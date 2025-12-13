Nach ihrem schweren Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz folgt die nächste Horror-Diagnose für Michelle Gisin: Kreuzband und Innenband sind gerissen.
Wie befürchtet hat sich Michelle Gisin am Donnerstag beim Sturz in St. Moritz neben Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Handgelenk auch am linken Knie gravierend verletzt. Wie der Schweizer Verband Swiss-Ski am Samstag mitteilte, zog sich Gisin auch einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Riss des Innenbandes zu.
Dies ergaben die Untersuchungen, denen sich die 32-jährige Engelbergerin nach den gut verlaufenen Operationen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand unterzog. Wie Swiss Ski mitteilt, sei eine weitere Operation vorgesehen, sobald sich die 32-Jährige von den Eingriffen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand etwas erholt hat.