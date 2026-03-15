  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erste Schweizer Goldmedaille Giuliano Fux ist Junioren-Weltmeister im Slalom

SDA

15.3.2026 - 13:47

Ein Slalom-Fahrer unterwegs zwischen den Stangen (Archivbild)
Ein Slalom-Fahrer unterwegs zwischen den Stangen (Archivbild)
Keystone

Giuliano Fux sorgt an den Junioren-Weltmeisterschaften in Narvik für die erste Schweizer Goldmedaille. Der Walliser triumphiert mit 0,33 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Freddy Carrick-Smith.

Keystone-SDA

15.03.2026, 13:47

15.03.2026, 14:40

Fux, im Riesenslalom undankbarer Vierter geworden, gelang in Norwegen im zweiten Durchgang eine grosse Aufholjagd. Zur Halbzeit lag der 20-Jährige nur an achter Stelle, doch ein Konkurrent nach dem anderen scheiterte im Final an seiner Bestzeit. Leader Luca Carrick-Smith, der den zweiten Lauf mit 2,35 Sekunden Vorsprung auf Fux in Angriff nahm, schied aus.

Der letzte Schweizer Junioren-Weltmeister im Slalom vor Fux hiess Lenz Hächler. Der Zuger siegte vor zwei Jahren in Frankreich.

Für den Nachwuchs von Swiss-Ski war es zum Abschluss der Titelkämpfe in Narvik die dritte Medaille. Im Super-G hatte der Schwyzer Sandro Manser Silber gewonnen, im Mixed-Team-Parallel-Wettbewerb resultierte Bronze. Zum Schweizer Quartett gehörte auch Fux, zusammen mit Dania Allenbach, Sue Piller und Jack Spencer.

Meistgelesen

Tanker laden Öl auf iranischer Insel Charg trotz US-Angriffen +++ Israel stellt sich auf weitere drei Wochen Iran-Krieg ein
Die Schlussphase läuft: Kommt Lausanne nochmals ran?
Druck auf US-Sender wegen Iran-Berichterstattung
Schnaps und Bier statt Iso-Drinks – Langläufer schiesst sich bei 50-Kilometer-Rennen ab
Opfer wollten Streit nur schlichten

Videos aus dem Ressort

Hischier führt New Jersey mit vier Punkten zum Sieg

Hischier führt New Jersey mit vier Punkten zum Sieg

Nico Hischier und Timo Meier glänzen beim 6:4-Sieg der New Jersey Devils gegen die Los Angeles Kings. Dem Walliser gelingen je zwei Tore und Vorlagen, der Ostschweizer steuert zwei Skorerpunkte bei.

15.03.2026

Real Madrid – Elche 4:1

Real Madrid – Elche 4:1

LALIGA | 28. Runde | Saison 25/26

14.03.2026

Spieler werfen Schneebälle ins Publikum: Gute Stimmung trotz Spielabsage in St.Gallen

Spieler werfen Schneebälle ins Publikum: Gute Stimmung trotz Spielabsage in St.Gallen

14.03.2026

Schiedsrichter Fähndrich erklärt die Spielabsage in St.Gallen

Schiedsrichter Fähndrich erklärt die Spielabsage in St.Gallen

14.03.2026

Uli Forte und Philippe Montandon schwelgen in Erinnerung

Uli Forte und Philippe Montandon schwelgen in Erinnerung

14.03.2026

Hischier führt New Jersey mit vier Punkten zum Sieg

Hischier führt New Jersey mit vier Punkten zum Sieg

Real Madrid – Elche 4:1

Real Madrid – Elche 4:1

Spieler werfen Schneebälle ins Publikum: Gute Stimmung trotz Spielabsage in St.Gallen

Spieler werfen Schneebälle ins Publikum: Gute Stimmung trotz Spielabsage in St.Gallen

Schiedsrichter Fähndrich erklärt die Spielabsage in St.Gallen

Schiedsrichter Fähndrich erklärt die Spielabsage in St.Gallen

Uli Forte und Philippe Montandon schwelgen in Erinnerung

Uli Forte und Philippe Montandon schwelgen in Erinnerung

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach Olympia-Frust. Holdener rast in Are zum 40. Mal aufs Slalom-Podest – Shiffrin siegt vor Aicher

Nach Olympia-FrustHoldener rast in Are zum 40. Mal aufs Slalom-Podest – Shiffrin siegt vor Aicher

Super-G in Courchevel abgesagt. Marco Odermatt sichert sich kampflos die nächste Kugel

Super-G in Courchevel abgesagtMarco Odermatt sichert sich kampflos die nächste Kugel

Skispringen. Deschwanden feiert in Oslo seinen ersten Weltcup-Sieg

SkispringenDeschwanden feiert in Oslo seinen ersten Weltcup-Sieg

Enttäuschung im Riesenslalom. Camille Rast nach geplatztem Kugel-Traum: «Ich nahm vielleicht etwas viel Risiko»

Enttäuschung im RiesenslalomCamille Rast nach geplatztem Kugel-Traum: «Ich nahm vielleicht etwas viel Risiko»

Kugel-Entscheidung vertagt. Super-G der Männer aufgrund des starken Schneefalls abgesagt

Kugel-Entscheidung vertagtSuper-G der Männer aufgrund des starken Schneefalls abgesagt