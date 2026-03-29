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«Ach, du Scheisse» Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Glückszahl 42 ins Haar rasieren

Patrick Lämmle

29.3.2026

Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Startnummer ins Haar rasieren

Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Startnummer ins Haar rasieren

29.03.2026

Bei den «Sports Awards» werden die besten Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2025 ausgezeichnet. Und Franjo von Allmen ist mal wieder für jeden Spass zu haben.

Patrick Lämmle

29.03.2026, 21:33

29.03.2026, 23:10

2025 holt Franjo von Allmen den WM-Titel in der Abfahrt und vergoldet damit seine ohnehin schon bärenstarke Saison. Er fährt im Weltcup sieben Mal aufs Podest, drei Mal steht er gar zuoberst auf dem Treppchen. Am Ende wird er hinter Marco Odermatt Zweiter in der Disziplinenwertung.

Unvergessen bleibt, wie sich die unglaublich erfolgreichen Schweizer Ski-Cracks nach Von Allmens WM-Titel gegenseitig Frisuren verpassten, die man so nicht an jeder Ecke sieht.

Haare ab bei Odermatt. Frisuren-Wahnsinn bei Franjo von Allmen und Co. an der Siegerehrung in Saalbach

Haare ab bei OdermattFrisuren-Wahnsinn bei Franjo von Allmen und Co. an der Siegerehrung in Saalbach

Bei den «Sports Awards» wird der Ski-Crack auf die Aktion von damals angesprochen. Und dann zückt Moderatorin Fabienne Gyr einen Rasierer aus der Tasche und fragt, ob sie ihm die Haare rasieren dürfe.

Sports Awards. Marco Odermatt und Ditaji Kambundji sind Sportler und Sportlerin des Jahres

Sports AwardsMarco Odermatt und Ditaji Kambundji sind Sportler und Sportlerin des Jahres

Von Allmen lacht und meint, dass er sich erst heute die Haare geschnitten habe und dass es doch schade wäre, diese zu schneiden. Und dann lenkt er doch ein und überrascht damit die Moderatorin. Man einigt sich darauf, dass es seine Glückszahl 42 werden soll.

Gyr schneidet mit zittriger Hand, dabei entfährt ihr ein lautes: «Ach, du Scheisse!» Ein Meisterwerk ist es wahrlich nicht geworden, aber einmal mehr beweist der Gold-Jäger der Olympischen Spiele 2026 (diese Erfolge haben eigentlich keinen Einfluss auf die Wahl zum Sportler des Jahres 2025), dass er für jeden Spass zu haben ist. Gyr dagegen gibt mit dem Mikrofon in der Hand die bessere Falle ab als mit dem Rasierer.

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren
Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare.

Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht.

Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. 2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio.

2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio.

Bild: Screenshot SRF

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look.

Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus.

So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren
Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare.

Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht.

Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. 2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio.

2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio.

Bild: Screenshot SRF

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look.

Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus.

So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards»
Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards»
Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

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Bild: Keystone

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