Gesamtweltcupsiegerin Brignone nach Horror-Sturz mit Helikopter ins Spital geflogen Die beste Ski-Fahrerin des abgelaufenen Weltcup-Winters, Federica Brignone, ist bei den italienischen Meisterschaften schwer gestürzt. Die 34-Jährige wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. 03.04.2025

Die beste Ski-Fahrerin des abgelaufenen Weltcup-Winters, Federica Brignone, ist bei den italienischen Meisterschaften schwer gestürzt. Die 34-Jährige wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.

Bange Momente um Federica Brignone: Die italienische Ski-Königin, die 2025 in Saalbach WM-Gold im Riesenslalom holte und erst vor wenigen Tagen zum zweiten Mal den Gesamtweltcup gewann, ist bei den italienischen Meisterschaften im Riesenslalom auf der Alpe Lusia (Val di Fassa) gestürzt.

Die 34-Jährige hängte an einem Tor an, vor allem die Knie scheinen dabei in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. In der Folge schlug Brignone heftig auf der Piste auf. Die Italienerin wurde sofort erstversorgt und per Helikopter ins Krankenhaus geflogen.

Wie die italienische «Gazzetta dello Sport» berichtet, werde aktuell der Zustand der Beine untersucht. Es wird befürchtet, dass der Sturz verschiedene Bänder und die Schienbeine beschädigt hat.

Überfliegerin der Saison

Brignone dominierte die Weltcupsaison mit zehn Siegen. Sie gewann neben dem Gesamtweltcup auch noch die Kristallkugeln in der Abfahrt und im Riesenslalom. An den Weltmeisterschaften holte sie Gold (Riesenslalom) und Silber (Super-G). Federica Brignone gilt als aussichtsreichste Medaillenanwärterin Italiens an den Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina.

