Michelle Gisin muss sich auf eine längere verletzungsbedingte Auszeit einstellen Keystone

Nach ihrem schweren Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz folgt die nächste Horror-Diagnose für Michelle Gisin: Kreuzband und Innenband sind gerissen.

Keystone-SDA SDA

Wie befürchtet hat sich Michelle Gisin am Donnerstag beim Sturz in St. Moritz neben Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Handgelenk auch am linken Knie gravierend verletzt. Wie der Schweizer Verband Swiss-Ski am Samstag mitteilte, zog sich Gisin auch einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Riss des Innenbandes zu.

Dies ergaben die Untersuchungen, denen sich die 32-jährige Engelbergerin nach den gut verlaufenen Operationen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand unterzog. Wie Swiss Ski mitteilt, sei eine weitere Operation vorgesehen, sobald sich die 32-Jährige von den Eingriffen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand etwas erholt hat.

Knieverletzung von Michelle Gisin nach Sturz genauer abgeklärt 🔍



Nach dem erfolgreichen Verlauf der Operationen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand wurde am Samstag in der Klinik Hirslanden in Zürich eine MRI-Untersuchung durchgeführt, um die Verletzung am linken… pic.twitter.com/pq9NPdM047 — SwissSkiTeam (@swissskiteam) December 13, 2025

Das könnte dich auch interessieren

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit» 10.12.2025