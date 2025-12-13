  1. Privatkunden
Nächste Operation vorgesehen Neue Untersuchung ergibt schwere Knieverletzung bei Michelle Gisin

SDA

13.12.2025 - 17:03

Michelle Gisin muss sich auf eine längere verletzungsbedingte Auszeit einstellen
Keystone

Nach ihrem schweren Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz folgt die nächste Horror-Diagnose für Michelle Gisin: Kreuzband und Innenband sind gerissen.

Keystone-SDA

13.12.2025, 17:03

13.12.2025, 18:17

Wie befürchtet hat sich Michelle Gisin am Donnerstag beim Sturz in St. Moritz neben Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Handgelenk auch am linken Knie gravierend verletzt. Wie der Schweizer Verband Swiss-Ski am Samstag mitteilte, zog sich Gisin auch einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Riss des Innenbandes zu.

Dies ergaben die Untersuchungen, denen sich die 32-jährige Engelbergerin nach den gut verlaufenen Operationen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand unterzog. Wie Swiss Ski mitteilt, sei eine weitere Operation vorgesehen, sobald sich die 32-Jährige von den Eingriffen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand etwas erholt hat.

STORY: Lionel Messis Indien-Tour begann am Samstag, nun ja, chaotisch, als verärgerte Fans in einem Stadion in Kalkutta Sitze zerstörten, Gegenstände warfen und das Spielfeld stürmten. Der argentinische Fussballstar soll Konzerte und Sportveranstaltungen besuchen und landesweit Wohltätigkeitsinitiativen starten. Sein Auftritt im Salt Lake Stadion dauerte jedoch laut indischen Medien nur rund 20 Minuten. Die Tickets kosteten knapp 40 Dollar – mehr als die Hälfte des durchschnittlichen Wochenverdienstes in Indien. Dieser Fan sagte, er habe 130 Dollar bezahlt, aber da sich so viele Politiker um Messi drängten, habe man nicht einmal dessen Gesicht erspähen können. Ein anderer Fan bezeichnete die Aktion als Betrug und sagte, die Zeit, das Geld und die Emotionen der Menschen seien verschwendet worden. Die Organisatoren der G.O.A.T.-Tour, was übersetzt der «Grösste aller Zeiten» bedeutet,  reagierten nicht sofort auf die Anfrage nach einer Stellungnahme. Die politische Führung des Bundesstaates Westbengalen entschuldigte sich bei Messi und ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an. Dieser beheimatet wie auch die beiden Bundesstaaten Kerala und Goa seit Langem eine grosse Fussballfangemeinde, in dem ansonsten cricketbegeisterten Indien. Der Stürmer von Inter Miami nahm am Samstag zudem virtuell an der Enthüllung einer 20 Meter hohen Statue von sich selbst teil. Messi sagte, er sei sehr erfreut über die Unterstützung, die er von den Menschen in Kalkutta erhalten habe.

