Stefanie Grob fährt im Riesenslalom der Junioren-WM zu Silber (Archivbild) Keystone

Stefanie Grob fährt beim Riesenslalom an der Junioren-WM zu Silber. Gold geht an die Kanadierin Britt Richardson.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stefanie Grob holt sich an der Junioren-WM in Frankreich die Silbermedaille im Riesenslalom.

Es ist die insgesamt sechste Medaille an Junioren-Weltmeisterschaften für die 19-jährige Appenzellerin. Mehr anzeigen

An der Junioren-WM in Hochsavoyen feiert die Schweiz den nächsten Medaillengewinn. Wie im Vorjahr gewinnt Stefanie Grob Silber im Riesenslalom.

Die 19-jährige Appenzellerin musste sich einzig der Kanadierin Britt Richardson geschlagen geben. 81 Hundertstel fehlten Grob zum Sieg. Im 3. Rang klassierte sich wie an der letztjährigen WM in St. Anton die Albanerin Lara Colturi. Als zweitbeste Schweizerin wurde Janine Mächler Sechste.

Für Grob war es die insgesamt sechste Medaille an Junioren-Weltmeisterschaften, die zweite in Hochsavoyen nach Bronze in der Team-Kombination. In den bisherigen fünf Einzelrennen hat die Schweiz immer eine Medaille gewonnen.

SDA/lih