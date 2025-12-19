Das sagt Franjo von Allmen nach seinem Spektakel-Sturz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Hatte einen guten Schutzengel» Das sagt Franjo von Allmen nach seinem Spektakel-Sturz

Patrick Lämmle

19.12.2025

Franjo von Allmen stürzt im Super-G in Gröden spektakulär

Franjo von Allmen stürzt im Super-G in Gröden spektakulär

19.12.2025

Franjo von Allmen, am Donnerstag Zweiter in der Abfahrt, will im Super-G die Bestzeit von Vortagessieger Marco Odermatt angreifen. Doch die Fahrt endet nach einem spektakulären Sturz frühzeitig.

Patrick Lämmle

19.12.2025, 12:46

19.12.2025, 12:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Franjo von Allmen stürzt im Super-G von Gröden spekakulär.
  • Es sei «soweit alles okay», so der 24-Jährige.
  • Für von Allmen ist es bereits der zweite Sturz in dieser Saison.
Mehr anzeigen

Franjo von Allmen ist bei der ersten Zwischenzeit 3 Hundertstel schneller als der führende Marco Odermatt. Eine zweite Zwischenzeit wird nicht gemessen, denn der 24-Jährige gerät bei einem Sprung aus dem Gleichgewicht und stürzt spektakulär. Von Allmen liegt aber nur kurz im Schnee, denn nach einer Drehung steht er bereits wieder auf den Ski und fährt den Berg vorsichtig runter.

Ein paar Minuten später gibt von Allmen im Interview mit SRF höchstpersönlich Entwarnung: «Soweit alles okay, ich hatte einen guten Schutzengel.» Es sei nie ein schönes Gefühl, wenn man in der Luft merke, dass es nicht gut komme. «Aber ich bin absolut selber schuld. Ich bin schlecht auf den Sprung gefahren. Von dem her die naheliegende Folge», so der Gestürzte.

Super-G im Ticker. Wahnsinn in Gröden: Jan Zabystran verdrängt Odermatt von der Spitze

Super-G im TickerWahnsinn in Gröden: Jan Zabystran verdrängt Odermatt von der Spitze

Von Allmen stürzte schon in Beaver Creek

Für von Allmen, der am Donnerstag in der Abfahrt hinter Odermatt Zweiter wurde, ist es nicht der erste Sturz in dieser Saison. Im Super-G von Beaver Creek flog er nach einem Innenskifehler ins Netz und zog sich eine schmerzhafte Schienbeinprellung zu.

«Keine gravierenden Verletzungen». Entwarnung bei Franjo von Allmen nach heftigem Sturz in Beaver Creek

«Keine gravierenden Verletzungen»Entwarnung bei Franjo von Allmen nach heftigem Sturz in Beaver Creek

Meistgelesen

Wahnsinn in Gröden: Jan Zabystran verdrängt Odermatt von der Spitze
Trumps Beamten schwärzen unter Hochdruck Epstein-Akten
Das sagt Franjo von Allmen nach seinem Spektakel-Sturz
Nebel um die Second Lady – ihre Beziehung zu Melania Trump und andere Mysterien
Drei Männer klauen in Bern Velos im ganz grossen Stil – jetzt müssen sie ins Gefängnis

Ski-News

Horror-Sturz von Möller. «Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben»

Horror-Sturz von Möller«Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben»

Ski-Legende Tomba eingeholt. Sieben Meilensteine auf Marco Odermatts Weg zu 50 Weltcup-Triumphen

Ski-Legende Tomba eingeholtSieben Meilensteine auf Marco Odermatts Weg zu 50 Weltcup-Triumphen

Historischer Exploit. Odermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

Historischer ExploitOdermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

Mit Helikopter abtransportiert. Möller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig

Mit Helikopter abtransportiertMöller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig

Schweizer Doppelsieg in Gröden. 50. Weltcupsieg für Odermatt – von Allmen starker Zweiter

Schweizer Doppelsieg in Gröden50. Weltcupsieg für Odermatt – von Allmen starker Zweiter