Kristoffersen zerstört im Zielraum Skistöcke – und lässt Reporter und Fans stehen

Trotz Podestplatz nicht in Feierlaune: Henrik Kristoffersen. Bild: Keystone

Henrik Kristoffersen gelingt im Slalom von Adelboden der Sprung auf das Podest. Zufrieden wirkt der Drittplatzierte im Zielraum allerdings ganz und gar nicht und zerstört gar seine Skistöcke. Den Grund dafür will er nicht verraten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Henrik Kristoffersen schafft es in Adelboden als Dritter auf das Slalom-Podest.

In Feierlaune präsentiert sich der Norweger danach allerdings nicht.

Nachdem er im Zielraum seine Skistöcke zerbricht, gibt er in der Mixed Zone noch ein Mini-Interview. Was ihn derart verärgert hat, will er allerdings nicht verraten. Mehr anzeigen

Nach Platz fünf im Riesenslalom am Samstag präsentiert sich Henrik Kristoffersen am Sonntagmorgen bereits wieder in absoluter Topform. Keiner ist im ersten Slalom-Lauf am Chuenisbärgli schneller als der Norweger, der mit einem Vorsprung von 28 Hundertstel und mehr in die Entscheidung geht.

Der zweite Lauf glückt Kristoffersen dann aber nicht mehr ganz so nach Wunsch. Der 31-Jährige stellt bloss die elftbeste Laufzeit auf, rutscht von Rang eins noch auf Platz drei ab – und betreibt im Zielraum Frustbewältigung. Denn als der Drittplatzierte bei SRF zum Interview erwartet wird, ist von ihm keine Spur. Ein norwegischer Betreuer erklärt dann, dass Kristoffersen gerade dabei ist, Skistöcke zu zerbrechen.

Was ihn genau auf die Palme gebracht hat, bleibt allerdings ein Rätsel. Als Kristoffersen einige Minuten später in der Mixed Zone auftaucht, hält er sich bedeckt. «Mit dem 3. Platz bin ich zufrieden. Aber mit allem bin ich nicht zufrieden. Aber das ist Skifahren. Wir probieren immer unser Bestes zu geben. So läuft das.»

Auf Nachfrage, was ihn denn gestört habe, erwidert Kristoffersen: «Das behalte ich für mich.» Dann ist die Gesprächsrunde auch schon beendet und der Routinier verschwindet schnurstracks aus dem Zielraum – und lässt für einmal gar die Autogrammwünsche einiger junger Fans unerfüllt.

