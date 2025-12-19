Das sagt Franjo von Allmen nach seinem Spektakel-Sturz

Franjo von Allmen stürzt im Super-G in Gröden spektakulär 19.12.2025

Franjo von Allmen, am Donnerstag Zweiter in der Abfahrt, will im Super-G die Bestzeit von Vortagessieger Marco Odermatt angreifen. Doch die Fahrt endet nach einem spektakulären Sturz frühzeitig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Franjo von Allmen stürzt im Super-G von Gröden spekakulär.

Es sei «soweit alles okay», so der 24-Jährige.

Für von Allmen ist es bereits der zweite Sturz in dieser Saison. Mehr anzeigen

Franjo von Allmen ist bei der ersten Zwischenzeit 3 Hundertstel schneller als der führende Marco Odermatt. Eine zweite Zwischenzeit wird nicht gemessen, denn der 24-Jährige gerät bei einem Sprung aus dem Gleichgewicht und stürzt spektakulär. Von Allmen liegt aber nur kurz im Schnee, denn nach einer Drehung steht er bereits wieder auf den Ski und fährt den Berg vorsichtig runter.

Ein paar Minuten später gibt von Allmen im Interview mit SRF höchstpersönlich Entwarnung: «Soweit alles okay, ich hatte einen guten Schutzengel.» Es sei nie ein schönes Gefühl, wenn man in der Luft merke, dass es nicht gut komme. «Aber ich bin absolut selber schuld. Ich bin schlecht auf den Sprung gefahren. Von dem her die naheliegende Folge», so der Gestürzte.

Von Allmen stürzte schon in Beaver Creek

Für von Allmen, der am Donnerstag in der Abfahrt hinter Odermatt Zweiter wurde, ist es nicht der erste Sturz in dieser Saison. Im Super-G von Beaver Creek flog er nach einem Innenskifehler ins Netz und zog sich eine schmerzhafte Schienbeinprellung zu.