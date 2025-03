Franzose rettet sich in der Abfahrt spektakulär 07.03.2025

Mit der Nummer 54 startet Charles Gamel Seigneur in Kvitfjell in sein erstes Weltcup-Rennen – so schnell wird er dieses nicht vergessen.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Charles Gamel Seigneur verliert bei einer Rechtskurve die Kontrolle und überschlägt sich.

Er macht eine Rolle und steht wieder auf – er scheint unverletzt zu bleiben. Mehr anzeigen

Das Rennen in Kvitfjell ist schon längst entschieden, da darf sich Charles Gamel Seigneur ein erstes Mal auf der ganz grossen Bühne beweisen. So hat sich der 22-jährige Franzose sein Debüt im Weltcup aber bestimmt nicht vorgestellt.

Bereits bei der Einfahrt in eine Rechtskurve verliert er kurz den Aussenski. Als dieser wieder greift, spickt es den Franzosen. Gamel Seigneur überschlägt sich und fliegt kopfüber in Richtung Schutznetze. Dann passiert Unglaubliches: Der Franzose schlägt mit dem Rücken auf, macht eine Rolle und steht plötzlich wieder.

Er fährt einige Meter weiter und schaut dann zurück. Er weiss wohl selbst nicht, wie ihm geschehen ist. Das Erfreuliche: Er scheint sich bei dieser Szene nicht verletzt zu haben. So kommt er wie Franjo von Allmen, der sich bei einem Sprung spektakulär rettet, nur mit dem Schrecken davon.

Videos vom Ressort

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich. 08.01.2025