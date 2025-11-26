  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

684 Tage nach Horror-Sturz Gibt Kilde bereits am Donnerstag sein Comeback?

Patrick Lämmle

26.11.2025

Aleksander Aamodt Kilde plant seine Rückkehr in den Ski-Weltcup.
Aleksander Aamodt Kilde plant seine Rückkehr in den Ski-Weltcup.
Keystone

Am Donnerstag wird in Copper Mountain die Speed-Saison eröffnet. Und es ist möglich, dass mit Aleksander Kilde ein ganz grosser sein Comeback gibt – früher als erwartet.

Patrick Lämmle

26.11.2025, 11:55

26.11.2025, 12:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der im Januar 2024 in Wengen schwer verunglückte Aleksander Aamodt Kilde steht kurz vor seinem Comeback.
  • Der Norweger liebäugelt gar mit einem Start beim Speed-Auftakt am 27. November.
  • Kilde gehörte vor seinem Sturz zu den absoluten Top-Cracks.
Mehr anzeigen

Am 13. Januar 2024 stürzt Aleksander Aamodt Kilde in Wengen schwer. Er zieht sich schwere Verletzungen am rechten Bein und in der linken Schulter zu. Es folgen mehrere Operationen und viele Rückschläge, denn der Heilungsprozess verläuft nicht nach Plan. Der Verlobte von Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin spricht offen über dunkle Stunden und Panikattacken während der langwierigen Reha.

Ski-Star war seit Wengen-Crash verletzt. Kilde spricht über Panikattacken und seine sehr baldige Rückkehr

Ski-Star war seit Wengen-Crash verletztKilde spricht über Panikattacken und seine sehr baldige Rückkehr

Und auch wenn die Probleme an der Schulter nicht gänzlich weg sind, steht der 33-Jährige nun kurz vor seinem Comeback. Bereits am Donnerstag könnte es soweit sein. Kilde liebäugelt mit einem Start im Super-G in Copper Mountain.

«Es könnte passieren», macht Kilde seinen Fans Hoffnungen. Den Entscheid werde er aber wohl erst am Abend vor dem Rennen fällen oder gar noch später: «Wenn ich mich am Renntag doch nicht bereit fühle, dann ziehe ich den Stecker.» Schliesslich wolle er «nichts Dummes» tun, stellt der Gesamtweltcupsieger von 2020 klar. Den Super-G bezeichnet er deshalb als «Bonus», denn ursprünglich wollte der Norweger erst anfangs Dezember in Beaver Creek auf die Rennstrecke zurückkehren.

Kilde ist eine grosse Nummer

Kilde ist einer der grossen Stars im Ski-Zirkus. 21 Weltcup-Rennen hat er gewonnen, zudem gewann er je zwei kleine Kristallkugeln in der Abfahrt und im Super-G. Auch hat er an Olympischen Spielen schon eine Silber- und Bronzemedaille abgeräumt. Eigentlich fehlt da nur noch eine goldene. Im Februar gibts die nächste Chance, die Sammlung zu komplettieren. Von einem solchen Ski-Märchen ist Kilde aber noch ganz weit entfernt, das Comeback steht aber kurz bevor. Und das ist das Einzige, was derzeit zählt.

Das könnte dich auch interessieren

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Meistgelesen

Trumps Probleme in 7 Zahlen – und wie seine Partei jetzt zittert
Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen
Mann (22) verliert Kontrolle über 700-PS-BMW – und durchbricht Lärmschutzwand
Belinda Bencic: «Ein zweites Comeback wird es nicht geben»
Deutscher YouTube-Star zieht in die Schweiz, ins «schönste Land der Welt»

Ski-News

Suter leidet mit Gut-Behrami. «Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport besonders schmal»

Suter leidet mit Gut-Behrami«Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport besonders schmal»

«Ein bisschen Arbeit habe ich noch». Hirscher lässt Zeitpunkt für Comeback offen

«Ein bisschen Arbeit habe ich noch»Hirscher lässt Zeitpunkt für Comeback offen

Rücktritt nach Verletzungen. Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars

Rücktritt nach VerletzungenLara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars

Slalom-Asse schlagen zurück. Holdener kontert die Kritik – Rast mit Kampfansage an Shiffrin

Slalom-Asse schlagen zurückHoldener kontert die Kritik – Rast mit Kampfansage an Shiffrin

Slalom in Gurgl. Shiffrin siegt vor Colturi und Rast ++ Holdener undankbare Vierte

Slalom in GurglShiffrin siegt vor Colturi und Rast ++ Holdener undankbare Vierte

Sport-Videos

Araujo-Platzverweis verwundert Streller: «Wie kannst du so in den Zweikampf gehen?»

Araujo-Platzverweis verwundert Streller: «Wie kannst du so in den Zweikampf gehen?»

25.11.2025

«Guardiola hat sich verzockt»: Streller und Petric über City-Pleite gegen Leverkusen

«Guardiola hat sich verzockt»: Streller und Petric über City-Pleite gegen Leverkusen

25.11.2025

Chelsea – Barcelona 3:0

Chelsea – Barcelona 3:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Napoli – Qarabağ 2:0

Napoli – Qarabağ 2:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Dortmund – Villarreal 4:0

Dortmund – Villarreal 4:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Araujo-Platzverweis verwundert Streller: «Wie kannst du so in den Zweikampf gehen?»

Araujo-Platzverweis verwundert Streller: «Wie kannst du so in den Zweikampf gehen?»

«Guardiola hat sich verzockt»: Streller und Petric über City-Pleite gegen Leverkusen

«Guardiola hat sich verzockt»: Streller und Petric über City-Pleite gegen Leverkusen

Chelsea – Barcelona 3:0

Chelsea – Barcelona 3:0

Napoli – Qarabağ 2:0

Napoli – Qarabağ 2:0

Dortmund – Villarreal 4:0

Dortmund – Villarreal 4:0

Mehr Videos