauen, um wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können.
Mehr anzeigen

Die Olympischen Spiele in Cortina 2026 bleiben ein Ziel, das Federica Brignone vor Augen hat, aber die Italienerin weiss, dass dieses Ziel keine Selbstverständlichkeit ist.

Mit 35 Jahren und einer Karriere voller Erfolge muss die italienische Athletin nun gegen die Zeit anrennen. Brignone hat sich Anfang April bei einem Sturz an den italienischen Meisterschaften eine Trümmerfraktur des Schienbeinkopfes, ein Bruch des Wadenbeinköpfchens und Schäden am Aussen- und Kreuzband zugezogen.

Steiniger Weg zurück. Brignone: «Ich sehe die Sportlerin Federica nur durch ein Fernglas»

Steiniger Weg zurückBrignone: «Ich sehe die Sportlerin Federica nur durch ein Fernglas»

Die Genesungszeit würde über die Spiele 2026 und die nächste Saison hinausgehen: «Manche Leute haben zwei Jahre gebraucht, um sich von einer ähnlichen Verletzung zu erholen. Ich muss also der Zeit ein Schnippchen schlagen und von Tag zu Tag denken», sagte sie in einem Interview mit dem «Corriere della Sera». Ihre Entschlossenheit ist jedoch ungebrochen: «Ich arbeite mir den Arsch ab, um dabei zu sein.»

Der Weg der Rehabilitation ist komplex und hinterlässt auch Zukunftsängste: «Einerseits kann ich es kaum erwarten, andererseits möchte ich nicht wieder die Skier anschnallen und mich unwohl fühlen», gibt Brignone zu.

Brignone akzeptiert die Möglichkeit, dass sie es nicht bis Olympia zurückschafft, spricht aber nicht von einem Abschied: «Bin ich bereit, den Gedanken zu akzeptieren, dass ich es nicht schaffe? Nach dem, was geschehen ist, ja. Könnte ich in diesem Fall den Rücktritt in Betracht ziehen? So wie ich bin, weiss ich nicht, ob ich gehen würde. Wahrscheinlich würde ich sagen: ‹OK, ich schaffe es dieses Jahr nicht, aber ich werde es noch einmal versuchen.›»

«Ich werde die Muskeln wieder aufbauen müssen»

Im Moment konzentriert sich alle Energie auf das verletzte Bein. Der Körper muss dringend wieder aufgebaut und an die grundlegenden Bewegungen gewöhnt werden: Das Dringendste ist, den Körper wieder zu erziehen, zum Beispiel zum Laufen: «Das ist viel nach dem, was passiert ist. Wie komme ich mit den Schmerzen klar, die ich immer noch spüre? Indem ich sie ertrage, indem ich mich nicht darum kümmere. Ich muss also meine Muskulatur wieder aufbauen und an dieser Front arbeite ich wie ein Tier: Mein Körper darf sich nicht krank fühlen.»

Die Skifahrerin macht keinen Hehl aus der Schwere der Verletzung: «Ich weiss, dass ich die volle Beugung meines Knies nie wieder erreichen werde, ich habe mir ein Problem fürs Leben eingehandelt. Aber ich will zurück zum Skifahren und dem Körper Vertrauen schenken. Aber ich brauche Geduld: auch die Wiederaufnahme des Skifahrens wird eine Rehabilitation sein.»

Für Brignone ist der Weg an Heim-Olympia noch mit vielen Unbekannten gepflastert. Aber ihre Entschlossenheit zeigt, dass sie sich dieser Herausforderung stellen wird.

Mehr zu Federica Brignone

Ski-Star Federica Brignone: «Vor dem Start schlage ich alle»

Ski-Star Federica Brignone: «Vor dem Start schlage ich alle»

Federica Brignone ist einer der grossen Stars im Ski-Zirkus. Im Porträt bei blue Sport verrät sie jedoch, dass sie ein unsicherer Mensch sei und zu wenig an sich selbst glaube.

28.01.2025

Federica Brignone verrät, weshalb es ein schlechtes Zeichen ist, wenn sie nach dem Rennen zum relaxen kommt

Federica Brignone verrät, weshalb es ein schlechtes Zeichen ist, wenn sie nach dem Rennen zum relaxen kommt

Ski-Star Federica Brignone verrät im Interview mit blue News, wie sich nach einem Rennen relaxt, welches ihr Lieblings-Rennen ist und welche Fähigkeit einer anderen Fahrerin sie gerne hätte.

04.12.2023

Meistgelesen

«Senioren hatten jahrzehntelang Privilegien – jetzt jammern sie»
Flut zerstört Hotel-Lobby in wenigen Sekunden
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
Russische Langstreckenbomber vor Alaska aufgetaucht
Brignone über ihren Horror-Sturz: «Ich habe ein Problem fürs Leben»

Mehr Nachrichten

Video

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

Das Europa-League-Duell des FC Basel gegen Bundesligist Freiburg, Probleme mit dem Schweizer Fussball-Nachwuchs und heisse Diskussionen um den VAR. Alex Frei und Martin Andermatt ordnen mit Andreas Böni und Nick Laederach den Saisonstart ein.

25.09.2025

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Der 19-Jährige über schwierige Phasen in der Jugend, den wichtigsten Moment seiner Karriere und gute Ratschläge aus der Familie.

25.09.2025

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

25.09.2025

David von Ballmoos drückt YB immer noch die Daumen

David von Ballmoos drückt YB immer noch die Daumen

blue Sport hat den ehemaligen YB-Torhüter in seiner neuen Heimat Lugano getroffen. International drückt er seiner alten Liebe immer noch die Daumen.

25.09.2025

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

David von Ballmoos drückt YB immer noch die Daumen

David von Ballmoos drückt YB immer noch die Daumen

Mehr Videos