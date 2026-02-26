  1. Privatkunden
Nach dem Olympia-Frust Holdener im Gotti-Glück: «Willkommen, kleiner Sonnenschein»

Luca Betschart

26.2.2026

Für Wendy Holdener brachten die Olympischen Spiele nicht den erhofften Erfolg.
Für Wendy Holdener brachten die Olympischen Spiele nicht den erhofften Erfolg.
Bild: Keystone

Nachdem Wendy Holdener an den Olympischen Spielen die erhoffte Medaille verpasst, nimmt sich die 32-Jährige eine Auszeit und verrät auf Instagram ein süsses Geheimnis.

Luca Betschart

26.02.2026, 15:00

Der sechste Rang in der Team-Kombi, dann der Startverzicht im Riesenslalom und schliesslich der undankbare vierte Platz im Slalom – für Wendy Holdener verlaufen die Olympischen Spiele nicht wie erhofft. Und weil es für die Technikerin erst Mitte März mit den Rennen in Are weitergeht, gönnt sich die Schwyzerin eine Auszeit.

Holdener unternimmt eine Reise nach Hongkong, wo sie derzeit ihren Bruder Steve und dessen Frau Polly besucht. Das hat einen süssen Grund: Holdener wurde vor kurzem Tante und Gotti eines Mädchens – und lernt die kleine Sophia nun persönlich kennen.

Auf Instagram schreibt Holdener: «Willkommen auf der Welt, kleiner Sonnenschein. Ich bin so stolz, deine Tante zu sein.»

