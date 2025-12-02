FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach Sieg im Heimrennen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kuriose Busse FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach Sieg im Heimrennen

Jan Arnet

2.12.2025

Mikaela Shiffrin gewann den Slalom in Copper Mountain mit grossem Vorsprung.
Mikaela Shiffrin gewann den Slalom in Copper Mountain mit grossem Vorsprung.
Keystone

Ungewohnte Panne von Mikaela Shiffrin bei ihrem Heimrennen in Copper Mountain. Die US-Amerikanerin kassiert eine Busse, weil sie zu spät zur Startnummernauslosung erscheint.

Jan Arnet

02.12.2025, 18:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mikaela Shiffrin wurde vom Ski-Weltverband FIS mit einer Geldstrafe belegt, weil sie zu spät zur öffentlichen Startnummern-Auslosung in Copper Mountain erschien.
  • Laut FIS-Reglement müssen Fahrerinnen mit Startplätzen 1–15 pünktlich teilnehmen, sonst drohen Strafen bis hin zu sportlichen Nachteilen – Shiffrin kam verspätet, aber noch rechtzeitig genug für den Start.
  • Offenbar hat sich die US-Amerikanerin ausgerechnet beim Heimrennen auf dem Weg vom Hotel zur Veranstaltung verirrt.
Mehr anzeigen

Beim Weltcup-Slalom in Copper Mountain hat sich Mikaela Shiffrin eine ungewohnte Zusatznotiz im Protokoll eingehandelt: Der Ski-Weltverband FIS belegte die US-Skirennfahrerin mit einer Geldstrafe, die im Anschluss an das Rennen kurzzeitig auf der Verbandswebsite aufgeführt war. Weshalb die Passage später wieder verschwand, bleibt unklar – fest steht aber, dass die 30-Jährige beim Heimrennen gegen eine Reglementsvorgabe verstossen hat.

Wie FIS-Mediensprecherin Viviane Tonoli gegenüber «Skinews» erklärt, ist Shiffrin nicht rechtzeitig zur öffentlichen Auslosung der Startnummern erschienen: «Die FIS hat hier ein strenges Reglement und deshalb wird Shiffrin entsprechend gebüsst.»

«Wahnsinn – ein Traum». Kilde-Comeback rührt Verlobte Shiffrin zu Tränen

«Wahnsinn – ein Traum»Kilde-Comeback rührt Verlobte Shiffrin zu Tränen

Im Fall eines ersten Verstosses beläuft sich die Summe auf 999 Franken – bei wiederholtem Fehlverhalten kann sie deutlich höher ausfallen. Für die erfolgreichste Athletin der Weltcup-Geschichte dürfte das jedoch kaum ins Gewicht fallen.

Hat sich Shiffrin verirrt?

Gemäss Punkt 9.4 des FIS-Weltcup-Reglements müssen alle Fahrerinnen und Fahrer mit den Startplätzen 1 bis 15 zu einer fix definierten Zeit an der Ziehung teilnehmen. Wer ohne triftige Begründung fehlt, riskiert nicht nur eine Busse, sondern auch sportliche Konsequenzen: Im Extremfall droht die letzte verfügbare Startnummer innerhalb der Gruppe – oder gar ein Start weit hinten ab Nummer 45.

Dazu kam es jedoch nicht, da Shiffrin zwar verspätet, aber dennoch anwesend war. Sie ging schliesslich mit der Nummer 4 an den Start – und gewann überlegen mit 1,57 Sekunden Vorsprung.

Slalom in Copper Mountain. Shiffrin deklassiert die Konkurrenz – Holdener fällt auf Rang 4 zurück

Slalom in Copper MountainShiffrin deklassiert die Konkurrenz – Holdener fällt auf Rang 4 zurück

Weshalb sie den Termin verpasst hat, bleibt offen. Die FIS verweist für Details an das US-Team, das seinerseits keine Stellungnahme abgibt. Spekuliert wird, dass sich Shiffrin auf dem Weg vom Hotel zur Veranstaltung kurz verfahren oder verlaufen haben könnte.

Kilde-Comeback rührt Shiffrin zu Tränen

Kilde-Comeback rührt Shiffrin zu Tränen

27.11.2025

Meistgelesen

«Wir sind bereit, wenn ihr Krieg wollt» – Putin droht Europa offen
FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach Sieg im Heimrennen
Warum eine Neuwahl in Tennessee zur nächsten Nagelprobe für Trump wird
Tränenreiches Ende bei TV-Bauer Friedrich und seiner Hofdame
Treffen Putins mit US-Unterhändlern hat begonnen +++ Putin droht mit stärkeren Angriffen auf ukrainische Häfen

Ski-News

5 Gründe. Darum fährt Österreich der Schweiz in dieser Saison bislang davon

5 GründeDarum fährt Österreich der Schweiz in dieser Saison bislang davon

Verschiebungen möglich. Die FIS muss in Beaver Creek improvisieren

Verschiebungen möglichDie FIS muss in Beaver Creek improvisieren

Comeback-Traum lebt. Sarrazin: «Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen»

Comeback-Traum lebtSarrazin: «Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen»

Sie wollte auf Sieg fahren. Holdener verspielt Podest: «Ich bin genervt und traurig»

Sie wollte auf Sieg fahrenHoldener verspielt Podest: «Ich bin genervt und traurig»

Riesenslalom in Copper Mountain. Robinson gewinnt überlegen, Rast verbessert sich auf Rang 5

Riesenslalom in Copper MountainRobinson gewinnt überlegen, Rast verbessert sich auf Rang 5