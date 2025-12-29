Giada D'Antonio: «Shiffrin habe ich praktisch nicht wahrgenommen»

16-jähriges Supertalent scheidet bei erstem Weltcup-Auftritt aus 28.12.2025

Mit nur 16 Jahren feiert Giada D'Antonio am Sonntag im Semmering-Slalom ihr Weltcup-Debüt. Obwohl sich die Italienerin ihr erstes Rennen wohl anders vorgestellt hat, überwiegt im Zielraum die Freude.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Giada D'Antonio wird für ihren steilen Aufstieg belohnt und feiert am Sonntag im Semmering-Slalom ihr Weltcup-Debüt.

Wie viele Konkurrentinnen werden auch D'Antonio die schwierigen Pistenverhältnisse zum Verhängnis. Die Italienerin scheidet im ersten Lauf aus.

Dennoch überwiegt nach der Feuertaufe die Freude: «Ich habe wunderschöne Nachrichten aus Neapel und viel Zuspruch erhalten.» Mehr anzeigen

Giada D’Antonio heisst das neue Wunderkind im Ski-Weltcup. Nach einem kometenhaften Aufstieg in den letzten Monaten wird die erst 16-Jährige belohnt und feiert am Sonntag im Slalom von Semmering ihr Weltcup-Debüt.

Zu feiern gibts im Endeffekt zwar wenig. Auf der schwer gezeichneten Piste ist für D’Antonio nichts auszurichten. Wie fast die Hälfte ihrer Konkurrentinnen scheidet auch das Supertalent im ersten Lauf aus.

«Der Start war ein Moment grosser Anspannung, weil ich unbedingt ins Ziel kommen und mein Bestes geben wollte», gibt die Aufsteigerin im Gespräch mit dem italienischen Skiverband «FISI» zu und fügt an: «Die Piste war wirklich sehr zerfahren, und es war nicht einfach. Ich habe versucht, nicht aufzugeben, aber am Ende ist es so gelaufen.»

Keine Augen für Shiffrin

Trotz Ausfall überwiegt bei D’Antonio nach dem Rennen die Freude. «Ich habe wunderschöne Nachrichten aus Neapel und viel Zuspruch erhalten. Ich bin glücklich, meine Geschichte zu beginnen – zu spüren, dass so viele Menschen mir die Daumen drücken, ist emotional», so die Neapolitanerin. «Diese Erfahrung zeigt, dass man gross träumen und auf wichtige Ziele hinarbeiten kann. Alles ist möglich. Das Debüt im Weltcup vergisst man nie: Unabhängig vom Ergebnis bin ich glücklich.»

Den richtigen Fokus scheint D’Antonio auch in jungen Jahren bereits gefunden zu haben. Angesprochen auf das Einfahren in der Nähe ihres Vorbildes Mikaela Shiffrin, antwortet sie bloss: «Ich habe sie praktisch gar nicht wahrgenommen: Schon ab der ersten Fahrt war ich sehr auf den Kurs konzentriert.»

