Giada D'Antonio: «Shiffrin habe ich praktisch nicht wahrgenommen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weltcup-Debüt für Wunderkind Giada D'Antonio: «Shiffrin habe ich praktisch nicht wahrgenommen»

Luca Betschart

29.12.2025

16-jähriges Supertalent scheidet bei erstem Weltcup-Auftritt aus

16-jähriges Supertalent scheidet bei erstem Weltcup-Auftritt aus

28.12.2025

Mit nur 16 Jahren feiert Giada D'Antonio am Sonntag im Semmering-Slalom ihr Weltcup-Debüt. Obwohl sich die Italienerin ihr erstes Rennen wohl anders vorgestellt hat, überwiegt im Zielraum die Freude.

Luca Betschart

29.12.2025, 14:30

29.12.2025, 15:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Giada D'Antonio wird für ihren steilen Aufstieg belohnt und feiert am Sonntag im Semmering-Slalom ihr Weltcup-Debüt.
  • Wie viele Konkurrentinnen werden auch D'Antonio die schwierigen Pistenverhältnisse zum Verhängnis. Die Italienerin scheidet im ersten Lauf aus.
  • Dennoch überwiegt nach der Feuertaufe die Freude: «Ich habe wunderschöne Nachrichten aus Neapel und viel Zuspruch erhalten.»
Mehr anzeigen

Giada D’Antonio heisst das neue Wunderkind im Ski-Weltcup. Nach einem kometenhaften Aufstieg in den letzten Monaten wird die erst 16-Jährige belohnt und feiert am Sonntag im Slalom von Semmering ihr Weltcup-Debüt.

Zu feiern gibts im Endeffekt zwar wenig. Auf der schwer gezeichneten Piste ist für D’Antonio nichts auszurichten. Wie fast die Hälfte ihrer Konkurrentinnen scheidet auch das Supertalent im ersten Lauf aus.

16-Jährige aus Neapel. So lief das Weltcup-Debüt von Ski-Wunder Giada D'Antonio

16-Jährige aus NeapelSo lief das Weltcup-Debüt von Ski-Wunder Giada D'Antonio

«Der Start war ein Moment grosser Anspannung, weil ich unbedingt ins Ziel kommen und mein Bestes geben wollte», gibt die Aufsteigerin im Gespräch mit dem italienischen Skiverband «FISI» zu und fügt an: «Die Piste war wirklich sehr zerfahren, und es war nicht einfach. Ich habe versucht, nicht aufzugeben, aber am Ende ist es so gelaufen.»

Keine Augen für Shiffrin

Trotz Ausfall überwiegt bei D’Antonio nach dem Rennen die Freude. «Ich habe wunderschöne Nachrichten aus Neapel und viel Zuspruch erhalten. Ich bin glücklich, meine Geschichte zu beginnen – zu spüren, dass so viele Menschen mir die Daumen drücken, ist emotional», so die Neapolitanerin. «Diese Erfahrung zeigt, dass man gross träumen und auf wichtige Ziele hinarbeiten kann. Alles ist möglich. Das Debüt im Weltcup vergisst man nie: Unabhängig vom Ergebnis bin ich glücklich.»

Den richtigen Fokus scheint D’Antonio auch in jungen Jahren bereits gefunden zu haben. Angesprochen auf das Einfahren in der Nähe ihres Vorbildes Mikaela Shiffrin, antwortet sie bloss: «Ich habe sie praktisch gar nicht wahrgenommen: Schon ab der ersten Fahrt war ich sehr auf den Kurs konzentriert.»

Das könnte dich auch interessieren

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport.

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Wer ist Stefanie Grob? Die 21-jährige Allrounderin hat an Junioren Ski-Weltmeisterschaften bereits sieben Medaillen gewonnen. Im Porträt bei blue Sport zeigt sie, wo damals als Kind alles angefangen hat.

21.10.2025

 Meistgelesen

Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen
Vater findet entführte Tochter (15) dank Handyortung
Giada D'Antonio: «Shiffrin habe ich praktisch nicht wahrgenommen»
Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph
Zug erfasst Frau und verletzt sie tödlich

Mehr aus dem Ressort

«Vorteil verschafft». Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph

«Vorteil verschafft»Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph

Rast nur knapp geschlagen. «Ich hoffe, ich kann Shiffrin bald noch mehr unter Druck setzen»

Rast nur knapp geschlagen«Ich hoffe, ich kann Shiffrin bald noch mehr unter Druck setzen»

0,09 Sekunden fehlen zum Sieg. Rast muss sich im Slalom am Semmering Shiffrin geschlagen geben

0,09 Sekunden fehlen zum SiegRast muss sich im Slalom am Semmering Shiffrin geschlagen geben

Ausfall mit bester Zwischenzeit. Kriechmayrs Super-G-Frust: «Das ist mir schei**egal»

Ausfall mit bester ZwischenzeitKriechmayrs Super-G-Frust: «Das ist mir schei**egal»

Enges Rennen zeichnete sich ab. Odermatt nach Schwarz-Triumph: «Ich habe es prophezeit»

Enges Rennen zeichnete sich abOdermatt nach Schwarz-Triumph: «Ich habe es prophezeit»