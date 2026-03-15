Ein Slalom-Fahrer unterwegs zwischen den Stangen (Archivbild) Keystone

Giuliano Fux sorgt an den Junioren-Weltmeisterschaften in Narvik für die erste Schweizer Goldmedaille. Der Walliser triumphiert mit 0,33 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Freddy Carrick-Smith.

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Fux, im Riesenslalom undankbarer Vierter geworden, gelang in Norwegen im zweiten Durchgang eine grosse Aufholjagd. Zur Halbzeit lag der 20-Jährige nur an achter Stelle, doch ein Konkurrent nach dem anderen scheiterte im Final an seiner Bestzeit. Leader Luca Carrick-Smith, der den zweiten Lauf mit 2,35 Sekunden Vorsprung auf Fux in Angriff nahm, schied aus.

Der letzte Schweizer Junioren-Weltmeister im Slalom vor Fux hiess Lenz Hächler. Der Zuger siegte vor zwei Jahren in Frankreich.

Für den Nachwuchs von Swiss-Ski war es zum Abschluss der Titelkämpfe in Narvik die dritte Medaille. Im Super-G hatte der Schwyzer Sandro Manser Silber gewonnen, im Mixed-Team-Parallel-Wettbewerb resultierte Bronze. Zum Schweizer Quartett gehörte auch Fux, zusammen mit Dania Allenbach, Sue Piller und Jack Spencer.