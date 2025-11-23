  1. Privatkunden
Marco Odermatt besorgt «Für unerfahrene Athleten könnte das zu einem gefährlichen Problem werden»

Patrick Lämmle

23.11.2025

Marco Odermatt beim Saison-Auftakt in Sölden.
Marco Odermatt beim Saison-Auftakt in Sölden.
Keystone

Die Abfahrer bereiten sich in Copper Mountain auf die anstehenden Rennen in Beaver Creek vor. Doch für Marco Odermatt und Co. läuft es nicht nach Plan. Was ist los?

Patrick Lämmle

23.11.2025, 11:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Speed-Fahrer bereiten sich in Copper Mountain auf die ersten Super-G und Abfahrten der Saison vor.
  • Die Bedingungen vor Ort sind schlecht und verunmöglichen eine optimale Vorbereitung. Betroffen sind alle Nationen.
  • Marco Odermatt befürchtet, dass dies für junge und unerfahrene Fahrer zu einem «gefährlichen Problem» werden könnte.
Mehr anzeigen

Helmut Krug, der Coach der Schweizer, ärgert sich über die miserablen Trainingsbedingungen in Copper Mountain. Sie müssten auf einer Strecke trainieren, die aus einer kurzen Gleitstrecke mit sechs Kurven bestehe. «Das ist weit weg von dem, was wir zur Vorbereitung von einer so anspruchsvollen Abfahrt wie in Beaver Creek benötigen», so der Erfolgscoach.

Marco Odermatt erklärt im «Blick»: «Wir benötigen für eine Abfahrt auf dieser Piste gerade mal 28 Sekunden. Davon gehen rund zehn Sekunden für Stockstösse und Schlittschuhschritte drauf. Das bringt uns im Hinblick zu den Rennen auf der Birds of Prey beim besten Willen nichts.»

Ein Problem für unerfahrene Athleten

Für die Schweizer Speed-Asse um Franjo von Allmen und Alexis Monney sei das verkraftbar, da sie bereits in Zermatt und Chile viel Abfahrt trainiert haben. Odermatt hingegen hatte seit Mitte September den Fokus auf den Riesenslalom gelegt und beklagt fehlende Abfahrts-Tage vor Beaver Creek: «Mein letztes richtiges Abfahrtstraining habe ich in der zweiten Septemberwoche in Chile absolviert. Darum wäre es für mich schon wichtig gewesen, wenn ich in Copper noch ein paar richtig gute Abfahrts-Tage gehabt hätte.»

Dennoch traut sich der vierfache Gesamtweltcupsieger viel zu. Sorgen bereitet Odi etwas anderes: «Mit Ausnahme von unserer Abfahrts-Gruppe hat international betrachtet seit den Südamerika-Trainings niemand richtig Abfahrt trainiert. Die erfahrenen Athleten dürften damit umgehen können, aber für junge, unerfahrene Athleten könnte das auf der Birds of Prey zu einem gefährlichen Problem werden.»

Die anderen Nationen haben das gleiche Problem

Da derzeit auch die Konkurrenz in Copper Mountain trainiert, ist die Ausgangslage für alle gleich. Grund für die schlechten Bedingungen waren die ungewöhnlich hohen Temperaturen in den ersten Novemberwochen, wenig Schnee und die aufwendig präparierte Weltcup-Piste, die für die vier in der kommenden Woche stattfindenden Rennen (Frauen-Riesenslalom/Slalom, Männer-Super-G/Riesenslalom) geschont wird. Deshalb konnten die Teams zuletzt nur kleine Abschnitte nutzen. Österreichs Abfahrtschef Andi Evers scherzt: «Wir fahren auf unserer Trainingsstrecke länger als 28 Sekunden. Aber nicht, weil wir in Copper eine längere Strecke gefunden haben, sondern weil wir langsamer als die Schweizer sind.»

Mehr Videos