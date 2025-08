Michelle Gisin hatte im letzten Weltcup-Winter schwierige Momente zu überstehen. Bild: Keystone

Nach einer enttäuschenden Saison will Michelle Gisin im kommenden Winter den Anschluss an die Weltspitze wiederherstellen. In einem Interview spricht sie über die schwierigen Momente und die harsche Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Gisin spricht in einem Interview über die Herausforderungen während der enttäuschenden letzten Saison und die Kritik, die sie einstecken musste.

«Ich wusste nicht, dass ein schlechtes Resultat von mir für Herrn XY so schlimm sein kann», sagt sie über die Kommentare in den sozialen Medien.

Im kommenden Weltcup-Winter will Gisin noch eimal angreifen: «Wir müssen schauen, ob ich bis zum Winter den Anschluss an die Weltspitze nochmals schaffe.» Mehr anzeigen

Michelle Gisin erlebt im vergangenen Weltcup-Winter herausfordernde Zeiten und fällt zwischenzeitlich in eine persönliche Krise. Im Dezember lässt die Allrounderin Rennen aus, um sich eine Auszeit zu nehmen. Dennoch scheint Ende Januar nach den Rennen in Garmisch gar der Rücktritt nicht ausgeschlossen.

«Ich spürte, dass es eine sehr, sehr schwierige Situation für mich war. Das ganze Kartenhaus fiel in sich zusammen. Es fiel schwer, die Motivation und Begeisterung zu finden, die mich über Jahre getragen hat, da mein Feuer viel weniger loderte als üblich», erklärt Gisin in einem Interview mit CH Media.

Keine vernünftige Kurve mehr

Schon früh in der abgelaufenen Saison muss Gisin einen argen Rückschlag hinnehmen. «Ich absolvierte nach Sölden nochmals Speedtrainings und alles passte perfekt. Dann kam ich drei Wochen später nach den Technikrennen in Levi, Gurgl und Killington nach Cooper Mountain und konnte nicht mehr Skifahren. Ich brachte keine vernünftige Kurve hin. Es war unmöglich. Ich schämte mich dafür und war völlig im Elend», erzählt die 31-Jährige.

Als die Resultate in der Folge ausbleiben, muss Gisin Kritik einstecken. «Ich war überrascht, wie viele Menschen offensichtlich beleidigt sind, wenn ich nicht gut Ski fahre. Ich wusste nicht, dass ein schlechtes Resultat von mir für Herrn XY so schlimm sein kann. Ich verstehe zwar die Enttäuschung, aber wieso muss man deswegen Hasskommentare schreiben?», hinterfragt die Slalom-Weltcupsiegerin.

Eines nach dem anderen

Vor allem in der zweiten Saisonhälfte hat die Engelbergerin zu beissen. «Da wieder rauszufinden, war tatsächlich nicht einfach und brauchte seine Zeit. Ich benötigte Abstand und musste mich zwingen, bewusst vier Monate lang nicht auf die Ski zu stehen», so Gisin, die ihre Erlebnisse in dieser langen Pause einzuordnen versucht: «Man muss sich in solchen Situationen auch einmal bewusst sein, dass es mir ja grundsätzlich sehr gut geht. Ich bin gesund, mein Umfeld ist gesund.»

Für Gisin ist mittlerweile klar: Sie will es in der anstehenden Olympia-Saison noch einmal wissen. «Es geht darum, Tag für Tag zu nehmen, eines nach dem anderen zu stabilisieren und nicht fünf Sachen aufs Mal. Und mir auch die notwendige Zeit dafür zu geben», sagt Gisin und fügt an: «Wir müssen jetzt vieles wieder aufbauen, zusammensetzen und Automatismen erarbeiten. Und schauen, ob ich bis zum Winter den Anschluss an die Weltspitze nochmals schaffe.»

Videos aus dem Ressort

Michelle Gisin beim Emoji-Quiz sackstark, dann kommt das Blackout: «Der ist peinlich, ich schäme mich» 13.11.2024