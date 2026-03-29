Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Glückszahl 42 ins Haar rasieren

Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Startnummer ins Haar rasieren 29.03.2026

Bei den «Sports Awards» werden die besten Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2025 ausgezeichnet. Und Franjo von Allmen ist mal wieder für jeden Spass zu haben.

2025 holt Franjo von Allmen den WM-Titel in der Abfahrt und vergoldet damit seine ohnehin schon bärenstarke Saison. Er fährt im Weltcup sieben Mal aufs Podest, drei Mal steht er gar zuoberst auf dem Treppchen. Am Ende wird er hinter Marco Odermatt Zweiter in der Disziplinenwertung.

Unvergessen bleibt, wie sich die unglaublich erfolgreichen Schweizer Ski-Cracks nach Von Allmens WM-Titel gegenseitig Frisuren verpassten, die man so nicht an jeder Ecke sieht.

Bei den «Sports Awards» wird der Ski-Crack auf die Aktion von damals angesprochen. Und dann zückt Moderatorin Fabienne Gyr einen Rasierer aus der Tasche und fragt, ob sie ihm die Haare rasieren dürfe.

Von Allmen lacht und meint, dass er sich erst heute die Haare geschnitten habe und dass es doch schade wäre, diese zu schneiden. Und dann lenkt er doch ein und überrascht damit die Moderatorin. Man einigt sich darauf, dass es seine Glückszahl 42 werden soll.

Gyr schneidet mit zittriger Hand, dabei entfährt ihr ein lautes: «Ach, du Scheisse!» Ein Meisterwerk ist es wahrlich nicht geworden, aber einmal mehr beweist der Gold-Jäger der Olympischen Spiele 2026 (diese Erfolge haben eigentlich keinen Einfluss auf die Wahl zum Sportler des Jahres 2025), dass er für jeden Spass zu haben ist. Gyr dagegen gibt mit dem Mikrofon in der Hand die bessere Falle ab als mit dem Rasierer.

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare. Bild: Keystone Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht. Bild: Keystone 2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio. Bild: Screenshot SRF Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look. Bild: Keystone So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus. Bild: Keystone Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare. Bild: Keystone Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht. Bild: Keystone 2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio. Bild: Screenshot SRF Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look. Bild: Keystone So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus. Bild: Keystone